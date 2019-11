Software libre y política. He ahí dos cosas que no deberían mezclarse. Sin embargo, esta semana se registraron dos casos de esta combinación tan indigesta como el whisky y las ostras o la sandía y el vino. Primero se conoció la “desinvitación” de la Linux Foundation a un desarrollador sin otro motivo que ser partidario de Trump. Después fue el comunicado en Twitter de una entidad de promoción del software libre dando su conteundente interpretación de los hechos que están sucediendo en Chile y Bolivia.



Aclaración importante

Este artículo trata sobre si es conveniente que entidades vinculadas a la creación y promoción del software libre se vinculen a cuestiones políticas que nada tienen que ver con las actividades para las que fueron creadas.

Todo comentario que se atenga al tema va a ser bienvenido. Cualquier comentario que trate sobre temas que nada tienen que hacer en un blog sobre tecnología, será borrado por mi, por alguno de los otros autores que lo vean antes o por los editores.

Software libre y política. ¿En serio es buena idea mezclarlos?

Todos los gatos son felinos. Pero no todos los felinos son gatos. Es cierto que crear, utilizar y difundir el software libre es una forma de hacer política. Pero no todas las formas de hacer política tienen que ver con crear, utilizar y difundir el software libre.

Aclaremos un poco esto. El jueves a la noche, Twitter consideró conveniente mostrarme un comunicado de una asociación que lleva las palabras GNU y Linux en su nombre, dando su contundente opinión sobre los acontecimientos de Bolivia y Chile. Atajándose a las objeciones se justificaron en que el movimiento GNU/Linux es un movimiento social y que por lo tanto es obligación estar del lado del pueblo.

Aprovecho para pedir disculpas por no incluir capturas de pantalla. Estaba demasiado ocupado limpiando el café que escupí sobre el teclado al leer tamaña insensatez. (Me refiero a la justificación de mezclar a Linux con sus ideas políticas, no a sus ideas políticas en si que son respetables). Por supuesto, la ley de Murphy de los blogueros determinó que ya no pudiera volver a encontrarlo.

La “desinvitación” de la Linux Foundation

Expliquemos un poco la cronología de los acontacimientos.

1) El programador Charles Wood escribió un tweet intentando mediar entre un amigo suyo y otras personas en una discusión en redes sociales.

@KimCrayton1 y amigos…. ¿Estarían dispuesto a tener una llamada abierta y hablar? Estoy encantado de grabarla y publicarlo sin modificaciones. Probablemente también pueda conseguir que venga @simpleprogrammr. Todo lo que pido es que todo el mundo sea civilizado durante la discusión.

2) El citado @KimCrayton1 respondió:

INSULTO INSULTUO

INSULTO CIVILIDAD

NO SOMOS AMIGOS

NO TENGO NECESIDAD DE HABLAR DE NINGUNA M…

TE ACABAS DE DAR CUENTA DE QUE TU PEQUEÑO VÍDEO TENÍA LA

EFECTO CONTRARIO AL QUE HABÍAS PLANEADO

PARA SER CLAROS… INSULTO

Las mayúsculas están en el tweet original.

3) A continuación, escribe a la KubeCon (Conferencia organizada por la Linux Foundation.

@KubeCon Estoy más que decepcionado de saber que después de las últimas 2 semanas de participación comunitaria con Charles Wood, ustedes no han tomado la decisión de interrumpir su asociación con él.

Esto es lo que significa cuando decimos que 1 ó 2 grados de separación pueden causar daño.

(Adjunta foto de Wood con un sombrero de apoyo a la campaña de Trump.

4) Días después,la Linux Foundation, arrobando a Crayton y otros dos usuarios, contesta en Twitter.

Hola a todos, hemos revisado los videos y post en redes sociales y hemos determinado que el Código de Conducta del Evento fue violado y por lo tanto su inscripción al evento (la de Charles Wood) ha sido revocada. Nuestros eventos deben ser y serán un espacio seguro.

Robert Martin, uno de los autores del Agile Manifiesto, dirigió una carta abierta al presidente y otras autoridades de la entidad.

En primer lugar, permítanme decir que me parece muy problemático que la queja y la decisión fueran públicas. De hecho, me sorprende que LF aceptara una queja sobre el código de conducta presentada públicamente. Estoy mucho más que sorprendido de que LF considere responder públicamente a una queja de este tipo. De hecho, me parece que la queja pública, y quizás incluso la respuesta pública de la LF, podría ser vista como acoso público – que está explícitamente prohibido por el Código de Conducta de la FL. Me parece que las quejas sobre el Código de Conducta presentadas en público deben ser rechazadas inmediatamente y consideradas como violaciones del Código de Conducta en sí mismas. Las quejas sobre el Código de Conducta deben presentarse en privado y permanecer privadas y confidenciales para evitar su uso como medio de hostigamiento. También me parece que, si bien el proceso de aceptación, revisión y resolución de dichas quejas debe ser público, los procedimientos y la decisión de cada caso individual deben ser privados y confidenciales para proteger a las partes de cualquier daño. Hacer de ellos un escaparate público es, simplemente, horrible.

Después de reiterar el pedido de explicaciones sobre cuál fue la supuesta inconducta de Wood y sobre los procedimientos por el cuál se determinan las violaciones de conducta, finaliza con:

En resumen, a este humilde observador le parece que el proceso de apicacion del Código de Conducta en la Fundación Linux se salió de control con respecto a Charles Max Wood. Que LF le debe al Sr. Wood, y a la comunidad de software en general, una profunda disculpa. Que la LF debe mantener todas las futuras quejas y decisiones del Código de Conducta personales y confidenciales. Que la LF debe establecer un procedimiento para aceptar, revisar y adjudicar futuras quejas sobre el Código de Conducta. Y que alguna forma de reparación sea proporcionada al Sr. Wood por el daño público que le fue hecho por el comportamiento descuidado y poco profesional de la Fundación Linux

.Y en lo personal, a mi me parece que tenemos que mantener afuera a los que prentenden utilizar a las entidades de software libre como medio de difundir sus ideas políticas. Sean cuales sean estas.