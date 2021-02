Además de Arduino, la Raspberry Pi irrumpió en el mercado para cambiar el mundo del DIY y educación. Una placa extremadamente barata y con capacidad de ejecutar numerosos sistemas operativos. Con esta SBC se podía aprender mucho y tener un computador sin gastar grandes cantidades de dinero.

Al igual que le ocurrió a Arduino, conforme la Raspberry Pi ganó popularidad, otras muchas alternativas han ido surgiendo para aprovechar esta inercia marcada por la original. Algunas de esas alternativas superan a la Pi original en cuanto a rendimiento por su hardware, otras disponen de ciertas funciones o ventajas adicionales que las hacen únicas, etc. Por eso deberías conocer todo lo que tienes a tu disposición para elegir la mejor para tu caso… ¡Será por SBCs!

¿Qué es SBC?

Las siglas SBC (Single Board Computer) hacen referencia a una placa en la que se incluyen todos los componentes necesarios para constituir un computador. Es decir, en una misma PCB se van a incluir el microprocesador o CPU, la memoria RAM, GPU, controladores, y el sistema E/S. Todo con un tamaño reducido, a diferencia de las placas base para PC.

Aunque Arduino y otras placas de desarrollo similares también se podrían considerar SBCs al tener un microcontrolador (CPU+Memoria+E/S), dejaré estas placas Single-board microcontroller (SBM) fuera para no liar demasiado a los lectores…

Este formato es muy práctico para multitud de aplicaciones como para constituir un miniPC, para sistemas industriales, embebidos o empotrados, robots, etc. Además, suelen ser mucho más baratas, llegando a costar tan solo unos cuantos euros en algunos casos, lo que las hace especialmente interesantes para proyectos makers o para el ámbito de la educación (incluso sistemas con pocos recursos económicos). No obstante, no todas las placas SBC son baratas, también las hay bastante poderosas y con precios algo más elevados.

Otra de las ventajas de una SBC es su gran nivel de integración para poder usarla en aquellos casos donde el espacio sea algo limitado. Por supuesto, son livianas y suelen tener una mejor eficiencia energética en comparación con las placas base del PC.

Pero no todo son ventajas, ya que su limitado tamaño implica que no se consigan grandes prestaciones como en sistemas de alto rendimiento de mayor tamaño. Además, la integración actúa en su contra, haciendo que no sea posible actualizar o sustituir sus componentes si se estropean o quedan desactualizados. En esos casos, habría que sustituir la placa completa…

Placas Raspberry Pi oficiales

La Raspberry Pi Foundation ha creado una serie de placas oficiales que va actualizando cada cierto tiempo. Una fundación que, por cierto, tiene su sede en Reino Unido, y cuyo CEO es Eben Upton.

El proyecto se dio a conocer en febrero de 2012, y desde entonces, no ha parado de crecer y desarrollarse. No obstante, hubo placas de concepto desde 2006, con algunas alpha y beta hasta llegar al primer lanzamiento. Desde la primera placa de 2021, la popularidad ha llevado a esta SBC a ser uno de los ordenadores británicos más vendidos, llegando a 30 millones de unidades bendidas en diciembre de 2019.

Como curiosidad, hay que decir que muchas de estas placas están fabricadas en una factoría de Sony que hay en Gales, mientras otras están creadas en Japón y China. Y por supuesto, tienen chips y elementos de otros muchos fabricantes, como su SoC de Broadcom, Micron para su memoria, VIA Labs (VLI) para controladores USB, etc.

Specs

Deberías comprender las revisiones, que no son ni modelos ni versiones como vas a ver a continuación. Las revisiones se marcan como Rev v1.2, v1.3, Rev v2.0, etc., y son simples retoques con respecto al diseño anterior para mejorar algunos aspectos.

Por otro lado, existen los llamados Model A o A+ que son modelos más baratos y limitados en cuanto a los Model B o B+. Por lo general, el modelo B se lanza primero y luego se lanza el A para satisfacer a aquellos usuarios que no necesiten de un hardware tan potente y quieran algo más asequible.

También existen las versiones Raspberry Pi Zero, que son placas que comparten algunas similitudes con las anteriores, pero son mucho más pequeñas y baratas. Además, con respecto a sus hermanas mayores, tienen capacidades de memoria y procesamiento más reducidas. Pero pueden ser prácticas para proyectos donde no se necesita demasiada potencia y el tamaño es un factor limitante.

