Se confirma el desarrollo de un nuevo sabor oficial de Ubuntu con Unity

La Comunidad de Ubuntu no quiere abandonar el escritorio de Ubuntu y parece que Unity seguirá entre nosotros de una forma u otra. Varios desarrolladores y miembros de la Comunidad de Ubuntu se están moviendo para crear un nuevo sabor oficial de Ubuntu.

Este nuevo sabor tendría Unity como escritorio principal, lo que sería la continuación de las versiones antiguas de Ubuntu.

Lo más interesante de esta noticia es que Canonical ha dado el visto bueno a este nuevo sabor oficial y dejará que el sabor utilice el logotipo y marca de Ubuntu, es decir, que será un sabor oficial de Ubuntu. También diversos líderes y desarrolladores de otros proyectos oficiales de Ubuntu se han ofrecido para ayudar a crear y mantener este desarrollo oficial.

Por el momento, se está organizando la comunidad y los desarrolladores de este nuevo sabor oficial y con ello se comenzará el desarrollo de este nuevo sabor oficial. Por lo que parece que Ubuntu 18.04 no contará con este nuevo sabor oficial, pero si que lo veremos durante el próximo 2018.

Ya se barajan varios nombre para el nuevo sabor, de entre estos destaca el nombre de Ubuntu Unity Remix, un nombre que continuaría con el resto de desarrollos de otros sabores oficiales. No hay que olvidar que Ubuntu Bugdie comenzó con la etiqueta “Remix”, así como Ubuntu Gnome o Ubuntu Netbook Remix.

Tras el anuncio por parte de Canonical del abandono de Unity, son muchos los forks que han nacido entorno a este escritorio, pero parece que distribuciones que combinen Ubuntu y Unity no contarán con el mismo entusiasmo, tal vez se deba a que todos esperan que alguien lance este sabor de Ubuntu.

Personalmente me encanta Unity y posiblemente utilice este nuevo sabor oficial, ya que no me termina de gustar la nueva versión de Gnome. Pero mientras llega este sabor oficial, me quedo con Ubuntu MATE, un sabor oficial que no solo me permite utilizar el antiguo Gnome sino que también puedo poner el aspecto del antiguo Unity. Algo práctico aunque no lo parezca.