Desde ayer venimos haciendo una reseña de los tipos de herramientas de seguridad informática y las opciones disponibles para Linux. En este post vamos a contestar a uno de los mitos más difundidos respondiendo a la pregunta ¿Realmente se necesitan antivirus en Linux?

Los virus son una forma de malware muy extendida que dificulta o impide el funcionamiento de sistemas informáticos y gracias a su capacidad de autoreplicarse extenderse de manera rápida a otros equipos.

¿Realmente se necesitan antivirus en Linux?

La función de los programas antivirus es proteger a los sistemas informáticos de virus y otro software malicioso que pueda afectar al sistema operativo, aplicaciones y archivos importantes. Uso la expresión software malicioso ya que en general este tipo de aplicaciones no solo se ocupa de los virus sino también de los gusanos, ransomware, spyware y adware.

Este tipo de programas busca no solo detectar y alertar el software malicioso sino también eliminarlo monitoreando las diferentes actividades del ordenador para encontrar patrones conocidos de malware o comportamientos poco habituales.

Para la detección de patrones se utilizan bases de datos de los malwares ya conocidos En el caso del comportamiento, toda actividad no justificada se tomará como indicio y se informará al usuario.

De acuerdo con las configuraciones establecidas por el usuario, al detectar un programa potencialmente sospechoso, el antivirus elegirá algunas de las siguientes alternativas:

Poner en cuarentena (aislar) el archivo infectado.

Eliminar o intentar reparar el archivo infectado.

Pedirle al usuario que decida el curso de acción.

Además de las actividades del ordenador, el programa antivirus supervisa en tiempo real los sitios de Internet por los que navegamos, los archivos que descargamos y los adjuntos que recibimos por correo electrónico.

Debido a que todos los días aparece nuevo software malicioso es importante mantenerlo actualizado para que la base de datos en la que se basa su funcionamiento esté al día.

Muy bien, Diego. ¿Pero necesitamos o no un antivirus en Linux?

Permítanme hacer una analogía con el sexo. Si tienes una pareja estable que sabes que no te engaña y la posibilidad de un embarazo no es algo que te preocupe, la posibilidad de que te contagies de una enfermedad de transmisión sexual sin usar condón es muy baja, pero no desaparece totalmente.

Tu pareja puede ser infectada con sangre contaminada por una transfusión, una jeringa o un corte accidental.

Si no tienes parejas estables y sueles preferir tener sexo con personas promiscuas es como jugar a la ruleta rusa con todas las balas en el cargador.

Volviendo al tema que nos ocupa, Usar Linux es como tener sexo con una pareja estable. Su sistema cuidadosamente medido de otorgar privilegios de acceso a las diferentes partes del sistema es una barrera para que el software malicioso destruya componentes sensibles.

Sin embargo, a menos que te desconectes completamente de la red y no instales nada nuevo manualmente, no estás a salvo de que un archivo que te enviaron por mail o una actualización no autorizada mediante un ataque a los repositorios de tu distribución Linux, sea el punto de entrada del software malicioso.

Y, recuerda que al ser parte de una red eres solidariamente responsable de la seguridad general. Aunque no te afecte el virus puedes ser el portador asintomático que lo extienda.

En general, en lo que se refiere a sistemas domésticos, la decisión depende de cada usuario. Donde sí debe instalarse obligatoriamente un antivirus es en los servidores corporativos. Sobre todo, en el caso de que se utilicen para el envío o recepción de correo electrónico o como plataforma para compartir archivos.

En los últimos años fueron apareciendo antivirus comerciales (Las malas lenguas dicen que esa fue la causa y no la consecuencia del aumento de malware para Linux) Sin embargo, también existen alternativas de código abierto que puedes encontrar en los repositorios y que comentaremos en el próximo artículo.

Mientras tanto, me gustaría saber. ¿Utilizan algún antivirus en Linux?