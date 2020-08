SimulIDE: tu simulador de electrónica favorito… a partir de ahora

En muchos blogs lo venden como un simulador de Arduino, pero SimulIDE es mucho más que eso. Es un gran programa para los amantes de la electrónica, DIY, y makers, así como para estudiantes. Quizás te suenen programas como los de Crocodile Technology para Windows que te permitían simular circuitos, y que se solían usar en algunas escuelas e institutos en las asignaturas de tecnología. Pues SimulIDE es algo así…

Su interfaz es muy sencilla, tan solo tienes una columna a la izquierda con todos los componentes que puedes ir arrastrando para insertar en el panel de la derecha para crear los circuitos que necesites. Tienes desde componentes electrónicos básicos, como resistencias, transistores, interruptores, fuentes de alimentación, toma de tierra, condensadores, etc., hasta otros complejos como placas de Arduino, pantallas LCD, etc.

Sobre SimulIDE

Pero no solo permite insertarlos sin más como otros programas como Fritzing. En SimulIDE también puedes probarlos. Por ejemplo, montar crear un circuito con puertas lógicas, interruptores y LEDs e interaccionar con los interruptores y demás para ver los LEDs encenderse, etc. Esto es una característica muy práctica que permite probar un circuito digitalmente antes de arriesgarse a hacerlo en la práctica y que no funcione o que algún componente resulte dañado (o simplemente porque no dispongas de esos componentes físicos).

Por supuesto, está disponible para Linux y otras plataformas. En Linux tienes la opción de descargar el paquete tarball (tar.gz) con el binario, o de descargar directamente un paquete universal AppImage al que simplemente le tendrás que dar permiso de ejecución, hacer doble clic sobre él y se abrirá el programa listo para usar…

Así que sin más que decir, si quieres comenzar a usar este fantástico proyecto, puedes descargar el paquete o las fuentes desde la web oficial del proyecto (está en algunas tiendas de apps, pero en versiones algo desfasadas).