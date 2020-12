Durante el fin de semana os hablamos de Pacman 6.0, el gestor de paquetes de Arch Linux y derivados. La novedad más destacada que incluirá serán las descargas simultáneas, lo que reducirá el tiempo de instalación. Poco antes se había publicado en YouTube el vídeo que tenéis más adelante en este artículo hablándonos de Pamac 10.0 y sus novedades más destacadas, pero no fue hasta este fin de semana que Manjaro lo publicó en redes sociales.

Aquí me parece importante recordar la diferencia entre Pacman y Pamac, en parte porque no sería la primera vez que alguno menciona que lo correcto es «Pacman» y que «Pamac» es un error. No. Pacman es el gestor de paquete de Arch Linux, como APT, DNF o YUM en otras distribuciones. Pamac es una herramienta gráfica para administrar los paquetes desde un software con GUI, por lo que podríamos decir que es un «centro de software». Explicado esto, a continuación tenéis el vídeo y las novedades más destacadas que introducirán en Pamac 10.0.

Novedades más destacadas de Pamac 10.0

Interfaz gráfica muy mejorada.

El menú de la izquierda desaparece y se sustituye por uno con pestañas desplegables en la parte superior central.

La sección «Detalles» ha sido retocada, con la mayoría de elementos ahora alineados en el centro de la ventana. Personalmente, esto me recuerda mucho a cómo está en los centros de software de GNOME.

Nuevo botón «Refrescar» en el apartado de actualizaciones.

Se ha introducido un nuevo «Modo Software» que nos permite ver sólo los programas que tienen una descripción más detallada, en vez de ver los paquetes de manera individual. Esto puede ser útil para filtrar contenido extra cuando buscamos aplicaciones. Por ejemplo, si buscamos «gimp» veremos GIMP y software relacionado, como Glimpse, pero no complementos como Resyntesizer o BIMP.

Pamac 10.0 avisará cuando sea necesario un reinicio tras una actualización como, por ejemplo, como las del kernel.

Ni Manjaro ni el autor del vídeo han avanzado cuándo estará disponible Pamac 10.0, pero sí se sabe que ya está en versión beta y que se puede descargar desde el Pamac 9.x actual.