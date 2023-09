En el artículo anterior comencé a argumentar mi opinión de que el Proyecto GNU fracasó. En este voy a ir más lejos ya que voy a hablar sobre el proyecto GNU y el fracaso del software libre dado que creo que existe una relación entre ambos y es la responsabilidad de Richard Stallman.

¿Se puede hablar de fracaso del software libre? Si estás leyendo esto en tu móvil, probablemente lo estés haciendo con Android o iOS, no con FirefoxOS o Ubuntu Touch. Seguramente te enteraste de él por Google Discover, las notificaciones del grupo de Google, Twitter o Facebook, no por Mastodon. Y, si estás usando un navegador de código abierto, o está basado en Chromium (Estándar de facto impuesto por Google so pena de negar la compatibilidad con sus servicios) o Firefox que está más interesado en la corrección política que en hacer un buen navegador. Yo diría que sí.

Sobre el proyecto GNU y el fracaso del software libre

Llegados a este punto me pueden hacer dos objeciones.

Que el movimiento del software libre nunca pretendió masividad. Que Linux domina en los servidores, los supercomputadores y la nube.

Veamos una objeción por vez.

Aunque nació con el objeto de dar protección legal a las herramientas del proyecto GNU, la Free Software Foundation pronto extendió su accionar a las campañas para boicotear herramientas privativas y reemplazarlas por libres. Dado que la mayoría de la gente sigue utilizando Google Docs en su Windows, comprando libros en Amazon y usando hardware de Apple no parecen haber tenido demasiado éxito

2) El éxito de Linux no se debe a que la gente esté convencida de las ventajas de poder acceder, estudiar, modificar y distribuir el código fuente de un programa. Como muy bien explicó Steven Sinofsky de Microsoft. IBM y otros prestadores de servicios informáticos al mercado corporativo, descubrieron que podían ofrecer sus servicios de consultoría y soporte basados en el sistema operativo del pingüino sin tener que pagar costosas licencias de software a una tercera empresa.

La responsabilidad de Stallman

Ahora bien, llegó el momento de demostrar o fracasar en hacerlo la afirmación que vengo haciendo hace un artículo y medio. La responsabilidad de Stallman.

Richard Stallman es un programador que lo único que quería era poder ser parte de un equipo en el cuál la información fluyera libremente para que el trabajo se hiciera sin importar las jerarquías en el papel. Es lo que el autor canadiense Henry Mintzberg denomina una adhocracia.

El problema es que a medida que la Free Software Foundation fue creciendo, necesitó de una estructura más formal y, Stallman como el fundador fue asumiendo una tarea para la que no solo no estaba preparado, tampoco le gustaba, la de líder.

El movimiento del software libre necesitaba un Jobs, o al menos al Shuttleworth de los primeros tiempos de Ubuntu. El proyecto GNU necesitaba a Stallman.

Un Jobs, o incluso un Shuttleworth o Bill Gates hubieran tenido el instinto para saber qué es lo que la gente necesitaba y convencerlos de que era lo que querían. Un Stallman hubiera transformado eso en código bien escrito y habría convencido a los mejores desarrolladores de que publicaran su trabajo bajo licencias libres

Pero, el Stallman político le ganó al Stallman programador. Y dado que salvo Firefox (Cuando Google por conveniencia propia lo promocionaba en la página central del buscador) casi ningún proyecto de software libre se hico de conocimiento masivo, nunca hubo fondos independientes suficientes como para competir con los desarrollos comerciales. Los proyectos de código abierto recurrieron al patrocinio corporativo y, ese patrocinio como nos demuestra el caso de CentOS nunca es desinteresado. Ya hemos visto casos de algunos proyectos que terminaron cambiando su licencia.

Que hay programas de software libre de calidad igual o superior al privativo es indudable. Que no hay ningún proyecto de software libre que la gente ame masivamente usar como TikTok, Google Docs, Canva o ChatGPT también.

Y, la culpa de eso es del Stallman político que estaba más interesado en demonizar el software y hardware que a la gente le gustaba usar que en darle rienda suelta al Stallman programador para que hiciera su magia.

¿Habría cambiado algo que el sistema operativo GNU se hubiera terminado? En mi opinión sí. Stallman era mucho mejor programador y tenía mucha más experiencia que Linus Torvalds cuando creó Linux. Y, con un buen líder en la FSF, capaz de entender las necesidades del mercado, GNU hubiera ocupado el lugar con el que se terminó quedando Windows.

Pero, todo es opinable y ahí abajo está el formulario de comentarios.