Versiones

En cuanto a las versiones, o diferentes lanzamientos, que han ido apareciendo a lo largo de los años, podrías encontrar:

Raspberry Pi Model B

Fecha de lanzamiento : 2012

: 2012 SoC : Broadcom BCM2835 basado en 1x ARM1176JZF-S a 700Mhz + VideoCore IV capaz de soportar 1080p@30 FPS.

: Broadcom BCM2835 basado en 1x ARM1176JZF-S a 700Mhz + VideoCore IV capaz de soportar 1080p@30 FPS. Memoria RAM : 512MB

: 512MB Puertos : USB, HDMI, Ethernet, salida analógica de video/audio, SPI, I2C, 26 pin GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC

: USB, HDMI, Ethernet, salida analógica de video/audio, SPI, I2C, 26 pin GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC Tamaño y peso : 85.6×53.98mm / 45g

: 85.6×53.98mm / 45g Alimentación : 700mA @ 5v mediante microUSB o GPIO

: 700mA @ 5v mediante microUSB o GPIO Precio: unos 35$

Compute Module o CM

Fue anunciado el 7 de abril de 2014. No es una versión de Raspberry Pi en sí, sino un módulo compatible con la Raspberry Pi y que contiene un SoC Broadcom BC2835, 512MB de RAM, y 4GB de flash eMMC. Todo en una pequeña placa de 67.6x30mm y empaquetada en un módulo estándar SO-DIMM para agregar unidades a una placa compatible y así poder adaptar la potencia de cálculo a tus necesidades…

Después de la versión 1 o CM1, también llegaría la CM2, CM3, CM3 Lite, y CM3+. Todas con algunas mejoras y modificaciones, además de unos precios ligeramente diferentes.

Este mismo 2020 se ha lanzado la Raspberry Pi Compute Module 4, la nueva versión del CM que agrega un procesador ARM Cortex-A72 de cuatro núcleos, salida de vídeo dual, con un rango de RAM y memoria flash eMMC donde elegir, y con o sin conectividad wireless.

Raspberry Pi Model A+

Fecha de lanzamiento : 2014

: 2014 SoC : Broadcom BCM2835 con 1x ARM1176JZF-S + VideoCore IV a 700Mhz

: Broadcom BCM2835 con 1x ARM1176JZF-S + VideoCore IV a 700Mhz Memoria RAM : 256MB

: 256MB Puertos : USB, HDMI, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC

: USB, HDMI, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC Tamaño y peso : 65×56.5mm/ 23 g

: 65×56.5mm/ 23 g Alimentación: microUSB o GPIO a 200mA

Raspberry Pi 2 Model B

Fecha de lanzamiento : 2015

: 2015 SoC : Boradcom BCM2836 4x Cortex-A7 + VideoCore IV a 900Mhz

: Boradcom BCM2836 4x Cortex-A7 + VideoCore IV a 900Mhz Memoria RAM : 1GB

: 1GB Puertos : USB, HDMI, Ethernet, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC

: USB, HDMI, Ethernet, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC Tamaño y peso : 85.6×56.5mm / 45 g

: 85.6×56.5mm / 45 g Alimentación: microUSB o GPIO a 800mA

Raspberry Pi Zero

Fecha de lanzamiento : 2017

: 2017 SoC : Broadcom BCM2835 1x ARM1176JZF-S + VideoCore IV 1Ghz

: Broadcom BCM2835 1x ARM1176JZF-S + VideoCore IV 1Ghz Memoria RAM : 512MB

: 512MB Puertos : USB, HDMI, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC

: USB, HDMI, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC Tamaño y peso : 65x30mm / 9g

: 65x30mm / 9g Alimentación: microUSB o GPIO a 180mA

Raspberry Pi 3 Model B

Fecha de lanzamiento : 2016

: 2016 SoC : Broadcom BCM2837 4x Cortex-A53 64-bit a 1.2Ghz + VideoCore IV 1080p@30FPS

: Broadcom BCM2837 4x Cortex-A53 64-bit a 1.2Ghz + VideoCore IV 1080p@30FPS Memoria RAM : 1GB DDR2

: 1GB DDR2 Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet, salida analógica de video, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC

: WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet, salida analógica de video, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC Tamaño y peso : 85.6×56.6mm / 45 g

: 85.6×56.6mm / 45 g Alimentación: microUSB o GPIO a 1.34A @ 5V

Raspberry Pi Zero W

Fecha de lanzamiento : 2017

: 2017 SoC : Broadcom BCM2835 1x ARM1176JZF-S + VideoCore IV a 1Ghz

: Broadcom BCM2835 1x ARM1176JZF-S + VideoCore IV a 1Ghz Memoria RAM : 512MB

: 512MB Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC

: WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC Tamaño y peso : 65x39mm / 9 g

: 65x39mm / 9 g Alimentación: microUSB o GPIO a 180mA

Raspberry Pi Zero WH

*La única diferencia con la Zero es que incluye headers o cabezales en los GPIO.

