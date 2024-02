Proton 8.0-5 llega con soporte HDR para más juegos, mejoras y mas

Proton es una herramienta para usar con el cliente Steam que permite ejecutar juegos exclusivos de Windows en Linux

Valve dio a conocer hace poco el lanzamiento de la nueva versión de Proton 8.0-5 y llega implementado soporte HDR a diferentes títulos, proporcionando diversas mejoras y características nuevas de Proton Experimental a la versión estable de Proton, asi como también correcciones de errores habituales.

Para quienes desconocen de Proton, deben saber que esta implementación permite ejecutar directamente aplicaciones de juegos que solo están disponibles para Windows en el cliente de Steam para Linux.

El paquete incluye la implementación de DirectX 9/10/11 (basado en el paquete DXVK) y DirectX 12 (basado en vkd3d ), trabajando a través de la traducción de llamadas de DirectX a la API de Vulkan, brinda un soporte mejorado para controladores de juegos y la capacidad de usar el modo de pantalla completa independientemente del soporte en juegos Resoluciones de pantalla.

Principales novedades de Proton 8.0-5

El cambio más significativo en Proton 8.0-5 es el soporte para alto rango dinámico (HDR) en equipos que admiten esta tecnología, incluido Steam Deck OLED, para varios videojuegos. Los juegos que ahora admiten HDR incluyen: Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil Village, Hogwarts Legacy, Mass Effect Legendary Edition, Injustice 2, Alan Wake 2, Devil May Cry 5.

Además, Proton 8.0-5 agrega soporte oficial para otros juegos de Windows para jugar en Linux, incluidos: Grotesque Tactics: Evil Heroes, Welcome to Princeland, Red Tie Runner, Simon the Sorcerer: 25th Anniversary Edition y Assassin’s Creed Mirage.

Otro de los cambios que se destaca de esta nueva versión de Proton 8.0-5, es que se ha actualizado la capa DXVK a la versión 2.3-21-g1b31aa5d, VKD3D-Proton a la versión 2.11-19-g0e681135, dxvk-nvapi se actualizó a la versión 0.6.4-20-g0a7c48b y el motor Wine Mono con la implementación de la plataforma .NET ha sido actualizado a la versión 8.1.0.

También se destaca que se corrigieron pérdidas de memoria al reproducir videos en VRchat cuando se usa AVPro y se resolvió un problema al cambiar juegos a otro monitor en modo de pantalla completa en el entorno Cinnamon.

Además se han implementado mejoras en el soporte para joysticks VKB Gladiator NXT Evo y Virpil Constellation ALPHA-R cuando el módulo del kernel hidraw está instalado en el sistema y se han solucionado problemas de compatibilidad en una amplia gama de juegos:

Aura: Fate of the Ages: faltaban algunas señales de audio

Aveyond 4: Shadow of the Mist: Se corrigieron las fuentes que no se representaban en el menú principal y una falla al hacer clic en el botón Guía de estrategia.

Baldur’s Gate 3: se corrigió un error que no permitía iniciar después de una actualización reciente del juego

Crysis 2: mostrará solo una pantalla negra para algunos usuarios.

Crysis 3: se corrigió que el juego no pudiera iniciarse correctamente debido a una autorización fallida y se corrigió que la ventana de la aplicación EA de aprobación administrativa de Crysis 3 estuviera dañada en Nvidia.

Cyberpunk 2077: se corrigió el fallo con DualSense conectado después de una actualización reciente del juego.

Finalmente si quieres conocer más al respecto sobre los cambios implementados en esta nueva versión del proyecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Como activar Proton en Steam?

Para quienes estén interesados en probar Proton, deben contar con la versión beta de Steam instalada en su sistema en el caso de que no sea así, pueden unirse a la versión beta de Linux desde el cliente de Steam.

Para ello deben abrir el cliente de Steam y haga clic en Steam en la esquina superior izquierda y luego en Configuración.

En la sección de “Cuenta” encontrarán la opción de registrarse para la versión beta. Al hacer esto y aceptar se cerrará el cliente de Steam y descargará la versión beta (una nueva instalación).

Al finalizar y después de acceder a su cuenta vuelven a la misma ruta para comprobar que están utilizando ya Proton.

Ahora podrás instalar tus juegos de forma habitual, se te recordará por única vez que se utiliza Proton para ello.

Por otra parte, si estás interesado en realizar la compilación del código por tu propia cuenta, puedes obtener la nueva versión descargándola desde el siguiente enlace.

Las instrucciones, así como los detalles para llevar al cabo este proceso y demás información sobre el proyecto, podrás encontrarlas en este enlace.