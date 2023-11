Mentiría si dijera que es mi programa favorito para grabar la pantalla en Linux, pero también si lo que dijera fuera que no es lo que uso cada vez que quiero compartir un vídeo de mi escritorio con sonido incluido bajo Wayland. Y como es multiplataforma, me he acostumbrado y lo uso también en Windows. Esta pequeña presentación es para hablar de OBS Studio 30, una nueva actualización mayor de un programa que no sirve sólo para grabar la pantalla, sino que también nos permite emitir en streaming, por ejemplo.

OBS Studio 30 ha cambiado el primer número, saltando desde el anterior 29, y eso significa que, como actualización mayor, tiene que introducir nuevas funciones con cierta importancia. Y si no funciones, por lo menos el soporte, y OBS Studio 30 soporta ahora QSV H264, HVC y AV1 en Linux. Lo que tenéis a continuación es la lista con las novedades que han llegado en esta versión, aunque también hay cambios y corrección de errores.

Novedades de OBS Studio 30

Añadida salida WHIP/WebRTC.

Con la introducción de WHIP, FTL está programado para ser eliminado en un lanzamiento después de mayo de 2024.

Rediseñada la barra de estado.

La barra de estado rediseñada ahora proporciona la misma información de una manera más organizada y bien estructurada, con iconos más representativos y reconocibles.

Añadida la opción de docks de altura completa al menú «Docks».

Cuando está activada, un dock como el chat puede ocupar toda la altura de la ventana OBS.

Añadido soporte para Intel QSV H264, HEVC, AV1 en Linux.

Añadido un caché de sombreado para mejorar OBS tiempo de arranque en Windows.

Añadida una aplicación de captura de audio en macOS.

Añadido un «Modo Seguro» que ejecuta OBS sin plugins de terceros, scripting, y websockets.

Cuando OBS detecta que no se cerró correctamente, ofrecerá al usuario la opción de iniciar en Modo Seguro para la solución de problemas. También se puede activar manualmente a través del menú «Ayuda».

Rediseñada la cámara virtual en macOS para que funcione con todas las aplicaciones (en macOS 13 y versiones posteriores).

Añadido un panel de sala de control de YouTube Live al transmitir a YouTube.

Añadido soporte de captura de 10 bits para dispositivos Decklink.

Añadido soporte de reproducción HDR para la salida Decklink.

Añadida una opción para ocultar las ventanas OBS de «Captura de pantalla» de macOS.