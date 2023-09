Plasma 6 de KDE: la Revolución Llegará en Febrero de 2024

En mayo de este 2023, KDE se reunió en Berlín para debatir sobre el futuro de Plasma 6. En aquel momento se tomaron algunas decisiones, como que bajarán a dos versiones por año cuando las cosas se asienten, y se esperaba que el próximo gran lanzamiento del entorno gráfico de KDE llegara a finales de 2023. Ahora sabemos un poco más sobre cuándo llegará, y lo hará un poco más tarde de lo que todos creíamos.

Nate Graham, quien se encarga de hablarnos de las novedades de KDE en su blog «Adventures in Linux and KDE», está escribiendo también artículos mensuales sobre el progreso de Plasma 6. El de este mes tiene una «fecha de lanzamiento», entre comillas, ya que ya se sabe que llegará en febrero de 2024, pero no el día exacto.

Plasma 6 llegará en buena forma

Lo mejor de este retraso es que habrá más tiempo para darle forma a una versión que salta de número, y así poder evitar los muchos fallos que pueden ocurrir por los cambios introducidos. Además de subir a Plasma 6, también se usará Qt6 y Frameworks 6, por lo que es mejor pecar de cautos que entregar algo que falla más que acierta.

Lo que queda por hacer en estos 5 meses es incluir muchas novedades que aún no se han implementado y hacer que funcionen bien. Aún más, quedan dos meses para dejar de admitir nuevas funciones, y la última en llegar, si llega dentro de esos dos meses, tendrá tres meses para perfeccionarla.

Plasma 6 llegará en febrero a las distribuciones más osadas o madrugadoras, entre las que estará KDE neon y alguna Rolling Release. El resto esperarán un tiempo que consideren prudencial y podrían retrasar su implementación varios meses. Entre las novedades, un clic para seleccionar y dos para abrir por defecto, el panel flotante, dicen que para diferenciarlo de Windows, habrá un nuevo conmutador de aplicaciones (task switcher) y esos dos lanzamientos al año, lo que le permitirán a Kubuntu estar siempre a la última como Ubuntu con GNOME.

