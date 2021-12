¿Qué opinará Bill Gates del desastre ecológico de Windows 11?

Bill Gates, el cofundador de Microsoft, dedicó el tiempo de su retiro a la filantropía y a salvar el planeta. Es conocida su lucha contra los problemas gastrointestinales de las vacas y otras, según él, causas del cambio climático. Sin embargo, no parece preocupado por otros contaminantes igualmente graves. Es por eso que me hago la pregunta del título

Comencemos haciendo un poco de historia

A principios de octubre de este año, Microsoft lanzó la nueva versión de su sistema operativo conocida como Windows 11. Tres días antes yo cité algunas estadísticas según las cuales las arbitrarias exigencias de hardware eran imposibles de cumplir para el 52 % de los equipos de 30 millones relevados.

Estas exigencias incluyen 4 GB de memoria y 64 GB de almacenamiento. Además, se necesita tener habilitado el arranque seguro UEFI y el Módulo de Plataforma confiable (TPM 2.0) y contar con una tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 o posterior, con un controlador WDDM 2.0.

Windows 10 termina su vida útil en el 2025 (Estoy escribiendo esto en el último mes del 2021) ¿Que va a pasar con todos esos equipos que no podrán correr Windows 10 pero cuyos propietarios necesitan seguir ejecutando productos y servicios de Microsoft?

A falta de Bill Gates, quien se hizo la pregunta fue Susan Bradley que escribe sobre Microsoft para Computerworld. Analizando su propia situación descubrió que:

En mi propia red de computadoras domésticas (dos computadoras de escritorio, dos computadoras portátiles y un dispositivo Surface), solo Surface puede admitir Windows 11. El resto no tiene un Módulo de plataforma confiable (TPM 2.0) calificado o usa un procesador que no cumple Requisitos de Microsoft. Mi oficina no es mucho mejor: de aproximadamente 20 computadoras, solo dos pueden actualizarse a Windows 11.