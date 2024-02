¿Podría Linus Torvalds considerar la introducción de C++ en el Kernel de Linux?

Linus Benedict Torvalds es un ingeniero de software, conocido por iniciar y mantener el desarrollo del kernel Linux

Hace unas pocas semanas compartimos aquí en el blog la noticia sobre una propuesta que se ha reavivado después de muchos años en relación a la viabilidad de adoptar el código C++ en el kernel de Linux, una propuesta que fue lanzada en el 2018 a modo de broma.

La propuesta fue nuevamente lanzada en las listas de correo del Kernel, pero ya de manera seria por Hans Peter Anvin, un desarrollador clave del kernel de Intel y el desarrollador planteaba la viabilidad de la inclusión de C++ como un tercer lenguaje de programación en Linux.

Con la introduccion de Rust en Linux, muchos desarrolladores y parte de la comunidad vieron un gran camino por delante en Linux, además de que también han surgido diversas «ideas» de implementar otros lenguajes de programación, la propuesta de implementar C++ abre nuevamente un debate entre muchos de los desarrolladores del Kernel e incluso que Linus Torvalds nuevamente explique de la manera más pasiva y comprensiblemente posible, el porqué Linux no está preparado para C++ (sarcasmo).

Hay que recordar que Rust no fue aceptado en Linux de un momento a otro, pues el proyecto de Rust en Linux (Rust for Linux) tuvo una serie de revisiones por parte del mismo Linus Torvalds antes de que fuera aceptado en la rama principal del Kernel para que fuera incluido y cabe mencionar que el padre de Linux no fue nada blando al momento de realizar las revisiones y comentar sobre los cambios propuestos.

Antes de desarrollar el artículo, he de mencionar que todo el contenido del artículo es una opinión personal generada atrevés de la interpretación de la información y noticias que he leído en la red, por lo que puede ser diferente a la interpretación que tú como lector puedas tener y que con gusto me tomaré el tiempo de leer si deseas compartirla aquí en los comentarios.

Ahora en el caso de la propuesta de C++ como tercer lenguaje de programación, en el supuesto caso, y digo “supuesto”, la implementación debería de pasar por una serie de revisiones similar, si no hasta más rigurosa de lo que fue para Rust. Y es que el hecho de mencionar esto es debido a que C++ y Linus tienen su historia, pequeña, pero que tiene ya muchos años.

La razón de mencionar que el caso de C++ como un tercer lenguaje de Linux como un “supuesto”, es debido a que el padre de Linux, Linus Torvalds, no ha visto ni verá con buenos ojos a C++, ya que en más de una ocasión en cada oportunidad que tiene ha mencionado que C++ «es un lenguaje terrible».

Por mencionar algunos de los momentos en los que se ha planteado el uso de C++ en Linux y Linus Torvalds ha expresado no solo su desacuerdo, sino un «cierto odio» hacia C++ el cual sobrepone para mencionar el porqué «simplemente no es una opción para Linux», uno de los más recientes fue durante las revisiones de la implementación de Rust, ya que durante una discusión en una la publicación de Google, se mencionó la inclusión de C++ en forma de sugerencia:

«La solución aquí es simple: simplemente use C++ en lugar de Rust»

A lo cual Linus Torvalds no pudo evitar reírse y su respuesta fue:

«LOL». «C++ no resuelve ninguno de los problemas de C y sólo empeora las cosas, realmente es un lenguaje basura. Para las personas a las que no les gusta C, opten por un lenguaje que realmente les ofrezca algo que valga la pena. Como lenguajes con seguridad de memoria y «que» pueden evitar algunos de los peligros de C, o lenguajes que tienen soporte interno de GC «recolección de basura» y facilitan la administración de la memoria. C++ resuelve todos los problemas equivocados, y cualquiera que diga ‘reescribir el núcleo en C++’ es demasiado ignorante para siquiera saberlo.»

Linus Torvalds siempre ha considerado C ++ como un “desperdicio” y lo ha considerado “inútil” pues para el “C++ no puede resolver el problema del lenguaje C en absoluto, solo empeorará las cosas». Torvalds cree a quienes no les gusta el lenguaje C pueden buscar un lenguaje que realmente pueda aportar valor. Por ejemplo, lenguajes que tienen seguridad de memoria y pueden evitar peligros ocultos causados ​​por C (como por ejemplo Rust).