Fecha de lanzamiento : 2018

: 2018 SoC : Broadcom BCM2835 1x ARM1176JZF-S + VideoCore IV a 1Ghz

: Broadcom BCM2835 1x ARM1176JZF-S + VideoCore IV a 1Ghz Memoria RAM : 512MB

: 512MB Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, SPI, I2C, 26 pin GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC

: WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, SPI, I2C, 26 pin GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC Tamaño y peso : 65x39mm / 9 g

: 65x39mm / 9 g Alimentación: microUSB o GPIO a 180mA

Raspberry Pi 3 Model B+

Fecha de lanzamiento : 2018

: 2018 SoC : Broadcom BCM2837 4x Cortex-A53 64-bit a 1.4Ghz + VideoCore IV 1080p@30FPS

: Broadcom BCM2837 4x Cortex-A53 64-bit a 1.4Ghz + VideoCore IV 1080p@30FPS Memoria RAM : 1GB DDR2

: 1GB DDR2 Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet, salida analógica de video, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC

: WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet, salida analógica de video, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC Tamaño y peso : 85.6×56.6mm / 45 g

: 85.6×56.6mm / 45 g Alimentación: microUSB o GPIO a 1.13A @ 5

Raspberry Pi 3 Model A+

Fecha de lanzamiento : 2018

: 2018 SoC : Broadcom BCM2873B0 4x Cortex-A53 64-bit + VideoCore IV a 1.4Ghz

: Broadcom BCM2873B0 4x Cortex-A53 64-bit + VideoCore IV a 1.4Ghz Memoria RAM : 512 MB DDR2

: 512 MB DDR2 Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, salida analógica de video, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC

: WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, salida analógica de video, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC Tamaño y peso : 65x56mm / 29 g

: 65x56mm / 29 g Alimentación: microUSB o GPIO a 1.13A @ 5

Raspberry Pi 4 Model B @ 4GB

Fecha de lanzamiento : 2019

: 2019 SoC : Broadcom BCM2711 4x Cortex-A72 ARMv8 64-bit + VideoCore VI a 1.5Ghz

: Broadcom BCM2711 4x Cortex-A72 ARMv8 64-bit + VideoCore VI a 1.5Ghz Memoria RAM : hasta 4GB LPDDR4

: hasta 4GB LPDDR4 Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet, salida analógica de video, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC

: WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet, salida analógica de video, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC Tamaño y peso : 85.6×56.5mm / 46 g

: 85.6×56.5mm / 46 g Alimentación: USB-C 1.25A @ 5v

Raspberry Pi 4 Model B @ 8GB

Fecha de lanzamiento : 2020

: 2020 SoC : Broadcom BCM2711 4x Cortex-A72 ARMv8 64-bit + VideoCore VI a 1.5Ghz

: Broadcom BCM2711 4x Cortex-A72 ARMv8 64-bit + VideoCore VI a 1.5Ghz Memoria RAM : 8GB LPDDR4

: 8GB LPDDR4 Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet, salida analógica de video, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC

: WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet, salida analógica de video, SPI, I2C, GPIO, serial y lector de tarjetas SD/MMC Tamaño y peso : 85.6×56.5mm / 46 g

: 85.6×56.5mm / 46 g Alimentación: USB-C 1.25A @ 5v

Raspberry Pi Pico

No se trata de una SBC más, sino más bien de una placa de desarrollo más parecida a Arduino que a una Raspberry Pi, ya que no se le puede instalar un sistema operativo. Simplemente crear sketches para programarla.

SoC : RP2040, con microcontrolador DualCore Cortex-M0+ @ 133Mhz, 264 kB de SRAM, 2MB de flash on-board.

: RP2040, con microcontrolador DualCore Cortex-M0+ @ 133Mhz, 264 kB de SRAM, 2MB de flash on-board. Conexión : microUSB con soporte para USB 1.1 Host

: microUSB con soporte para USB 1.1 Host Programación: drag&drop usando lenguajes como C/C++ y MicroPython.

drag&drop usando lenguajes como C/C++ y MicroPython. GPIO : 26-pin multifunción

: 26-pin multifunción Otros pines : 2x SPI, 2x I2C, 2x UART, 3x 12-bit ADC, 16x canales PWM.

