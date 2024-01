Los repositorios oficiales de Arch Linux y sus derivados ofrecen mucho software y siempre actualizado, pero no todo lo encontramos en ellos. Por una suerte diferente a la de los derivados en Debian, que prácticamente todo está en formato.deb, existe AUR, y se llega a decir que si un programa no está en AUR es que no existe para Linux. La cuestión aquí es: ¿cómo se gestiona el software de AUR? En este artículo os vamos a hablar de las opciones de Yay y Pamac.

Sé que no son lo mismo, pero tienen cosas en común. Pamac está instalado por defecto en Manjaro, y también es el nombre que recibe su tienda de software. Pero son dos de las herramientas más usadas para instalar software del Repositorio del Usuario de Arch, y aquí vamos a explicar cómo se usa cada uno.

Comandos para gestionar software de AUR: Yay vs. Pamac

Antes de poder seguir hay que explicar los comandos para instalar cada uno de los paquetes, en ambos casos igual, sólo cambiando el nombre, lo que quedaría sudo pacman -S yay para uno y sudo pacman -S pamac el otro.

Un artículo como este puede ser muy largo. Podría escribir un párrafo para cada comando, pero, ¿no sería mejor información más directa y fácil de consultar? Creo que sí, y la mejor manera que se me ocurre es por medio de una tabla como la siguiente:

ACCION YAY PAMAC Buscar yay -Ss nombre_del_paquete pamac search nombre_del_paquete Instalar yay -S nombre_del_paquete pamac install nombre_del_paquete Instalar grupo de paquetes yay -S nombre_del_grupo pamac install nombre_del_grupo Eliminar yay -R nombre_del_paquete pamac remove nombre_del_paquete Eliminar paquete y dependencias yay -Rns nombre_del_paquete pamac remove nombre_del_paquete && pamac autoremove Eliminar huérfanos yay -Rns $(yay -Qdtq) pamac remove -o Actualizar todo yay -Syu pamac update Actualizar un paquete yay -Syu nombre_del_paquete pamac upgrade nombre_del_paquete Detalles yay -Si nombre_del_paquete pamac info nombre_del_paquete Limpiar caché yay -Sc pamac clean Listar paquetes instalados yay -Q pamac list Listar dependencias yay -Qi nombre_del_paquete pamac list –required-by nombre_del_paquete Mostrar paquetes desactualizados yay -Qu pamac outdated

De lo anterior, hay que tener en cuenta que hay que cambiar «nombre_del_paquete» o «nombre_del_grupo» por los nombres de los paquetes o grupos con los que queramos trabajar. Y cuidado con comandos como los de limpiar la caché, que se recomienda mantener algunos por si acaso (por ejemplo, «clean –keep 3» para mantener las tres últimas versiones de un paquete).

A tener en cuenta

Como se puede comprobar, muchas de las banderas que usa Yay son exactamente iguales que las que usa pacman, el gestor de paquetes oficial de Arch Linux. Pero yo recomiendo usar pacman para gestionar software de repositorios oficiales y Yay como asistente de AUR. Claro está, cada uno es libre de actuar como le parezca más conveniente.

También es importante dejar claro que ambos son programas que también permiten gestionar software de repositorios oficiales, como acabo de mencionar. Para los usuarios de una distribución basada en Arch que no sea Manjaro, usar un asistente o el otro (u otro, que hay más) debe ser una decisión personal basada en las preferencias o las experiencias, pero en Manjaro es diferente. Pamac está instalado por defecto, y aunque se puede instalar Yay y usarlo, mi recomendación en este caso es que se use pacman para los repositorios oficiales y Pamac para AUR.

Eso si se quieren hacer las gestiones por el terminal. Si se prefiere la tienda con interfaz gráfica, pues todo con Pamac.

Sobre AUR

Sección aparte para AUR, que son las siglas de Arch User Repository. Es una buena alternativa para instalar software, pero tiene que quedarse ahí, en «alternativa». Siempre que sea posible hay que instalar las cosas de los repositorios oficiales, y esto es válido para cualquier distribución Linux a no ser que nos ofrezcan algo menos actualizado y queremos lo último.

En AUR podemos encontrar de todo, pero lo sube la comunidad, no Arch Linux ni nadie directamente relacionado. Por poner algunos ejemplos, está Spotube compilado y mantenido por su propio desarrollador, pero otros muchos programas los suben voluntarios.

Además de que un colaborador pueda cometer un pequeño error que haga que un paquete no funcione en nuestro caso, mucho de lo que hay en AUR se tiene que compilar. Cierto es que usando herramientas como Pamac o Yay es todo automático, pero el tiempo siempre será el mismo. Lo que quiero decir con esto es que si se nos va de las manos el uso de AUR, puede haber casos en los que actualizar el sistema operativo completo tarde más de lo que debería porque tiene que compilar varios programas.

Dicho sea de paso, aunque pueden ser menos seguros, lo terminado en -bin está precompilado.

Y esto sería todo. Yo me quedo con Pamac, pero muchos usuarios de base Arch que conozco prefieren Yay. ¿Cuál es vuestra preferencia?