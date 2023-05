Mucho va a cambiar en KDE en los próximos meses. El escritorio subirá a Plasma 6, y sobre ese salto se reunieron en Alemania para debatir cómo hacer las cosas. Habrá muchas modificaciones, algunas que gustarán menos, otras que gustarán menos, pero parte de la intención es que el segundo escritorio más usado en Linux gane en estabilidad, así como que todo se vea mejor tras iniciar un sistema operativo con software de KDE por primera vez.

Así lo ha publicado Nate Graham, quien también publica artículos semanales sobre las novedades en las que están trabajando, en una nota que ha titulado «mejores valores por defecto». KDE se reunió en las oficinas de Tuxedo Computers, uno de sus patrocinadores, y empezaron a hablar sobre cómo quieren que sean las cosas a partir de ahora. Una de ellas es que harán menos lanzamientos, y este puede ser uno de esos puntos que gusten más a unos y menos a otros.

El futuro de KDE empieza con Plasma 6

Graham asegura que ya usa Plasma 6 por defecto, y espera seguir así hasta que se lance la versión estable. En cuanto a lo nuevo, habrá cambios en algunos valores por defecto. En Plasma 6, abrir archivos y carpetas se hará con doble clic, y no con un clic sólo. La mayoría del equipo de KDE prefiere un clic, pero los usuarios y las diferentes plataformas trabajan con dos, por lo que pasar a dos facilitará las cosas para los que decidan pasarse a KDE. Yo siempre he tenido el doble clic, pero porque así lo han decidido las distribuciones que he usado. Lógicamente, este cambio será así tras la instalación de cero y se podrá volver a usar un clic si se hace el cambio desde Preferencias del sistema.

El siguiente punto que han tratado da un poco más de miedo: Wayland por defecto. ¿Y por qué da miedo si lo estoy usando desde hace semanas? Bueno, es que aún le falta mucho por pulir. Si yo lo uso por mi cuenta y me encuentro con problemas, es mi responsabilidad; si lo cambian ellos y hay problemas, es suya la responsabilidad. Y tienen mucho trabajo por delante. Ahora mismo, en unas casillas de WordPress en donde hay algo por defecto, he tenido que refrescar la página dos veces para poder eliminar ese elemento e introducir lo que yo quería manualmente.

Pero KDE promete que va a trabajar duro y hará que esto sea diferente. Para que nadie se preocupe, la sesión X11 seguirá estando disponible (como hace GNOME), y muchos de los fallos son de terceros, por lo que consideran que son éstos los que deben mejorar su software.

Otros ajustes por defecto en Plasma 6

El panel flotante estará activado por defecto en Plasma 6. Creo que van a tener que mejorarlo un poco más para que quede más consistente, porque si yo no lo estoy usando es porque no terminan de encajar las cosas. Kickoff, es decir, el lanzador de aplicaciones se mantiene en el borde «sin flotar», y creo que eso debe ser diferente. Además, al ocultarse, a veces no lo hace desde el borde inferior, sino desde unos milímetros más arriba (la separación entre el panel que flota y el borde inferior), y esto no da una buena impresión.

Uno de los motivos para hacer este cambio es que, aunque Windows 11 se basó en KDE, la gente dice que KDE copió a Microsoft, y poner el panel flotante hará que haya una diferencia perfectamente identificable.

También habrá cambios en el color de acento. Por defecto, las barras superiores usarán ese color. Han publicado una muestra, pero es un montaje y, para ser sincero, al haber usado un color parecido al del tema claro, no noto apenas diferencias.

Nuevo conmutador de aplicaciones (Task Switcher), eliminados gestos…

El conmutador de aplicaciones es algo que personalmente no he usado demasiado nunca, ni en Windows, ni Mac OS X (no he usado macOS) ni en Linux, pero alguna vez cae el atajo de teclado. He de decir que el que hay en Plasma por defecto no es el más bonito del mundo, y yo he cambiado eso a la opción que muestra las aplicaciones en cascada. La elección de KDE no será esa, pero sí lo cambiarán a lo de la siguiente imagen:

El que hay ahora es el típico en el que se ven los iconos en horizontal y se va cambiando entre ellos. El que piensa usar KDE es parecido, pero en vez de presentar los iconos en horizontal, presentará «tarjetas» bajo los iconos, y también apilados en vertical a modo de rejilla. Durante el camino, se eliminarán otras opciones que dicen que se usan muy poco; rezad para que no eliminen vuestra opción favorita.

He de confesar que lo siguiente que quieren cambiar no lo entendía y he tenido que entrar a la tarea enlazada para ver algo de luz. El cambio es que van a eliminar la posibilidad de cambiar de escritorios deslizando la rueda del ratón o con dos dedos en el panel táctil, gesto que también se le conoce como hacer scroll. Me había preocupado que fueran a eliminar uno de los gestos qué más uso, que es pasar de un escritorio a otro deslizando tres dedos en el touchpad, pero lo que eliminarán será la opción de cambiar de escritorio deslizando dos dedos sobre el icono de los escritorios virtuales en el panel inferior.

En la tarea enlazada se explica mejor y tiene todo el sentido del mundo: deslizar sobre el volumen y subirlo o bajarlo tiene sentido; hacer lo mismo sobre los escritorios, no. Puede pasar que se mueva por accidente, pasemos a una ventana totalmente vacía y no sepamos ni qué ha pasado ni como volver a donde estábamos. Esto nos puede pasar a todos, pero sobre todo a los menos experimentados.

También relacionado con los desplazamientos, KDE introducirá un cambio en el que hacer clic en la barra de desplazamiento saltará directamente a ese punto. Se podrá volver al comportamiento anterior desde los ajustes.

Dos lanzamientos de KDE Plasma al año

KDE ha madurado mucho en los últimos 8 años. En KDE 4 no todo iba lo bien que debería, en el 5 se mejoró mucho la fiabilidad y también se añadieron muchas mejoras, pero ya todo parece estar en su sitio. No es necesario lanzar tres versiones al año, y mucho menos las 4 que se lanzaban antes, y pasarán a lanzar dos versiones de Plasma al año.

Esto no se aplicará a las primeras de cambio, pero sí cuando crean que han alcanzado cierta estabilidad. Dará más tiempo a preparar las cosas, y también permitirá que las distros que lanzan dos versiones al año usen la última versión de Plasma. GNOME lanza dos versiones al año, y tanto Ubuntu como Fedora añaden lo más reciente en abril y octubre. Si hacen lo mismo con Plasma, Kubuntu y Fedora en su edición KDE no tendrán el por qué usar nunca algo «pasado».

Plasma 6.0 llegará junto a Qt6 y Frameworks 6.0 en la segunda mitad de 2023. Mientras tanto, 5.27 es lo que hay ahora disponible, y seguirá recibiendo actualizaciones por ser una versión LTS.

Imágenes y contenido: Nate Graham.