: 2x SPI, 2x I2C, 2x UART, 3x 12-bit ADC, 16x canales PWM. Alimentación : 3.3v

: 3.3v Más : sensor de temperatura, bibliotecas de coma flotante rápido en ROM, y 8x PIO (Programable I/O) para poder adaptar la placa para dar soporte a periféricos, etc. Por ejemplo, con PIO se puede configurar para emular VGA, sonido, lector de tarjetas SD, etc.

: sensor de temperatura, bibliotecas de coma flotante rápido en ROM, y 8x PIO (Programable I/O) para poder adaptar la placa para dar soporte a periféricos, etc. Por ejemplo, con PIO se puede configurar para emular VGA, sonido, lector de tarjetas SD, etc. Tamaño : 51x21mm

: Precio: aprox. 5€

¿Cuál necesito?

Bueno, esto dependerá de tus necesidades y lo que te quieras gastar en la SBC, pero básicamente aquí tienes algunas claves para ayudarte a elegir la más adecuada:

Uso general : elige una Raspberry Pi 3 o 4.

: elige una Raspberry Pi 3 o 4. Gaming retro o aplicaciones que demandan mayor rendimiento : Raspberry Pi 4

: Raspberry Pi 4 Para control de cámaras IP, domótica, IoT, robótica, etc .: mejor los modelos Zero W y WH.

.: mejor los modelos Zero W y WH. Montar un servidor: Compute Module y Raspberry Pi 4.

Recuerda que todas ellas son compatibles con multitud de sistemas operativos (en sus ports para ARM), como Windows IoT, Ubuntu, Raspbian OS, Debian, Arch Linux, RISC OS, TizenOS, Android, openSUSE, Slackware, Gentoo, FreeBSD, Moebius, Tiny Core, openMandriva, NetBSD, CRUX, Void Linux, Plan 9, y un larguísimo etc.

Alternativas a la Raspberry Pi

A las oficiales les han salido competidores bastante duros, tanto en precios, como en prestaciones y funciones. Aquí tienes algunos de las numerosas alternativas que tiene la Raspberry Pi oficial…

Basadas en ARM

Si prefieres procesadores basados en ARM, ya sea porque existen muchos paquetes copilados para esta arquitectura o porque te interese desarrollar para ella, aquí tienes una lista de las mejores alternativas a la Raspberry Pi:

Orange Pi 4B

Fabricante : Shenzhen Xunlong Software CO., Limited

: Shenzhen Xunlong Software CO., Limited SoC : Rockchip RK3399 6x ARM 64-bit 2Ghz (2x Cortex-A72 + 4x Cortex-A53) + Mali-T864 GPU + NPU SPR2801S para IA

: Rockchip RK3399 6x ARM 64-bit 2Ghz (2x Cortex-A72 + 4x Cortex-A53) + Mali-T864 GPU + NPU SPR2801S para IA Memoria RAM : Dual 4GB LPDDR4

: Dual 4GB LPDDR4 Almacenamiento : 16GB flash eMMC

: 16GB flash eMMC Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet, DisplayPort, Jack sonido, GPIO

: WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet, DisplayPort, Jack sonido, GPIO Alimentación: USB-C 3A @ 5v

Le Potato AML-S805X-AC (La Frite)

Fabricante : Libre Computer

: Libre Computer SoC : Amlogic S805X 4x ARM Cortex-A53 a 1.2 Ghz + 2G – 3P Mali-450 @ 650Mhz

: Amlogic S805X 4x ARM Cortex-A53 a 1.2 Ghz + 2G – 3P Mali-450 @ 650Mhz Memoria RAM : 1GB LPDDR4

: 1GB LPDDR4 Almacenamiento : 128 MB SPI Nor flash eMMC 5.x

: 128 MB SPI Nor flash eMMC 5.x Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet, GPIO, IR

: WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet, GPIO, IR Alimentación: microUSB

BeagleBone Black

Fabricante : BeableBoard

: BeableBoard SoC : Texas Instruments AM335x Sitara 1Ghz ARM Cortex-A8 + aclerador 3D + 2x PRU 32-bit MCUs

: Texas Instruments AM335x Sitara 1Ghz ARM Cortex-A8 + aclerador 3D + 2x PRU 32-bit MCUs Memoria RAM : 512MB DDR3

