Quad9 gana la batalla contra Sony y elimina la orden de bloqueo

Después de dos años de disputa legal, Quad9 se ha alzado con la victoria frente a Sony, pues en su momento Sony Music inició un procedimiento legal para obligar a Quad9 a dejar de resolver ciertos nombres de dominio que, según afirmaban, estaban involucrados en un comportamiento de infracción de derechos de autor.

Y ahora, hace unos pocos días, el Tribunal Regional Superior de Dresde, Alemania, ha respaldado la apelación presentada por Quad9, (un proveedor de servicios de DNS) en un caso en el cual se había emitido una orden judicial, a petición de Sony Music, para bloquear sitios piratas a través de los servidores de resolución DNS públicos de Quad9. Originalmente, la organización Quad9 estaba sujeta a una multa de 250 mil euros en caso de incumplimiento de la orden de bloqueo. Esta decisión marca el final de más de dos años de esfuerzos de Quad9 para impugnar la decisión inicial y evitar la creación de un precedente judicial.

Quad9 presentó una apelación ante el tribunal de distrito de Hamburgo, pero fue rechazada. La organización decidió llevar el caso al Tribunal Regional Superior de Dresde, que respaldó su posición. El tribunal consideró que los proveedores de servicios de resolución DNS no pueden ser considerados responsables de la piratería de sitios web, ya que actúan como intermediarios neutrales, pues la resolución de nombres de DNS no juega un papel significativo en las actividades de estos sitios.

El Tribunal Regional Superior de Dresde consideró que Quad9 no es responsable de la distribución de contenido «ilegal» porque no inicia la transferencia de esa información, no selecciona el destinatario ni el contenido, además de que se alega que su nivel de responsabilidad en la distribución de contenido no es proporcional con el nivel de responsabilidad de los proveedores de alojamiento. Quad9, como solucionador de DNS, no almacena ni transmite contenido, sino que simplemente convierte el nombre de dominio en una dirección IP. Los usuarios de Quad9 no publican contenido pirateado, sino que solo lo solicitan.

Creemos que esta demanda fue un intento de sentar un precedente, de modo que los titulares de derechos comerciales pudieran exigir que los sitios en Internet sean inaccesibles al obligar a los solucionadores recursivos a bloquear el contenido. Sostuvimos que los solucionadores recursivos no tienen ninguna relación comercial ni siquiera remotamente indirecta con ninguna de las partes infractoras, y que la demanda de bloqueo de Sony era ineficaz, estaba especificada de manera inapropiada y no estaba relacionada con Quad9

Sobre el caso, Quad9 menciona que considera que las empresas no deberían poder obligar a los operadores de infraestructura de red a censurar sitios web. La organización cree que el cambio de enfoque de la piratería de sitios web a la presión sobre los servicios DNS de terceros es peligroso y podría tener implicaciones significativas. Quad9 advierte que este cambio podría abrir la puerta a futuras demandas para integrar bloqueos de sitios con contenido ilegal en una variedad de plataformas, lo que podría afectar al acceso de los usuarios a la información.

Por su parte, Sony Music argumenta que Quad9 ya incorpora en su producto la capacidad de bloquear dominios que distribuyen malware y participan en phishing. Quad9 promueve el bloqueo de sitios problemáticos como una característica integral de su servicio, por lo que, según la posición de Sony Music, también debería incluir el bloqueo de sitios de «warez» como una medida contra el contenido que viola la ley. Desde la perspectiva de los titulares de derechos de autor, la insistencia en que los servidores DNS implementen bloqueos se debe al hecho de que estos servicios son utilizados por los usuarios para eludir los filtros DNS de contenido pirateado, instalados por proveedores que forman parte de la coalición Clearing Body for Copyright on the Internet.

Finalmente, cabe mencionar que tras perder el caso en un tribunal alemán, los representantes de la industria discográfica iniciaron procedimientos similares en Italia. En particular, Sony Music Italia, Universal Music Italia y Warner Music Italia, junto con la Federación Italiana de la Industria Discográfica, enviaron una solicitud previa al juicio a Quad9 exigiendo el bloqueo de los dominios de 17 sitios populares de torrents.

