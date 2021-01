Seguro que recuerdas la Nintendo 64, incluso si no te gustan las videoconsolas. Y es que fue una de las consolas más populares de hace unos años. Fue la cuarta producida por Nintendo y desarrollada para suceder a la también exitosa Super Nintendo. El objetivo de esta consola era competir con la PlayStation de Sony y con la Sega Saturn. Para ello, crearon un formato de consola de sobremesa bastante interesante, con soporte para cartuchos de 64MB (512 Mbit) y una CPU NEC VR4300 de 64-bit a 93.7Mhz.

Pues bien, independientemente de la historia de esta consola que todos conocéis, debes saber que, como a tantos otros dispositivos, se le puede instalar Linux. Y ahora existe un nuevo port actualizado para esta consola. Así que si tienes aún una Nintendo 64 funcional y quieres experimentar un poco con ella, este artículo te va a interesar…

Ente una de las cosas extrañas que ha dejado 2020 hemos tenido un nuevo port Linux para Nintendo 64. Sucedió a finales de diciembre, mientras todo ese ruido mediático por la pandemia y por otras cuestiones políticas que estaban sucediendo no dejaba escuchar nada más que eso.

El desarrollador de este proyecto es Lauri Kasanen, y parece que no se ha basado en ninguno de los dos intentos anteriores de port para Linux. Kasanen también hizo comentarios acerca de si se debía fusionar este port o no, dado que se trata de una plataforma antigua y de un nicho muy reducido y no tendría mucho sentido que fuese aceptada la solicitud de fusión. Es más algo para algunos entusiastas, un reto… pero no deja de ser un proyecto sorprendente.