: 512MB DDR3 Almacenamiento : 4GB eMMC

: 4GB eMMC Puertos : USB, Ethernet, HDMI, GPIO

: USB, Ethernet, HDMI, GPIO Alimentación: USB

Pine64 RockPro64

Fabricante : Pine64

: Pine64 SoC : Rockchip RK3399 ARM + Mali T860 MP4 GPU

: Rockchip RK3399 ARM + Mali T860 MP4 GPU Memoria RAM : 4GB LPDDR4

: 4GB LPDDR4 Almacenamiento : 4GB eMMC

: 4GB eMMC Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI, GPIO, microSD, PCIe 4x, PI-2 Bus, bus de expansión, TP, DSI, eDP, MiPi-SCI, IR,

: WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI, GPIO, microSD, PCIe 4x, PI-2 Bus, bus de expansión, TP, DSI, eDP, MiPi-SCI, IR, Alimentación: 5.5″ 12V 3A/5A

Banana PI BPI-M4

Fabricante : BananaPi

: BananaPi SoC : Realtek RTD1395 4x ARM Cortex-A53 64-bit + Mali 470 MP4

: Realtek RTD1395 4x ARM Cortex-A53 64-bit + Mali 470 MP4 Memoria RAM : 2GB DDR4

: 2GB DDR4 Almacenamiento : 8GB eMMC

: 8GB eMMC Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI, Jack, GPIO, microSD, M.2 PCIe, UART, I2C, SPI o PWM

: WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI, Jack, GPIO, microSD, M.2 PCIe, UART, I2C, SPI o PWM Alimentación: USB-C 5v o PoE

Rock PI 4

Fabricante : RockPi

: RockPi SoC : Rockstar RK3399 6x ARM (2x Cortex-A72 a 1.8Ghz + 4x Cortex-A53 a 1.4Ghz) + GPU Mali T860MP4 a 600Mhz + NPU con capacidades IA

: Rockstar RK3399 6x ARM (2x Cortex-A72 a 1.8Ghz + 4x Cortex-A53 a 1.4Ghz) + GPU Mali T860MP4 a 600Mhz + NPU con capacidades IA Memoria RAM : 4GB LPDDR4

: 4GB LPDDR4 Almacenamiento : hasta 128GB eMMC flash

: hasta 128GB eMMC flash Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI, miniDP, MIPI CSI, Jack, GPIO, microSD, M.2 PCIe

: WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI, miniDP, MIPI CSI, Jack, GPIO, microSD, M.2 PCIe Alimentación: USB-C (soporta adaptador Qualcomm Quick Charge 3.0)

Odroid C4

Fabricante : HardKernel

: HardKernel SoC : Amlogic S905X3 4x Cortex-A55 a 1.9Ghz + Mali G31 MP2 a 650Mhz + acelerador gráfico VPU

: Amlogic S905X3 4x Cortex-A55 a 1.9Ghz + Mali G31 MP2 a 650Mhz + acelerador gráfico VPU Memoria RAM : 4GB DDR4

: 4GB DDR4 Almacenamiento : hasta 64GB eMMC flash

: hasta 64GB eMMC flash Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI, IR, Jack, GPIO, microSD, UART, SPDIF, I2C

: WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI, IR, Jack, GPIO, microSD, UART, SPDIF, I2C Alimentación: DC jack

NanoPC-T3 Plus

Fabricante : Friendlyarm

: Friendlyarm SoC : Samsung S5P6818 Octa-Core Cortex-A53, 400M Hz – 1.4G Hz + GPU ARM

: Samsung S5P6818 Octa-Core Cortex-A53, 400M Hz – 1.4G Hz + GPU ARM Memoria RAM : 2GB DDR3

: 2GB DDR3 Almacenamiento : 16GB eMMC flash

: 16GB eMMC flash Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI, IR, MIPI DSI, Jack, GPIO, microSD, UART, SPDIF, I2C

: WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI, IR, MIPI DSI, Jack, GPIO, microSD, UART, SPDIF, I2C Alimentación: DC jack 5v/3A

STM32MP157A-DK2

Fabricante : STMicroelectronics

: STMicroelectronics SoC : STM32MP157 2x Cortex-A7 32 bits + Cortex-M4 32 bits MPU

: STM32MP157 2x Cortex-A7 32 bits + Cortex-M4 32 bits MPU Memoria RAM : 4GB DDR3L

: 4GB DDR3L Almacenamiento : —

: — Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI, Jack, GPIO, MIPI DSI, microSD

: WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI, Jack, GPIO, MIPI DSI, microSD Alimentación: USB-C 5v/3A

