En este post vamos a hacer a sugerir algunas plataformas de aplicaciones portables de código abierto. Este tipo de aplicaciones era muy utilizado en los tiempos en que los teléfonos inteligentes eran más teléfonos que inteligentes, las tabletas no se habían inventado y las notebooks no estaban al alcance de todo el mundo.

En pocas palabras se trata de programas que no necesitan instalación por lo que pueden llevarse en un pendrive y utilizarse en cualquier ordenador. De hecho, suelen funcionar mucho mejor bajo WINE que las aplicaciones tradicionales.

Qué son las aplicaciones portables

Supongo que un término más adecuado sería aplicaciones portátiles, pero como suele suceder, la castellanización del término inglés se impuso a la corrección idiomática por lo que vamos a dejarlo en portables.

Diferencias entre las aplicaciones comunes y portables

Desarrollar un programa informático lleva mucho tiempo y dinero. Es natural entonces que quienes los crean no quieran volver a inventar la rueda. Hay funciones comunes a todos los programas, aunque su propósito general no sea el mismo y si cada uno de ellos incluyera el código para hacerlas, no habría dispositivo de almacenamiento que alcanzara. Por ejemplo, Firefox, LibreOffice o El Gimp te permiten imprimir archivos.

Para solucionar esto se utiliza un sistema de bibliotecas. Si instalaste programas en Windows, habrás visto que en ocasiones te indican la necesidad de descargar otros programas como requisito para el funcionamiento. Si en el futuro instalas cualquier otra aplicación que lo necesite, ya está disponible.

Las bibliotecas son programas que realizan funciones comunes a otros programas, en la mayoría de los casos vienen con el sistema operativo, aunque como ya dije puede ser necesario descargarlas. Una vez que lo hicimos estarán a disposición de todos los programas que la necesiten.

En el caso de las aplicaciones portátiles, estas vienen con sus propias bibliotecas y no las comparten con el resto de aplicaciones del sistema operativo anfitrión.

Diferencias entre las aplicaciones portables y autocontenidas

Aunque las aplicaciones portables y las autocontenidas (Me refiero a las que se distribuyen en formato Snap, Flatpak y Appimage) comparten las características de no utilizar bibliotecas del sistema operativo anfitrión, existen diferencias fundamentales.

Las aplicaciones autocontenidas necesitan ser instaladas y solo funcionan dentro del sistema operativo y ordenador en que se hizo la instalación. Si se quieren utilizar en otro ordenador deberán volver a instalarse. Las portátiles se ejecutan haciendo doble clic sobre su lanzador y solo necesitan un sistema operativo compatible.

Las aplicaciones autocontenidas se actualizan desde el gestor de paquetes o la terminal. Si queremos una versión más actual de una aplicación portable deberemos descargarla manualmente.

Plataformas de aplicaciones portables

En el caso de Windows, el repositorio más conocido de aplicaciones portátiles de código abierto es Portable Apps. Desde su sitio web es posible descargarse una aplicación que nos permita luego encontrar y obtener los programas que necesitamos. Otra opción es descargarlos en forma manual. Hay que decir que no todos los títulos del catálogo son de código abierto.

De acuerdo con los responsables del proyecto, los programas funcionan con todas las versiones de Windows desde XP hasta la 11 para las arquitecturas de 32 y 64 bits.

LiberKey es una buena alternativa a PortableApps. Aunque los títulos son parecidos y se mantiene la advertencia de que no todos los títulos son de código abierto, tiene la ventaja que el programa se ocupa de actualizar las aplicaciones. En este caso no puedes elegir que instalar, sino que viene en 3 versiones con tres diferentes surtidos de programas.

En la actualidad no parece haber una plataforma de aplicaciones portátiles para Linux que continúe en funcionamiento. A decir verdad, las distribuciones Linux son en sí mismas aplicaciones portables ya que pueden instalarse en un pendrive o disco externo y, al menos las más importantes, se adaptarán al cambio de hardware en pocos minutos.

De todas formas, como dije más arriba, las aplicaciones portables de Windows suelen funcionar sin inconvenientes bajo WINE.