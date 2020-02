OpenMandriva 4.1, un lanzamiento importante que llega con Linux 5.5

Cuando escuché por primera vez la palabra Linux, el sistema operativo del que me hablaron fue Mandrake. Me hablaron muy buen de aquello pero, como el PC que me compré venía con Windows y parecía ir “bien”, me olvidé por un tiempo. Comento esto porque hace unas horas se ha lanzado OpenMandriva 4.1, la última versión de una distribución Linux que es el resultado de la fusión de aquel Mandrake con Conectiva. Eso y para dejar claro que hablamos de algo que, aunque no en su forma original, ya tiene un importante recorrido en el mundo Linux.

El grupo OpenMandriva Association and Cooker asegura estar muy contento con este lanzamiento. Cierto es que es algo habitual que dice cualquier desarrollador o fabricante, pero OpenMandriva 4.1 ha llegado 7 meses después de la versión anterior con algunas novedades que nos hacen pensar que sí es un lanzamiento importante, empezando por incluir el Linux 5.5 que fue lanzado hace hoy justo una semana. En este articulo te contamos las novedades más destacadas que llegan junto a OMLx 4.1.

Novedades destacadas de OpenMandriva 4.1

Paquetes actualizados: Linux 5.5. Qt Framework 5.14.1. KDE Plasma Desktop 5.17.5, KDE Frameworks 5.66.0, KDE Applications 19.12.1. LLVM /clang 9.0.1. systemd 244. Java 13. Calamares 3.2.17. LibreOffice 6.4.0.3. Falkon 3.1.0. Krita 4.2.8. Kdenlive 19.12.1. MPlayer 19.10.2. DigiKam 7.0.0. SimpleScreenRecorder 0.3.11. NX Firewall (lo que sustituye al firewall-config).

Preajustes de escritorio o “Desktop Presets”. Una nueva herramienta para personalizar la apariencia del escritorio Plasma de OpenMandriva.

Configuración de la actualización o “Update Configuration”. Nueva herramienta para configurar las actualizaciones automáticas.

No incluido en la ISO pero ya disponible en sus repositorios oficiales tenemos las últimas versiones de aplicaciones populares como: Firefox 72.0.2. Chromium 79.0.3945.130. Virtualbox 6.1.2. Thunderbird 68.4.1. Gimp 2.10.14. Zypper como gestor de paquetes alternativo u otros escritorios.

como:

Los usuarios interesados ya pueden descargar OpenMandriva 4.1 desde su página web oficial o haciendo clic en este enlace. La imagen tiene un peso de 2.7GB, por lo que para instalarla desde un pendrive USB necesitaremos una unidad de 4GB como mínimo.