Basadas en RISC-V

La ISA abierta RISC-V de la RISC-V Foundation, ahora bajo Linus Foundation, también está dando mucho que hablar últimamente. Más aún tras la compra de Arm por parte de NVIDIA. Si deseas probar esta nueva arquitectura o desarrollar para ella, puedes contar con estas placas SBC similares a la Raspberry Pi:

SiFi HiFive Unleashed

Fabricante : SiFive

: SiFive SoC : SiFive Freedom U540 SoC RISC-V 64-bit 4+1 core a 1.5Ghz

: SiFive Freedom U540 SoC RISC-V 64-bit 4+1 core a 1.5Ghz Memoria RAM : 8GB DDR4 con soporte ECC

: 8GB DDR4 con soporte ECC Almacenamiento : 32MB Quad SPI flash ISSI

: 32MB Quad SPI flash ISSI Puertos: USB, Ethernet, microSD, M.2 PCIe, FMC Connector, SATA

PicoRio

Fabricante : RIOS Lab

: RIOS Lab SoC : 4x RISC-V de 64-bit a 500Mhz + 1 RISC-V de 32-bit + GPU Imagination PowerVR

: 4x RISC-V de 64-bit a 500Mhz + 1 RISC-V de 32-bit + GPU Imagination PowerVR Memoria RAM : LPDDR4

: LPDDR4 Puertos: USB, UART, I2C, SPI y microSD

PolarFire SoC Icicle Kit

Aunque no es una SBC normal, sino un kit de desarrollo para realizar pruebas sobre el SoC PolarFire basado en RISC-V y con Linux, sí que puede ser interesante para investigar sobre éste chip y probar cómo funciona Linux en esta arquitectura. Tiene multitud de aplicaciones posibles, desde industriales, automoción, redes, aeroespacial, defensa, etc.

Si quieres saber más características técnicas, aquí tienes algunas:

SiFive PolarFire 1xRV64IMAC + 4x RV64GC. Soporte de Secure Boot.

2GB LPDDR4 x32

1 GB SPI flash

8 GB eMMC flash + ranura para tarjetas SD

Pines JTAG, UART, PCIe Gen2, Gigabit LAN Ethernet (RJ45), microUSB 2.0 OTG, SPI, CAN, I2C, GPIO 40-pin compatible con Raspberry Pi,…

BeagleBoard (próximamente)

Una fuente interna de BeagleBoard me ha confirmado personalmente que vendrán pronto placas SBC de este grupo con chips RISC-V. Los mayores inconvenientes que están encontrando es conseguir el SoC suficientemente barato para poder garantizar que sean placas asequibles, pero trabajan en ello…

Basadas en x86

Si hay una familia popular, esa es x86. Esta arquitectura es la más extendida en el PC y también en HPC. Hay una enorme cantidad de sistemas operativos y paquetes binarios para ella. Por tanto, podría ser una gran opción para muchos usuarios. Además, algunos de estos chips que están en estas SBCs alternativas a la Raspberry Pi suelen tener rendimientos superiores a otras arquitecturas:

ASUS Tinker Board

Fabricante : ASUS

: ASUS SoC : Rockchip RK3288-C QuadCore 1.8 GhzU + Mali T764

: Rockchip RK3288-C QuadCore 1.8 GhzU + Mali T764 Memoria RAM : 2GB DDR3

: 2GB DDR3 Almacenamiento : 64GB eMMC flash

: 64GB eMMC flash Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI, Jack, GPIO, microSD

: WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI, Jack, GPIO, microSD Alimentación: microUSB 5v/3A

UDOO X86 II Ultra

Fabricante : UDOO

: UDOO CPU : Intel Pentium N3710 2.56 Ghz QuadCore + Intel® Quark SE 32 MHz + 32-bit ARC core 32 MHz + Intel HD 450 A 700Mhz

: Intel Pentium N3710 2.56 Ghz QuadCore + Intel® Quark SE 32 MHz + 32-bit ARC core 32 MHz + Intel HD 450 A 700Mhz Memoria RAM : 8GB DDR3L DualChannel

: 8GB DDR3L DualChannel Almacenamiento : 32GB eMMC flash

: 32GB eMMC flash Puertos : USB, HDMI, microDP, Ethernet, M.2, SATA, Jack audio, S/PDIF, UART, I2C, SPI, salida 12-pin analógico, IR

: USB, HDMI, microDP, Ethernet, M.2, SATA, Jack audio, S/PDIF, UART, I2C, SPI, salida 12-pin analógico, IR Alimentación: DC 12v 3A

