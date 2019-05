Red Hat tiene nuevo logo más moderno y menos misterioso

Justo antes del Red Hat Summit 2019, la compañía ha desvelado su nueva imagen. Estamos hablando de su logotipo, uno que no había recibido ningún cambio en casi 20 años. La compañía, ahora propiedad de IBM, ha decidido hacer con su logotipo lo mismo que están haciendo todas las compañías, tanto en la imagen de los sistemas operativos, como en temas, iconos y demás, es decir, simplificarlo. Lo que antes mostraba el sobrero rojo, una cabeza y dos tipos de letras diferentes, ahora se más uniforme.

Así lo han anunciado en una entrada en su blog, donde nos explican que todo comenzó a principios de 2017. El logotipo anterior se enfrentaba a varios problemas: no se renderizaba muy bien en formatos digitales, especialmente en pequeño, y necesitaba ser renovado. Además, la imagen del hombre con el fondo oscuro y al que no se le ve bien la cara no inspiraba mucha confianza. Esta idea no gustaba al equipo, pero finalmente decidieron que crear un nuevo logotipo sería la mejor solución.

El nuevo logo de Red Hat inspira más confianza

Red Hat hace mucho tiempo que está en el mundo Linux y muchos conocíamos su logo con tan solo echarle un vistazo, pero el problema no está en la gente que ya lo conocía, sino en la que no lo ha visto nunca. Y no les falta razón. Si miramos el logo anterior e intentamos imaginar que es la primera vez que lo vemos, la impresión que nos llevamos es que se trata más de algo de hacking que de un software creado para el público general.

Por todo esto, la compañía decidió cambiar el logotipo, un cambio que es el primero en casi 20 años. El resultado lo tenéis encabezando este post. En mi opinión, creo que queda mucho mejor para la actualidad, pero soy alguien al que no le gustan los cambios y me costará acostumbrarme. En cualquier caso, creo que el tiempo le dará la razón al nuevo logo. ¿Qué opinas tú?