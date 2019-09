Richard Stallman: más sobre el caso de su dimisión

Bien, la noticia sobre la dimisión de Richard Stallman de su puesto en el MIT y en la FSF creo que pilló por sorpresa a todos. Incluso yo desconocía el caso de Epstein, porque no suelo seguir mucho la TV ni otros medios de comunicación. Desconocía totalmente lo ocurrido y quise crear un artículo anunciando la noticia pero sin mojarme demasiado al no tener datos suficientes para opinar. Pero ahora, algunos comentarios (que agradezco) e información que he podido reunir sobre el caso me ha dado una mejor visión del caso.

Lo sucedido ya lo sabéis, pero ahora vamos a la información extra que desconocía, pero que creo que es importante como complemento a mi otro artículo para que lo comprendáis todo mejor. Aquí también dejo el link del artículo que pedía la dimisión de Richard Stallman de sus cargos por los correos que se habían filtrado sobre la opinión que el propio rms tenía sobre este caso. Así podréis ver la fuente original de esa información que desencadenó todo esto…

Supuestamente, la chica tomó unos correos internos del MIT en los que Richard Stallman daba su opinión. Ella dice que Epstein le pidió que tuviera sexo con un miembro del MIT que falleció en 2016 (Marvin Minsky). Y Stallman saldría en defensa de Minsky alegando que su colega jamás hubiera tenido sexo con una chica sabiendo que ella estaba coaccionada. Un testigo que se encontraba en el lugar de los hechos asegura que la chica se acercó, pero que Marvin la rechazó.

Dejar también claro que Jeffrey Epstein sí que fue juzgado, declarado culpable y condenado por tráfico de menores, y marcado como depredador sexual. En la cárcel donde se encontraba, intentó varias veces quitarse la vida. Y parece que finalmente lo consiguió. El 10 de agosto de 2019 se encontraron su cuerpo muerto en la celda y todo apuntaba a un suicidio, aunque algunos más conspiranoicos hayan apuntado a otras causas…

Es cierto que algunas declaraciones de Stallman sacadas de contexto pueden sentar mal o malinterpretarse. Y puede que este sea el caso. Es verdad también que a lo largo de la historia Stallman ha hecho declaraciones sobre la sexualidad que han ido cambiando por su forma de ver las cosas y reconociendo cuando se equivocaba. Resumiendo, en estos comentarios viene a decir que:

Una persona está lista para tener sexo desde que alcanza su madurez sexual (pubertad). Y que no hay nada malo en que una persona en la edad de tener sexo y que sea menor de edad tenga sexo bajo su consentimiento con un mayor de edad. [De hecho, esto sucede frecuentemente en la sociedad]

Tras una conversación se dio cuenta de que no solo se trata de lo físico, sino que también está el apartado mental. Por tanto, considera que un menor de edad (aunque esté en su madurez sexual) tenga sexo con un adulto porque puede suponer un daño psicológico al menor. [No está a favor de las violaciones, ni la pedofilia, ni nada así]

Tiempo después va más allá y reconoce que no está bien que un menor tenga sexo con un adulto en ninguna circunstancia. Incluso con su consentimiento.

¿Dónde está la clave?

Dicho esto, vuelvo a la noticia principal y su dimisión de los puestos por esas presiones. Más concretamente a los correos interceptados que se han usado en su contra por opinar sobre el caso Epstein y demás. Lo que se decía en esos correos sobre el caso que he comentado antes de Minsky era:

“[…] el término ‘asalto sexual’ es algo vago y resbaladizo [..] se presentó ante Minsky totalmente dispuesta.” Respondiendo a un hilo de correos del MIT a unos estudiantes que pedían en una red social una manifestación protesta sobre lo ocurrido. Pero, si es cierto que hubo un testigo que lo vio todo y sucedió así, Stallman podría estar en lo cierto.

Todo por el caso que envuelve al fallecido Marvin Minsky fue acusado de agredir sexualmente a una de las víctimas de Epstein. Y las palabras que le aplican “asalto sexual” son demasiado fuertes para Stallman, ya que parece que la víctima estaba obligada a ello por el propio Epstein y no por Minsky. Quizás lo acusable aquí sería el pensar que una persona coaccionada se considere “totalmente dispuesta” a hacer algo, puesto que puede parecer que era por convicción propia y no es así. Personalmente creo que ahí está toda la clave del malentendido.

Lo que juzgaba Stallman era el término en sí, no los hechos. Cualquiera que conozca la historia de Richard y cómo es personalmente puede entender sus formas. Se dice que tiene Síndrome de Asperger, y no lo estoy poniendo como excusa. Pero personalmente tengo algunos rasgos del espectro autista y es jodido a veces entender ciertas cosas que los demás entienden de forma fácil.

En cualquier caso, Stallman está ahora en la palestra y siendo noticia por unas declaraciones. Lo quiero volver a dejar claro. En ningún caso él cometió el delito (solo opinó), lo dije en el primer artículo y lo vuelvo a decir aquí… Por eso ha reconocido que todo este revuelo ha sido por “una serie de malentendidos y caracterizaciones erróneas“.

Conclusión

No lo digo por este caso, ni por ninguno en particular. Yo me considero feminista, pero por favor, algunas mujeres se autodenominan feministas y realmente están haciendo mucho daño al feminismo real. El feminismo real es aquel que quiere igualdad entre géneros, no el empoderamiento de la mujer por encima del hombre. Eso sería “hembrismo” o “misandría” y no hay que confundirlo como feminismo, porque no lo es. Y por favor, tampoco uséis la palabra feminazi.

En cuanto al tema sexual, quiero dejar claro que considero la violación como uno de los crímenes más graves que se puedan cometer, junto con el asesinato. Pero hay algo igual de repugnante que alguien que lo ha cometido no sea condenado y pague por ello, y es que alguien que no lo ha hecho y es inocente sea condenado por ello… Repito, no me estoy refiriendo a un caso en particular, pero me parece grave.