Axiomtek Machin Vision

Fabricante : Axiomtek

: Axiomtek APU : AMD Ryzen V1807B 3.2 Ghz (4 cores / 8 threads) + GPU Radeon integrada

: Memoria RAM : 16GB DDR4

: 16GB DDR4 Almacenamiento : 32GB eMMC flash

: 32GB eMMC flash Puertos : USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet, M.2, SATA3, Jack audio, SPI, LVDS,

: USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet, M.2, SATA3, Jack audio, SPI, LVDS, Alimentación: DC 12v

DFI GHF51

Fabricante : DFI

: DFI APU : AMD Ryzen R1606G DualCore + GPU Radeon VEGA integrada

: AMD Ryzen R1606G DualCore + GPU Radeon VEGA integrada Memoria RAM : hasta 8 GB DDR4

: hasta 8 GB DDR4 Almacenamiento : —

: — Puertos : USB, HDMI, miniPCIe, SMBus, Ethernet, microHDMI

: USB, HDMI, miniPCIe, SMBus, Ethernet, microHDMI Alimentación: DC 12V

LattePanda 4G/64

Fabricante : LattePanda

: LattePanda APU : Intel Atom X5 Cherry Trail Z8350 Quad Core 1.9Ghz + GPU Intel HD integrada 500Mhz

: Intel Atom X5 Cherry Trail Z8350 Quad Core 1.9Ghz + GPU Intel HD integrada 500Mhz Memoria RAM : 4GB DDR3L

: 4GB DDR3L Almacenamiento : 64GB eMMC flash

: 64GB eMMC flash Puertos : WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, MIPI DSI, Ethernet, GPIO,

: WiFi, Bluetooth, USB, HDMI, MIPI DSI, Ethernet, GPIO, Alimentación: DC 5V / 2A

Odyssey

Fabricante : Seeed

: Seeed APU : Intel Celeron J4105 Quad-Core 1.5GHz a 2.5GHz + Intel UHD 600 integrada + coprocesador Arduino ATSAMD21 Cortex-M0+

: Intel Celeron J4105 Quad-Core 1.5GHz a 2.5GHz + Intel UHD 600 integrada + coprocesador Arduino ATSAMD21 Cortex-M0+ Memoria RAM : 8GB LPDDR4

: 8GB LPDDR4 Almacenamiento : 64GB eMMC flash

: 64GB eMMC flash Puertos : WiFi, Bluetooth, HDMI, USB, Ethernet, M.2 PCIe, GPIO 40-pin, SATA

: WiFi, Bluetooth, HDMI, USB, Ethernet, M.2 PCIe, GPIO 40-pin, SATA Alimentación: DC Jack 12v o USB-C

Basadas en MIPS

MIPS fue «la ARM del pasado», usando estos chips para multitud de aplicaciones diferentes, no solo para computadoras, también para multitud de controladores para otros dispositivos. Pero poco a poco fue desplazándose hasta desaparecer. Ahora, desde que se ha abierto, posicionándose junto con openPOWER y RISC-V, la ISA MIPS se ha popularizado aún más. Si te interesa probarla o desarrollar, puedes encontrar las siguientes alternativas a la Raspberry Pi:

Onion Omega 2

Fabricante : Onion.io

: Onion.io APU : MT7688AN MIPS 580Mhz

: MT7688AN MIPS 580Mhz Memoria RAM : hasta 128MB DDR2

: hasta 128MB DDR2 Almacenamiento : hasta 64MB OM-O2P

: hasta 64MB OM-O2P Puertos : USB, WiFi, Ethernet, GPIO, UART, I2C, SPI, microSD

: USB, WiFi, Ethernet, GPIO, UART, I2C, SPI, microSD Alimentación: DC 3.3v 800mA

Creator CI20

Fabricante : MIPS

: MIPS APU : Ingenic JZ4780 SoC which includes a 1.2 GHz, DualCore MIPS32 + PowerVR SGX540 GPU

: Ingenic JZ4780 SoC which includes a 1.2 GHz, DualCore MIPS32 + PowerVR SGX540 GPU Memoria RAM : 1GB DDR3

: 1GB DDR3 Almacenamiento : 4GB eMMC flash

: 4GB eMMC flash Puertos : USB, WiFi, Ethernet, HDMI, GPIO, UART, I2C, SPI, 14-pin EJTAG

: USB, WiFi, Ethernet, HDMI, GPIO, UART, I2C, SPI, 14-pin EJTAG Alimentación: DC Jack

