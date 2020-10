nnn: administración de archivos por CLI mucho más intuitiva

nnn no es un programa nuevo, pero tal vez no lo conocías, puesto que no se habla demasiado de él. Pese a eso, es una herramienta muy práctica para administradores y usuarios que trabajen mucho con la consola de comandos, especialmente navegando a través de archivos. Algo que los comandos comunes hacen, pero que quizás no de la forma más intuitiva y cómoda posible…

Con nnn tendrás un programa muy ligero, rápido y con el que trabajar navegando a través de los archivos. Con él también tendrás un analizador del uso de tu unidad de almacenamiento, indicador de apps, con capacidad de renombrar archivos por lotes, y muchas más funciones súper prácticas…

Como moverse por los directorios usando el ratón aunque estás en el terminal, leer los ficheros con programas predeterminados, etc. También cuenta con varios modos donde elegir, como el modo detalle, analizador de uso de disco, o selector de archivos. Admite ordenar resultados por nombre, fecha de modificación, tamaño, buscar archivos mediante ciertos filtros, etc.

El nombre de nnn proviene de Noice is Not Noice, uno de esos acrónimos recursivos tan populares en algunos proyectos. Además, este administrador de archivos para CLI está disponible para varias plataformas, como GNU/Linux, macOS, BSD, Cygwin y WSL para Windows 10, y en Android con Termux.

Está escrito en C usando la famosa biblioteca curses y está distribuido bajo licencia BSD. Si lo quieres instalar, se encuentra en los repos de la mayoría de discos conocidas. Tan solo tendrás que usar el gestor de aplicaciones de tu distro para ello. Por ejemplo, para Debian y Ubuntu (y derivadas) tan solo tendrías que ejecutar la siguiente orden:

sudo apt-get install nnn

Una vez instalado ya puedes comenzar a utilizarlo para que te haga la vida más sencilla. Más información:

man nnn

Por cierto, por si tampoco lo conocías, debes saber que existe tambiénfff, otro «hermano» de nnn. Sus siglas pertenecen a Fucking Fast File-manager, es decir, un gestor de archivos jodidamente rápido…