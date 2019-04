Rotation: una prometedora propuesta del mundo gaming

Si os comento que Rotation es un videojuego con temática shooter puedes pensar… ¡Uno más! Ya existen muchos títulos de este género, pero es verdad que hay muchos amantes de los shooters y suelen tener bastante éxito, no hay más que ver lo ocurrido con Fortnite. Pero es precisamente ese mismo título el que ha logrado la fama por algunas novedades que ofrece frente a otros videojuegos similares y es lo que ha cautivado a los gamers.

Pero Rotation es también uno de esos videojuegos de disparos que tiene algo más que aportar. Pero por el momento nos tenemos que contentar con la información que nos va llegando, y esperar a que esté listo. Lo que sí sabemos es que vendrá a Linux, lo que es una gran noticia. Ahora puedes conseguir más información en la página de Steam sobre este título. Será un shooter cargado de acción y movimiento, agregando algunas mezclas como te mostramos a continuación…

La gran diferencia, o mejor dicho, lo que Rotate tiene que aportar al género del shooter, es que juegas en mapas esféricos, es decir, pequeños mundos que van girando mientras tú te mueves sobre la superficie mientras disparas y haces todo lo necesario por sobrevivir. Eso es lo que diferencia a este nuevo shooter del resto, que tienden a ser demasiado parecidos. Al ver las imágenes, recuerda un poco a El Principito, o incluso los que os guste Dragon Ball a ese mundo de Kaito. ¿Verdad?

¿Te gusta la idea? Lo cierto es que no está mal pensado. En esta historia eres un astronauta con una pistola que irá recorriendo diferentes planetas para terminar con oleadas de mostruos alienígenas. No solo debes disparar, también encontrar y coger artítulos que te pueden resultar útiles para otras misiones, aumentar tu fuerza, conservar tus recursos, etc. Y debes ser rápido, puesto que a medida que pase el tiempo cada vez será más y más difícil.

Entre las características destacables están:

Mapas esféricos

20 tipos de alienígenas enemigos con habilidades que progresivamente lo hacen más complicado

16 tipos de armas de fuego

Habilidades como sanación, trampas, torretas

Equipamiento como cascos, mochilas, armas para el cuerpo a cuerpo



Nuevos talentos

Etc

La fecha de lanzamiento no se conoce, pero será este año o tal vez a principios del siguiente.