La mayoría de distribuciones Linux tienen instalado por defecto Firefox, el navegador web de la fundación Mozilla. El más usado del mundo es Chrome, de Google, y lo es por varios motivos. Primero, porque es muy conocido. Segundo, porque muchos teléfonos Android lo usan por defecto. Pero aunque su motor sea casi la única opción, hay alternativas, y cada una existe para un tipo de usuario. ¿Qué navegador web es el que me conviene?

Este artículo es de opinión. En él se va a explicar qué navegador es el mejor, dejando claro desde un principio que lo mejor es lo que mejor se adapte a nuestras necesidades. No es lo mismo un navegador para un usuario que priorice la privacidad a uno que dependa de los servicios de Google, como tampoco lo es uno de Windows.

Mejor navegador web

Para usuarios de Linux

En un blog como Linux Adictos, no podíamos dejar de hablar de esto. ¿Cuál es el mejor navegador web para los usuarios de Linux? En realidad, yo no diría ninguno en especial, ya que la mayoría de desarrolladores de navegadores web los hacen multiplataforma. Sí diría que hay uno que descartar, igual que en Windows. Se trataría de Safari, que sólo está disponible para iOS/iPadOS y macOS. Por todo lo demás, dependerá del uso que haga cada uno, y también si se usa en otros dispositivos que no usen sistema operativo Linux.

Para usuarios de Windows

Como he explicado al principio de este artículo, es en parte uno de opinión, y yo creo que lo mejor para los usuarios de Windows es usar Microsoft Edge. Desde que usa el motor Chromium, el mismo que usa Chrome, es el que mejor se integra con el sistema operativo. Aunque tiene su propia tienda de extensiones, es compatible con las de Chrome, por lo que básicamente estaremos usando una versión más optimizada para nosotros del Chrome que ofrece Google.

Por si fuera poco, Microsoft está haciendo un buen trabajo, y su navegador ofrece funciones propias al mismo tiempo que mejora cosas para que Google las añada a Chromium. Se inicia sesión con la cuenta de Microsoft, y los datos se sincronizan.

Para usuarios de Apple

No tengo muy claro que Safari sea la mejor opción para los usuarios de macOS, pero sí es la que mejor se integra en el sistema operativo. Cuando he usado un Mac, me he acostumbrado a usar Safari, y es la mejor opción si además de un Mac se usan también otros dispositivos como un iPhone o iPad. Básicamente por lo que llaman el «ecosistema».

Para los que les gusta Google

Para los que usen mucho los servicios de Google, la mejor opción es su propio Chrome. Se sincroniza con la misma cuenta de Google, y lo hace con la versión para móviles y tablets si se disponen de esos dispositivos. Claro está, esta opción es la que más nos espía, y si deciden seguir con FLoC o algo parecido, no se puede desactivar.

Para los que quieren privacidad y no sumarse al monopolio

Firefox es, junto a Safari, la única alternativa real si no se quiere contribuir al monopolio de Chromium. Además, es quien a priori más mira por la privacidad de sus usuarios, bloqueando todo tipo de trackers y fingerprintings. También es una gran opción para usuarios exigentes, siempre y cuando no busquen exprimir al máximo el navegador. Para eso, la mejor opción la pondremos más adelante.

Para los que quiere usar Chrome sin la sombra de Google

Hay un navegador que es prácticamente Chrome, pero al que le quitan todo lo relacionado a Google y con capas extra de seguridad. Ese navegador es Brave, y su interfaz es prácticamente la misma que la de Chrome. Tiene su propio bloqueador de anuncios, y es de código abierto, por lo que todo lo que hacen es totalmente transparente. Se puede sincronizar con Brave Sync.

Para los que quieren funciones especiales

Para los usuarios exigentes, la mejor opción es Vivaldi. Es un navegador bastante joven, pero está repleto de funciones y es totalmente personalizable. Tengo que decir que parece un poco más pesado que otras opciones también basadas en Chromium como Brave, pero su panel lateral, poder dividir la pantalla en dos, la pila de pestañas… El proyecto está liderado por el ex-CEO de Opera, y es un 96% de código abierto. Se puede sincronizar con una cuenta de vivaldi.net.

Para los que quieren algo diferente con VPN integrado

También basado en Chromium, Opera es una opción con un diseño no tan calcado a Chrome como el de Brave. También tiene su pantalla principal con los accesos rápidos, y un panel lateral como el de Vivaldi, aunque un poco menos bueno. Si por algo destaca y se menciona mucho es porque cuenta con su propio VPN. Pero cuidado, que siempre se ha dicho que los VPN gratuitos no son seguros. Puede servirnos para saltarnos algún bloqueo, pero no para depender de él.

¿Vuestras propuestas?

Soy perfectamente consciente de que los navegadores expuestos aquí son los más populares, pero también de que hay usuarios que, por ejemplo, pueden estar usando Chrome cuando les vendría mejor usar Edge o Brave. También sé que existen navegadores como GNOME Web (Epiphany), que puede venir bien si se busca algo ligero sin muchas opciones, o LibreWolf, que es un navegador basado en Firefox con un giro de tuerca más en dirección a la privacidad. Por ese motivo nos gustaría saber: ¿cuál es el que consideráis el mejor navegador web?