A finales de un año o a principios de otro, siempre cae algún artículo o noticia que afirma que «este será el año de Linux». Se refieren al escritorio, y algún experto o sólo aficionado al software dice que los usuarios de Linux subirán y aumentará por mucho el 2% de cuota de mercado que acapara desde hace mucho. Es algo que nunca pasa, y del mismo modo, año tras año también se dice que pronto se lanzará al público la versión estable de VLC 4.0… y tampoco.

VLC 4.0 se presentó a principios de 2019 como un gran avance que se notaría principalmente en su interfaz de usuario. Se parecerá más a lo que vemos en dispositivos móviles, y su biblioteca musical invitará a que escuchemos más música en el famoso reproductor del cono. Ya en 2021, más de dos años después de aquella presentación, fue cuando se empezó con el año de la marmota, con las especulaciones, a afirmar que VLC 4.0 llegará este año, y ya han pasado 4 años así.

ChatGPT dice que VLC 4.0 llegará «este 2021»

Con la fama que ha cogido, tampoco es de extrañar que volvamos a mencionar a ChatGPT en un artículo como este. Es que para algunas cosas es mejor que el todopoderoso Google, y me ha dado por preguntarle a él (vía YouChat, que los servidores no colapsan tanto) cuándo llegará VLC 4.0. Esta inteligencia artificial tira principalmente de dos fuentes de información: una de motores de búsqueda, y otra de su entrenamiento, que llega hasta 2021. Por lo tanto, de su respuesta podemos sacar una conclusión: no tiene noticias actualizadas sobre su lanzamiento, y en su base de datos se afirmaba que la cuarta versión mayor del reproductor de VideoLan llegaría en 2021.

A veces me dan ganas de recordarle que estamos en 2023, pero para qué, no es un humano, por mucho que a veces lo parezca, y termina diciéndome algo así como que lo sabe, pero que su información llega hasta 2021 y para él 2023 es «el futuro».

Y es que lo cierto es que VLC 4.0 pinta muy bien. Han tenido sus más y sus menos, con momentos en los que se abrían dos ventanas para reproducir un vídeo, pero todo eso se va solucionando con el paso del tiempo. Ahora mismo, el reproductor tiene todo lo de la actual versión estable, más la interfaz y otras mejoras como el soporte para descubrir de una manera más sencilla y directa los dispositivos que tenemos conectados a la misma red.

VLC 3.x consume menos recursos que otros reproductores

El actual VLC 3.0.x consume menos recursos que otros reproductores. Por ejemplo, me ha dado por mirar cuánto consumen Elisa (de KDE), Kodi y VLC 3.0.18. Mientras que Elisa se acerca a los 300mb, VLC consume sólo unos 80mb, mientras que Kodi consume un irrisorio mega… bueno, su interfaz. Me ha extrañado tanto que he tenido que mirar más, en el apartado de procesos abiertos, para recordar que el ejecutable de verdad, el grueso del programa, se lo queda kodi.bin, y éste consume algo más de 400mb, alrededor del 150% de Elisa y el 500% de VLC.

Pero eso en la v3.x. La v4.0 aún está desarrollándose, y en ocasiones le cuesta hasta crear la biblioteca, sobre todo si tenemos decenas de discografías completas. Sin lugar a dudas, es algo que irán mejorando con el tiempo, y probablemente sea uno de los motivos por los que se está demorando tanto: quieren que todo vaya perfecto y no perder la fama que han ganado durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo.

NOTA: en este punto de recursos he añadido lo que he visto en dos portátiles, y ya sabemos que, en Linux, lo que funciona de una manera en un equipo puede funcionar de manera muy diferente en otro.

Y sobre la interfaz musical de Kodi

Recientemente se ha lanzado Kodi 20.0 Nexus, con muchos cambios importantes. Entre ellos, lo mejor para los usuarios de Linux es que hay desarrolladores de addons que han aprovechado el momento para actualizar sus complementos y vuelven a funcionar en Linux, por lo que ahora, y esperamos que durante mucho tiempo, Kodi vuelve a ser el que siempre había sido.

Al usarlo más estos días, me ha dado por volver a mirar a su apartado musical, y creo que podría mejorar. Es justo ahora cuando hay que hablar de estas cosas, cuando se acaba de lanzar una actualización mayor y se empieza a pensar en la siguiente. Hace tiempo se usaba una skin o tema, el de XBMC, y en 2016, con Kodi 17, se pasó a usar Estuary, una interfaz que queda bien la usemos en el aparato en el que la usemos, y se agradece mucho cuando la disfrutamos en una pantalla grande.

Pero Estuary está más pensada para vídeos o listas. En la pantalla principal está la biblioteca (cuya información aparece tras elegir la fuente), y desde ahí podemos reproducir las películas que tengamos, pero no es exactamente igual cuando lo que queremos es escuchar música, en donde creo que podría mejorar en al menos dos puntos:

No estaría mal la típica vista de artistas que queda a un lado y que muestra más al seleccionar uno, justo como se ve en la captura de cabecera.

Al entrar en el modo de reproducción, durante unos segundos se ve la carátula del disco y los controles, pero luego muestra esto:

Cositas, pero se vería mejor

Sí, es cierto, son sólo cositas estéticas y todo funciona, pero se podría hacer algo que no pase por instalar complementos como estos. Por ejemplo, como hacen otros muchos reproductores, que ese azul sea más bien la carátula del disco o una imagen generada con los colores del mismo. O que en el apartado de la lista, donde sí aparece la carátula a la izquierda, se vean también los controles. Es lo que le gustaría a alguien que escucha mucha música, y aunque sé que no es una prioridad para su equipo de desarrolladores, también sé que no son pocas las veces que un bloguero dice lo que le gustaría ver en un sistema operativo u otro software y acaban haciéndole caso.

Mientras tanto, vamos a seguir pensando que este es el año en el que lanzarán VLC 4.0. Lo de la música en Kodi tendrá que esperar, como poco, hasta su v21.