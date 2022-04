Richard Stallman habla sobre el estado del movimiento del software libre y ataca a Apple y Canonical

Hace algunos dias Richard Stallman habló sobre «el estado del movimiento del software libre» y en lo cual no ha sido amable con Apple y Canonical en estos comentarios.

Y es que Richard Stallman menciona que Apple continúa convirtiendo a las Mac en una especie de «prisión» al impedir que los usuarios hagan lo que quieran con sus máquinas e instalen sus propios programas o archivos binarios obtenidos de otras personas, a lo cual «señaló que esto debería ser ilegal», ademas de que Stallman también desaconseja el uso de Ubuntu, que dice que no es una distribución gratuita de GNU/Linux.

Para quienes desconocen de Richard Matthew Stallman (RMS), deben saber que tuvo una gran influencia en el mundo del software (en particular, el software libre), pero también es conocido por sus comentarios y posiciones a veces controvertidos.

Ferviente defensor del software libre, no pierde la oportunidad de criticar a las empresas en el origen de las soluciones propietarias y lidera una lucha especial contra Apple. RMS ha criticado repetidamente a la empresa y a su cofundador Steve Jobs, acusándolos de haber creado «un ecosistema informático cerrado en el que los usuarios están en prisión». Para él, nadie tiene derecho a prohibir que la gente haga lo que quiera con las máquinas que ha comprado.

“Steve Jobs, el pionero de la computación carcelaria genial diseñada para robarle a la gente su libertad, está muerto. No me alegro de que esté muerto, pero me alegro de que se haya ido. Nadie merece morir, ni siquiera Jobs, o Bill Gates, o incluso personas culpables de fechorías mayores. Pero todos merecemos el fin de la influencia maligna de Jobs en la informática de las personas. La gente debería dejar de elogiar a Jobs por el elegante estilo carcelario que creó con su firma. Es un error meter a los usuarios en la cárcel”, dijo el evangelista del software libre poco después de la muerte del difunto Steve Jobs.

En su presentación de una hora y media sobre «El estado del movimiento del software libre» Stallman no ha cambiado su retórica frente a Apple. Según la Free Software Foundation (FSF), «Debido a dificultades técnicas imprevistas, RMS realizó su presentación en forma de podcast». La FSF ha puesto a disposición el audio para que lo escuche, pero mientras tanto, aquí está la transcripción de algunos pasajes de su discurso.

RMS comenzó agradeciendo a todos los que contribuyeron con el software libre y alentó a aquellos que quieran ayudar a visitar el sitio web del Proyecto GNU.

“El movimiento del software libre es universal y moralmente no debería excluir a nadie. Aunque hay delitos que deben ser castigados, impedir que alguien contribuya al software libre castiga al mundo. Esa persona no”, dijo. También señaló algunas cosas que han mejorado en el movimiento del software libre, incluidas grandes mejoras en proyectos como GNU Emacs cuando se visualizan paquetes externos.

RMS estaba particularmente enojado porque «todas las empresas tecnológicas ahora quieren encerrar a las personas y subyugarlas». Según él, “esto desvía la informática de su propósito original, que es hacer la vida más fácil a las personas”.

Luego habló sobre Ubuntu, la distribución desarrollada y comercializada por Canonical:

“Ubuntu es, por supuesto, una distribución no libre y no recomendaría a nadie que la use. Algunos paquetes importantes ahora solo se distribuyen mediante su sistema de paquetes que no respeta la libertad, no como paquetes Debian. Por lo tanto, es aún más difícil que antes obtener alguna libertad de una instalación de Ubuntu”, dijo RMS.