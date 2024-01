RAWRLAB Games dio a conocer su port de Godot para Nintendo Switch

RAWRLAB Games presento su port de

godot

Se dio a conocer la noticia por parte de RAWRLAB Games, un estudio desarrollador de juegos independiente, el lanzamiento de un conjunto de herramientas de Godot Engine, las cuales diseñadas para facilitar la migración de juegos de Godot a la plataforma Nintendo Switch.

Este es un movimiento significativo para los desarrolladores de juegos independientes y la iniciativa tiene como objetivo ampliar la accesibilidad del motor Godot, a una amplia gama de creadores que buscan desarrollar juegos para la Nintendo Switch.

Se menciona que el port ofrece soporte a proyectos realizados con las versiones 3.5.xy 4.1.x de Godot, de las cuales se destaca por ejemplo en Godot 4.1 una interfaz gráfica mejorada, nuevas texturas 3D con ruido visual, rediseñó del algoritmo de navegación con IA para evitar colisiones, un algoritmo basado en hashes rápidos para mejorar la velocidad de operaciones, soporte para crear nodos de sombreado, complementos de editor usando GDExtension y un backend de renderizado basado en Vulkan.

Mientras que por la parte de la versión de Godot 3.5 se proporciona el nodo Label3D listo para usar para mostrar texto en escenas 3D., nuevos contenedores de flujo (HFlowContainer y VFlowContainer), la compilación asincrónica de shaders + almacenamiento en caché y la interpolación de objetos físicos 3D, acceso a objetos de escena mediante nombres únicos, nuevos contenedores de transmisión para GUI, oclusión 3D y soporte Android.

Cabe mencionar que el port se ofrece sin coste alguno para los desarrolladores con autorización de Nintendo y aunque el port no está altamente optimizado, se considera suficientemente eficiente para la mayoría de los proyectos, destacando el compromiso de RAWRLAB Games.

«Este puerto representa un esfuerzo de colaboración, escrito en coautoría por varios miembros de los foros del Portal de desarrolladores de Nintendo. Subraya nuestro compromiso de hacer que Godot Engine sea más accesible para una gama más amplia de creadores».

Entre las características principales de la solución se encuentran:

Acceso de cortesía: disponible sin costo para todos los desarrolladores autorizados de Nintendo Switch.

Licencia: El código fuente se distribuye bajo la Licencia MIT, ofreciendo amplios derechos de uso y modificación.

Aprovisionamiento de software: el software se proporciona «tal cual», sin garantía implícita ni soporte de ningún tipo.

Funcionalidad básica incluida: este puerto incluye solo funcionalidad básica.

Sin C# ni GDNative/GDExtension : solo se admite GDScript. Las extensiones nativas no son compatibles, pero puedes intentar convertirlas en módulos internos.

Nivel de optimización: es importante tener en cuenta que el puerto no está altamente optimizado pero es adecuadamente eficiente para la mayoría de los proyectos de juegos pequeños y medianos.

Capacidad de ampliación: al tener acceso al código fuente, los desarrolladores con conocimientos de C++ tienen la oportunidad de agregar e integrar funcionalidades adicionales según sea necesario.

No se proporciona soporte: este puerto se proporciona sin soporte. Se anima a los desarrolladores a interactuar con la comunidad en el Portal de desarrolladores de Nintendo para obtener colaboración y asistencia.

Procedimiento de acceso: El acceso se puede solicitar a través del Portal de desarrolladores de Nintendo.

Aunque RAWRLAB Games ha desarrollado, adaptado y publicado una cartera de 13 proyectos en Switch desde 2014, hasta el momento no ha logrado alcanzar un éxito notable en la industria de los juegos y por mencionar algunos de los juegos publicados en Nintendo Switch gracias a esta herramienta se destacan: Simona’s Requiem, Constellations, 8-Colors Star Guardians +, Colored Effects, Murtop, Space Ducks, Donut Dodo, Inhabit, The hero with a thousand arms y Crystal Chip Collector e.

Finalmente para los interesados, vale recordarles que código se distribuye bajo la licencia MIT y viene «tal cual», sin garantía ni soporte de ningún tipo. El port incluye sólo funcionalidad básica y es compatible con GDScript, sin extensiones nativas. RAWRLAB dice que los desarrolladores con conocimientos de C++ pueden agregar e integrar funcionalidades adicionales, pero no esperen que el puerto esté altamente optimizado. Si estás interesado en ello, solo debes de solicitar el acceso a través del portal de desarrolladores de Nintendo.

Fuente: https://www.rawrlab.com