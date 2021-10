Programas o servicios online ¿Cuál es la mejor opción?

Desde la aparición, en marzo del 2006, de Google Docs (Ahora llamado Workspaces), la calidad de los servicios online fue mejorando notablemente. A tal punto, que la pregunta del título , que hace años hubiera sido considerada absurda, hoy justifica este artículo.

Si bien es cierto, que dispositivos como el Chromebook admiten ahora la utilización de aplicaciones para Linux ( Y para Windows usando Wine) lo cierto es que los desarrolladores de software como Adobe, hace tiempo que vienen planificando la mudanza de todo o parte de sus productos a la nube.

Programas o servicios online. ¿Hay una mejor opción?

No hay manera más segura de hacer el ridículo que arriesgar una predicción en materia tecnológica, sin embargo, con un retraso provocado por la pandemia, la transición a los servicios online parece indetenible. Por supuesto que cada opción tiene sus ventajas y desventajas.

Hay en un punto donde las diferencias se vuelven difusas por lo que voy a establecer una frontera absolutamente arbitraria. A los propósitos de este artículo consideramos programas al software instalado localmente y que solo puede compartir información mediante el uso de una herramienta externa.

Con respecto a los servicios online autoalojados (Nextcloud, OnlyOffice, Collabora Office), dado que también debemos ocuparnos de su instalación y mantenimiento también los clasificamos como programas.

Ventajas y desventajas de los programas

La ventaja más obvia de utilizar un programa instalado localmente es la privacidad. Salvo un ataque informático dirigido al equipo con el que trabajas, nadie tiene acceso a lo que haces con él. Tampoco necesitas una conexión a Internet y, todavía suele haber una importante diferencia con las prestaciones. Y, por supuesto, no estas expuesto a que las decisiones de otras personas te afecten.

La principal desventaja de los programas instalados localmente, es que estás atado al equipo que usas con lo que eres vulnerablea problemas de hardware o de software (incompatibiidad con otros programas, actualizaciones fallidas, etc.)

Ventajas y desventajas de los servicios online

Dicen los especialistas en productividad personal que uno debería enfocarse en el veinte por ciento de las actividades que generan el ochenta por ciento de los resultados. En ese sentido, los servicios online nos evitan tener que ocuparnos de la descarga, actualización, mantenimiento y realización de las copias de seguridad de nuestro trabajo.

La segunda ventaja, es que los servicios online no están atados a un dispositivo. De hecho, son diseñados para adaptarse al que estés usando. Uno puede comenzar un texto en el teléfono, corregirlo en la tableta y agregarle imágenes e imprimirlo en el ordenador de escritorio.

En muchos casos estos servicios están pensados para fines específicos como la creación de contenidos para redes sociales, por lo que disponen de plantillas y formatos predefinidos. Esto nos ahorra la necesidad de tener que averiguar los requisitos para qaue nuestro trabajo sea compatible.

No seríamos linuxeros dignos de tal nombre si no pusiéramos como la primera desventaja de los servicios online la de que estamos usando software privativo. O no, no lo sabemos. Es el operador del servicio el que lo determina. En muchos caos, aunque si tenemos permitido guardar localmente el resultado final, no podremos guardar las partes componentes ni agregarle contenidos de otros orígenes.

Otro punto importante es la privacidad. Mitad en broma, mitad en serio, un crítico de los servicios online recomendaba no redactar los planes para asesinar al presidente de los Estados Unidos en Microsoft 365 (La versión Microsoft Office de Google Docs). El proveedor del servicio tiene acceso a nuestro trabajo, y dependiendo de las condiciones de uso, puede redistribuirlo.

Tampoco hay que olvidar que aunque muchos de estos servicios incluyen planes gratuitos, las prestaciones completas están incluidas en la versión de pago. Y, por supueto, deberemos tener un proveedor de Internet confiable

¿Con cuál nos quedamos?

Como siempre, la respuesta depende de lo que sea que prefieras o necesites, Si privilegias la comodidad y el ahorro de tiempo a la privacidad.y la versatilidad, sin dudas los servicios online son la mejor opción. Lo mismo si trabajas en colaboración con otras personas.

En caso de que quieras mayor control sobre lo que puedes hacer y quienes pueden acceder a lo que haces, sin dudas el software instalado localmente es lo mejor.

En artículos posteriores voy a comparar diferentes opciones de programas instalados localmente y servicios online.