Aunque no hablamos mucho sobre él por razones obvias, China tiene un sistema operativo basado en Linux destinado a su público. Es Ubuntu Kylin, con base Ubuntu y teniendo que seguir las directrices de Canonical. En el día 5 de ayer en Asia y ya el 6 por Europa, China presentó su primer sistema operativo de código abierto propio, y el nombre que ha recibido ha sido openKylin 1.0. Con este movimiento esperan depender menos de occidente.

Con una noticia tan joven, es difícil conocer algunos detalles. Visitando su página web en inglés y comparándola con cómo he llegado a ver el diseño de la página de Ubuntu Kylin, uno no puede dejar de pensar en si los desarrolladores de la versión china de Ubuntu están detrás de openKylin. Y, de ser así, queda la duda razonable de qué pasará con este sabor oficial. Aunque esto es pura especulación. Hay información más clara.

openKylin usa UKUI de entorno gráfico

openKylin está basado en Linux y ha sido creado por una comunidad de casi 4000 desarrolladores, 74 grupos de interés especial y 271 empresas. Entre el software que trae instalado por defecto tenemos WPS Office, Firefox y aplicaciones para poder abrir documentos como reproductores y visores. El sistema operativo cuenta con una tienda de software que nos permitirá instalar aplicaciones de Linux, y también promete compatibilidad con aplicaciones de Windows y Android. El nombre proviene de «Qilin», un animal mitológico con cuerpo de león, piel de pez y cuernos de ciervo (más información).

Lo que también comparte con Ubuntu Kylin es el entorno gráfico usado, un UKUI (artículo de archivo) que nos recuerda mucho a Deepin. Y que está destinado al público chino se nota desde que inicias una sesión en vivo: es imposible cambiar el idioma porque sólo algunas letras, como las de nombres de aplicaciones como Firefox, dejan de estar en su idioma. Se puede instalar desde su icono, algo que los usuarios de Linux sabemos que está en el escritorio, y en ese momento elegir la instalación en inglés. No hay otro idioma, por lo que la configuración de idioma, distribución del teclado y demás debe correr por nuestra cuenta.

Kernel Linux 6.1

Tiene disponible dos kernels, los últimos LTS, que son Linux 6.1 y Linux 5.15. Parte del software es de MATE, como Engrampa o MATE terminal, y soporta APT y paquetes DEB, por lo que, aunque no he leído nada al respecto, debe estar basado en Debian. Sobre la compatibilidad con aplicaciones de Android, es algo que no he podido comprobar. La tienda de software tiene un apartado «Mobile apps», pero no funciona en una máquina virtual porque las apps de Android también deben emularse -comprensible; tampoco lo hace en blendOS-. De hecho, en una máquina virtual funciona tan mal que ha llegado a cambiarme la configuración de la vista sin tocar nada… He tenido que forzar el apagado de la VM varias veces.

Por seguir probando, he intentado bajar por ejemplo GIMP (no se me ocurría otra cosa) para Windows, a ver si se instalaba, y me falta más información. No parece tener instalado nada que las soporte, y mirando por el menú he encontrado que tienen Kylin Code, que por el icono diría que es una versión modificada de Code OSS, y una aplicación «Messages» que es un cliente de Transmittal. También encontramos herramientas para comprobar la salud del equipo y creo que algo más de bloatware.

¿Recomendamos su uso?

Dejando de lado el tema político y social, no recomiendo para nada el uso de openKylin. Para empezar, porque mucho está en chino, y para continuar porque, por ejemplo, no se puede instalar GIMP ni por su tienda de software ni vía APT. Si alguien quiere algo parecido, mejor que instale Ubuntu Kylin, o mejor aún una distro con Deepin.

Si estáis interesados en probarlo, en su página de descargas hay imágenes x86_64, RISC-V y ARM, por lo que se puede instalar en cualquier PC y en placas como la Raspberry Pi.