Para IA

Por último, para machine learning, IA o redes neuronales artificiales, también existen algunas placas similares a la SBC Raspberry Pi, pero especialmente diseñadas para esta tarea, con funciones específicas o núcleos tensor…

NVIDIA Jetson

La plataforma Jetson de NVIDIA tiene variantes como:

Jetson Nano : NVIDIA tiene una interesante placa de desarrollo para inteligencia artificial como la Jetson Nano. Con GPU NVIDIA Maxwell con 128 núcleos CUDA, procesador ARM Cortex-A57 MPCore QuadCore, LPDDR4 de 4GB, 16 GB de eMMC 5.1 flash, y conexiones MIPI-DSI, Ethernet, HDMI, DP, USB, PCIe, GPIO, I2C, SPI, I2S, etc.

: NVIDIA tiene una interesante placa de desarrollo para inteligencia artificial como la Jetson Nano. Con GPU NVIDIA Maxwell con 128 núcleos CUDA, procesador ARM Cortex-A57 MPCore QuadCore, LPDDR4 de 4GB, 16 GB de eMMC 5.1 flash, y conexiones MIPI-DSI, Ethernet, HDMI, DP, USB, PCIe, GPIO, I2C, SPI, I2S, etc. Jetson Xavier NX : es un módulo SOM con la potencia de un supercomputador con tamaño compacto. Con hasta 21 TOPs o 21 teraoperaciones por segundo.

: es un módulo SOM con la potencia de un supercomputador con tamaño compacto. Con hasta 21 TOPs o 21 teraoperaciones por segundo. Jetson AGX Xavier : otro módulo con gran eficiencia energética y densidad de cálculo.

: otro módulo con gran eficiencia energética y densidad de cálculo. Jetson TX2: placa de desarrollo de alta velocidad y eficiencia basada en NVIDIA Pascal, con 8GB de RAM y un ancho de banda de 59,7GB/s.

Google Coral

Al igual que le ocurre a la plataforma de NVIDIA, esta otra de Google también tiene varias placas, accesorios y módulos para tus proyectos de IA. Por ejemplo, su Dev Board, la placa de desarrollo, tiene una CPU NXP i.MX 8M con cuatro núcleos Cortex-A53 y Cortex-M4F, GPU GC7000 Lite Graphics, Google Edge TPU (coprocesador) con hasta 4 TOPS o 2 TOPS/w. Viene equipada con 1GB LPDDR4, 8GB de eMMC flash y microSD, y conectividad WiFi, USB, Bluetooth, Ethernet, Jack, HDMI, MIPI-DSI, y USB-C DC 5v.

Khadas VIM3

Khadas VM3 es otra de las placas de desarrollo para IA que deberías conocer. A grandes rasgos hay que detacar que tiene una CPU A311D x4 Cortex-A73 2.2Ghz y x2 Cortex-A53 a 1.8Ghz. Con un NPU a 5 TOPS, 16GB eMMC Samsung, y conxiones MIPI-DIS, HDMI, WiFi, Ethernet, microSD, USB, PCIe, etc.

HiSilicon HiKey 970 (Huawei)

HiSilicon también tiene otra placa interesante llamada HiKey 970. Si deseas usar el SDK de Huawei con esta placa, tendrás a tu alcance una placa con UEFI, chips ARM Kirin con Cortex A73 QuadCore + Cortex-A53 QuaCore, GPU Mali G72 MP12, NPUs dedicadas, 6GB de LPDDR4, WiFi, microSD, HDMI, USB, etc.

Sophon BM1880 (híbrida ARM+RISC-V)

Sophon BM1880 de Sophon.ia es otra de las posiblidades que tienes a tu alcance para IA. En este caso te topas con una placa con CPU 2x Cortex-A53 a 1.5Ghz + RISC-V a 1Ghz, con 1 TPUs @ INT8 gracias al Tensor processor, 4GB LPDDR4, 32GB eMMC, Ethernet, WiFi, USB, microSD, Jack, etc.

Conclusión

También existen otras placas SBC de las anteriores arquitecturas que no he incluido en la lista, pero creo que las más relevantes están cubiertas. Muchas posibilidades para satisfacer casi a todos los usuarios.

También las hay en cuanto a IA, como por ejemplo Intel Neural Stick (un pendrive con capacidades IA), JeVois (pequeño dispositivo con sensor de vídeo, slot microSD, CPU QuadCore, USB, puerto serial), Rockchip RK3399Pro, etc.

Espero haberte ayudado con este artículo a tener una visión algo más amplia. Además, si tienes cualquier sugerencia o duda, puedes dejar tus comentarios…