En comparación con C ++, Linus ha mencionado el porqué C, es su elección estándar:

“Cuando la gente habla de los peligros causados ​​por C, también habla de una parte de la razón por la que C es tan poderoso: ‘Te permite implementar eficientemente todas estas cosas de bajo nivel’”, mencionó Linus. Además, aunque GC es bueno para simplificar la programación en la mayoría de los casos, generalmente no es algo que se pueda hacer en la programación de sistemas de bajo nivel.

De hecho, en las listas de correo se menciona que en algún momento se intentó usar C++ en Linux, en 1992 (más o menos un año después del nacimiento de Linux), pero esto se quedó solo asi como «un intento», ya que Torvalds menciona sobre este intento:

Es terrible. Créeme: escribir código de kernel en C++ es una IDEA ESTÚPIDA DE MIERDA. El hecho es que los compiladores de C++ no son confiables. Eran aún peores en 1992, pero algunos hechos fundamentales no han cambiado: – todo el asunto del manejo de excepciones en C++ está fundamentalmente roto. Está «especialmente» roto para los kernels.

– cualquier compilador o lenguaje que le guste ocultar cosas como asignaciones de memoria a sus espaldas simplemente no es una buena elección para un kernel.

– puedes escribir código orientado a objetos (útil para sistemas de archivos, etc.) en C, «sin la basura que es C++.»

Ante estos y otros tantos comentarios, podemos entender un poco sobre el porqué para Linus Torvalds C++ es un lenguaje horrible, además de que ha criticado al lenguaje por ser utilizado por «programadores de baja calidad, hasta el punto en que es mucho, mucho más fácil generar basura total y absoluta con él.» Y es que pareciera que C++ fue en algún momento, un amargo sabor de boca para Torvalds, ya que en sus críticas da a pensar que intento probar con C++, pues menciono en un correo que:

«C++ conduce a elecciones de diseño realmente malas. Invariablemente comienzas a usar las características «agradables» de la biblioteca del lenguaje como STL y Boost y otra basura total y absoluta, que pueden «ayudarte» a programar, pero causan: cantidades infinitas de dolor cuando no funcionan (y cualquiera que me diga que STL y especialmente Boost son estables y portables está tan lleno de tonterías que ni siquiera es divertido)

modelos de programación abstractos ineficientes donde dos años más tarde notas que alguna abstracción no fue muy eficiente, pero ahora todo tu código depende de todos los bonitos modelos de objetos a su alrededor, y no puedes arreglarlo sin reescribir tu aplicación.»

Entonces, retomando el titulo de la publicación y ya habiendo entendido un poco la punta del iceberg del odio que tiene Linus Torvalds hacia C++, no hace falta indagar mucho puesto que para Torvalds, Linux no necesita ningún otro lenguaje porque C le basta y durante todo este tiempo C es, ha sido y será el lenguaje que se adapta a su trabajo y Linus seguirá atacando a los lenguajes de programación que no le gustan, en especial a C++.

Y es que una de entre las tantas razones por la que C++ simplemente no es considerado para Linux, es que admite excepciones, mientras que Rust no al igual que C, ya que en la programación del kernel, no se puede permitir que una excepción no detectada pueda desactivar el sistema operativo, además de que ni siquiera se debe pensar que el kernel falle alguna vez.

Y en el dado «supuesto» que Torvalds llegara a considerar a C++ en Linux, esto podría suponer más que un beneficio la inclusión de un tercer o más lenguajes de programación, se convertirían en un problema, ya que por ejemplo con la implementación de Rust actualmente ya están empezando a salir a la luz algunos problemas, tales como los que ya mencionamos en una publicación sobre el estado actual de Rust en Linux.

Dentro de los desafíos actuales mencionamos en el artículo que uno de ellos es el «reclutar más revisores para el código que se está desarrollando» además de que el progreso del compilador Rust basado en GCC se ha ralentizado, también hay muy pocas posibilidades de que reescriban grandes porciones del kernel en Rust corto plazo e incluso muy bajas posibilidades de que puedan hacerlo sin introducir todo tipo de errores y sobre todo los problemas de compatibilidad.

Si estos problemas, que se están viendo reflejados en Rust los sumamos en C++ o cualquier otro lenguaje que se llegue a sumar en Linux, el desarrollo del Kernel se vería afectado en gran medida y con ello de inicio no estaríamos recibiendo una versión cada dos meses, sino que sería el desarrollo entre versiones de más tiempo, se requerirían de más desarrolladores, más revisores y todo esto se traduce en un mayor esfuerzo.

Sin dudas el planteamiento de la introduccion de C++ como un tercer lenguaje de programación, está lejos de ser considerado y como ya mencionamos, uno de los impedimentos principales para ello es el mismísimo Linus Torvalds.