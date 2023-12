Qubes OS 4.2 ya fue liberado y estas son sus novedades

Qubes OS es una distribución de Linux centrada en ser «un sistema operativo razonablemente seguro»

La nueva versión de Qubes OS 4.2 llega poco después de dos años de desarrollo (desde el lanzamiento de la anterior rama 4.1.x) y presenta una gran cantidad de actualizaciones importantes, tales como Xen 4.17, Debian 12, cambio de Gnome por XFCE, soporte de PipeWire entre otras cosas más.

Para quienes desconocen de Qubes OS, deben saber que este es un sistema operativo que implementa la idea de usar un hipervisor para el aislamiento estricto de aplicaciones y componentes del sistema operativo (cada clase de aplicaciones y servicios del sistema se ejecutan en máquinas virtuales separadas).

Las aplicaciones en Qubes se dividen en clases según la importancia de los datos que se procesan y las tareas que se resuelven. Cada clase de aplicación (por ejemplo, trabajo, entretenimiento, banca), así como los servicios del sistema (subsistema de red, firewall, almacenamiento, pila USB, etc.) se ejecutan en máquinas virtuales separadas que se ejecutan con el hipervisor Xen.

Principales novedades de Qubes OS 4.2

Esta nueva versión, que se presenta de Qubes OS 4.2 la base del sistema, se ha actualizado a la nueva versión hipervisor Xen 4.17 (anteriormente se usaba Xen 4.14), además de ello la base de Dom0 ha sido actualizado a Fedora 37 (cabe mencionar que la plantilla para entornos virtuales basados ​​en Fedora 37 fue propuesta en la última actualización de Qubes 4.1.2), también se destaca la actualización de los entornos virtuales basados ​​en Debian se ha actualizado a la rama Debian 12.

Otro de los cambios es el soporte SELinux en las plantillas de Fedora, lo que aumenta la solidez de las políticas de seguridad, ademas de ello en las plantillas para crear entornos virtuales basados ​​en Fedora y Debian se han cambiado para utilizar el entorno de usuario Xfce en lugar de GNOME de forma predeterminada.

Además de ello, se destaca que se ha reescrito por completo la implementación del menú de la aplicación, así como las interfaces gráficas para la configuración (Qubes Global Settings), la creación de nuevos entornos (Create New Qube) y la actualización de plantillas de máquinas virtuales (Qubes Update).

Por otra parte, se destaca la nueva política que presenta Qrexec que se utilizan de forma predeterminada un formato nuevo y más flexible de reglas Qrexec que definen quién puede hacer qué y dónde en Qubes. La nueva versión de las reglas presenta un aumento significativo en el rendimiento y un sistema de notificación que facilita el diagnóstico de problemas.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

La ubicación del archivo de configuración de GRUB (grub.cfg) está unificada para UEFI y BIOS clásico.

Se agregó soporte para el servidor de medios PipeWire

Ahora fwupd se utiliza para actualizar el firmware

Se agregó una opción para borrar automáticamente el portapapeles un minuto después de la última operación de pegado. Para habilitar la limpieza automática, use el comando qvm-service –enable VMNAME gui-agent-clipboard-wipe

Para construir paquetes oficiales se utilizan las nuevas herramientas de compilación Qubes Builder v2, que mejora el aislamiento de los procesos de ensamblaje.

El configurador ofrece una sección separada para administrar GPG.

Finalmente si quieres conocer un poco más al respecto de esta nueva versión, puedes leer los detalles en la nota del lanzamiento de Qubes OS 4.2 en el siguiente enlace.

Descargar Qubes OS

Si quieres probar este Qubes OS puedes hacerlo descargando la imagen del sistema desde su página web oficial y en su sección de descargas la obtendrás, lo puedes hacer en el siguiente enlace.

Se requiere un sistema con 6 GB de RAM y una CPU Intel o AMD de 64 bits con soporte para las tecnologías VT-x c EPT/AMD-v c RVI y VT-d / AMD IOMMU, es deseable una GPU Intel (GPU NVIDIA y AMD no están bien probados). El tamaño de la imagen de instalación es de 6 GB. Es importante recalcar que Qubes OS no solamente puede ser instalado como sistema operativo principal, sino que también brinda la posibilidad de poder probarlo en su versión Live.