Acabamos de entrar en un año nuevo, y eso, en los medios como este, significa que se puede hacer balance del anterior y también que se van a publicar artículos sobre cosas que pueden pasar en 2024. Esta vez no vamos a mencionar a VideoLan y su VLC, vamos a dejarles que trabajen tranquilos, pero sí es buen momento para hablar de la cuota de mercado de Linux en el escritorio. ¿Hubo cambios en 2023?

Pues, si miramos la gráfica de diciembre de 2022 a diciembre de 2023 que publica statcounter, sí los ha habido. Concretamente, se ha subido casi un 1%, del 2.93% a 3.83%. Yo no recuerdo cifras «tan altas», véanse las comillas, de cuota de mercado de Linux en el escritorio. En 2020, cuando estábamos confinados por el inicio de la pandemia de la Covid-19, subía unas décimas y se quedaba por debajo del 3%. Durante el verano de 2023 se rompió la barrera del 3% y ahora nos acercamos al 4%.

¿Tiene algo que ver la Steam Deck en el aumento del uso de Linux en el escritorio?

Lo cierto es que la tendencia de Linux en el escritorio no ha hecho más que subir en 2023. Ha tenido altibajos, lo normal en una gráfica como esta, pero las subidas han sido más y más pronunciadas que las bajadas. Y si nos fijamos en la siguiente imagen, podemos especular con una razón:

El culpable de que no se vea mejor es el sistema operativo que dibuja la línea azul. Con más del 70% de cuota de mercado, hace que todo se vea pequeño. Pero Linux ha tenido un repunte a finales de año, momento en el que llegan las Navidades. En ese mes subió aproximadamente un 0.6%.

A la cuestión del por qué, los datos no sirven para arrojar algo de luz. Sí es cierto que la Steam Deck ha hecho que mucha gente use Linux, y el sistema operativo que monta, aunque tenga su opción principal en modo consola, es un sistema de escritorio. Han vendido «varios millones» y no se pueda descartar que sea el principal responsable de estas cifras. Si uno se mete en algunas comunidades sobre la Steam Deck puede comprobar que hay gente que nunca ha usado Linux que ha empezado ahora por la consola de Valve.

Lo único seguro es que en 2023 nos hemos acercado al 4%, más del 6% si contamos también Chrome OS. Yo no apostaría por ello, pero falta por ver si la lanzadera que es la Deck hace que más gente empiece a usar Linux. ¿Será 2024 el año de Linux en el escritorio?