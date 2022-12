Software para escritores Skribisto. Buenas intenciones y poco más.

La oferta de software para Linux es desigual. En algunos rubros hay una abundancia de oferta que no se corresponde con la demanda y, en otros, la carencia es desesperante. La categoría de software para escritores es un ejemplo de lo primero.

Es probable que si no te interesa la escritura creativa te preguntes por la necesidad de programas específicos cuando un procesador de textos basta y sobra. El punto es que una novela no se escribe de la misma forma que se lee. El autor tiene que asegurarse que la narración sea coherente. Como dijo uno de los grandes escritores rusos, si aparece un revólver en el primer capítulo tiene que dispararse antes del último.

Los programas para escritura creativa son en esencia una serie de formularios que te permite ingresar la información sobre los diferentes elementos de la novela (Personajes, escenarios, ubicación temporal) y asegurarse que se combinan en forma coherente.

La promesa del software para escritores Skribisto

A primera vista Skribisto suena como un gran programa. Nació como una continuación de Plume Creator, un programa ya discontinuado dirigido a los escritores de novelas. Pero, su objetivo es más ambicioso ya que pretende ser útil para escritores en general.

Cada proyecto está compuesto por elementos y carpetas. A cada elemento le corresponde una página.

Los elementos disponibles son:

Textos: Como su nombre lo indica es donde se desarrolla la tarea de escritura creativa. Pueden vincularse a otros elementos ya existente o crear elementos nuevos mientras se va escribiendo.

Es donde se almacenan los elementos. Uso de etiquetas.

Al visitar la página web nos encontramos con un montón de características más, pero se aclara que muchas de ellas no están implementadas.

Instalación y uso del programa

La forma más fácil de instalar el programa en Linux es usando el paquete en formato Flatpak. Lo hacemos con el comando:

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

flatpak install flathub org.kde.Sdk//6.4

flatpak install flathub org.kde.Platform//6.4

flatpack install flathub eu.skribisto.skribisto

Al iniciar el programa la cosa parece prometedora, Nos da la opción de poner la interfaz de usuario en español y de configurar un corrector ortográfico en nuestro idioma. Pero, a medida que avanzamos en el uso del programa dan ganas de volver a la interfaz en inglés.

La segunda desilusión la tenemos cuando intentamos ingresar al manual del usuario. La página web del manual de usuario existe, pero al igual que muchas de las características que se prometen en la página del proyecto, todavía están en veremos.

Y lo del manual es una falla importante porque las pocas funciones que el programa implementa como las características de accesibilidad, la compatibilidad con tinta electrónica o la comprobación ortográfica no son precisamente intuitivas, lo que deja al programa al borde de la unusabilidad.

Otras alternativas de programas para escritores

Cualquier procesador de textos como LibreOffice ofrece una forma de estructurar textos bastante más completa que la de Skribisto y, si necesitas algo más específico reitero lo del principio, no se trata precisamente de un rubro donde la oferta sea escasa.

Algunas opciones son:

Bibisco: Programa enfocado en la creación de novelas con asistentes para la creación de personajes y su participación en las diferentes partes de la novela. Tiene traducción a nuestro idioma.

Programa enfocado en la creación de novelas con asistentes para la creación de personajes y su participación en las diferentes partes de la novela. Tiene traducción a nuestro idioma. Manuskript: Esta otra aplicación está basada en el llamado método del copo de nieve (Basado en la escritura de las partes claves de la novela y su ampliación en sucesivas etapas) y pone énfasis en la estructura permitiendo ver fácilmente el grado de avance.

Uno de los conceptos peor aplicados es el de «Producto mínimo viable». En teoría la idea de no esperar para lanzar algo hasta que sea perfecto y aprender de la interacción con el público no es mala. Pero en la práctica se liberan productos que no son viables. Mi impresión es que Skribisto es un montón de buenas intenciones que su creador no tiene las habilidades de llevar a cabo y, que tiene pocas posibilidades de conseguir colaboradores capaces de hacerlo.

Espero equivocarme.