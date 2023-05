Parrot Security anunció ayer, a través de redes sociales, el lanzamiento de Parrot OS 5.3, de nombre en clave Electro Ara. Esta es la tercera actualización mediana, que no de punto, desde que subieran al 5. Y si en la anterior se destacaba que habían subido a Linux 6.0, en esta hay que destacar que usa ya Linux 6.1. Actualmente, la versión estable más actualizada es 6.3.x, pero la elección introducida en Parrot OS 5.3 es la última versión LTS.

Parrot OS 5.3 ha llegado poco menos de tres meses después de la versión anterior, y no se etiqueta de actualización de mantenimiento porque han subido el kernel y se han introducido algunas otras mejoras, pero el número de éstas no es muy alto. Aún así, cabe resaltar que, aunque estas nuevas ISOs están disponibles (en teoría) desde el 1 de mayo, Parrot Security no mencionó nada hasta ayer y, en el momento en el que se ha escrito este artículo, no se ha publicado ninguna nota en su blog oficial.

🤯 DO NOT UPGRADE YOUR PARROT VERSION, unless…

…you don’t want to enjoy better security and better performance! 💻🔒

Parrot OS 5.3 is now available 🎉

Update your system now and have fun with our new features and improvements:

🔹 New Kernel 6.1.0

🔹 Ready to use Virtual… pic.twitter.com/Z8dtuJ1455

— Parrot Security (@ParrotSec) May 8, 2023