Mockuuups Studio: un interesante programa para crear mockups

Hace unos días, y por casualidad, descubrí un programa llamado Mockuuups Studio. Este programa lo puedes usar de forma totalmente gratis, con varias composiciones gratis, aunque también puedes pagar por tener algo más completo que lo que ofrece la base. Dicho esto, tengo que decir que lo puedes instalar desde el centro de Software de Ubuntu, o encontrarlo en otras tiendas de apps diferentes.

Si no lo localizas en tu distro lo puedes descargar desde su web oficial. En esta misma página encontrarás los paquetes necesarios para instalarlo en GNU/Linux, pero también está disponible para Windows y para macOS. En el caso del paquete para Linux, se trata de un paquete universal Snap, por lo que puedes instalarlo de un modo muy sencillo. Sea cual sea la plataforma desde la que lo estés usando, y de cómo lo instales, ahora te comento por qué me ha resultado interesante…

¿Qué es un mockup?

Si te estás preguntando qué es un mockup, o mock-up, o maqueta, es un diseño o modelo a escala o a tamaño real de un dispositivo usado para las presentaciones, demostraciones, reviews, promociones, y con otros muchos objetivos. Este tipo de composiciones quedan muy bien y seguro que lo has visto en multitud de sitios por la red. Pues bien, ahora ya sabes cómo puedes crearlas con Mockuuups Studio de forma super sencilla…

Muchos diseñadores usan este tipo de composiciones, y para que puedas ver más demostraciones, he creado algunos ejemplos para que los puedas ver. He capturado la página de LxA y la he usado como fondo para Mockuuups Studio. Luego he seleccionado algunos de los diseños gratuitos para que puedas ver el resultado… ¡Espero que te guste el resultado y te resulte práctico para tus objetivos!

Acerca de Mockuuups Studio

Desgraciadamente Mockuuups Studio es software propietario, y como he comentado, tiene algunas limitaciones en lo que puedes hacer si no pagas. Pero para muchas tareas sencillas puede ser una gran ayuda que te hará las composiciones de una forma muy rápida y sencilla. Sin que tengas que usar otros programas más complejos y hacerlo de una forma más manual.

Con Mockuuups Studio puedes generar mockups de productos en cuestión de segundos. Es ideal para tus blogs, tus presentaciones, o para cualquier trabajo en el que quieras mostrar algo más profesional. Entre su lista de dispositivos disponibles se encuentran una gran variedad, como ordenadores Dell, smartphones varios, iPad, iPhone, productos de Samsung, y un largo etc. No todos están disponibles sin pagar.

En su pantalla principal puedes seleccionar el que más te guste, pulsas sobre él y luego te permite importar un fondo de pantalla, logo o cualquier imagen. Entonces el propio programa se encargará de ponerlo de fondo en la pantalla del dispositivo que hayas elegido. Así de sencillo. Si te gusta el resultado, puedes descargar el resultado como una imagen .png o .jpg para usarlo en tus trabajos.

Las vistas previas se muestran muy rápidamente, no tarda apenas nada en crearlo y tampoco en descargar el resultado que te guste. Además, puedes ir pasando slides para ver cómo quedaría el resultado en otros dispositivos disponibles, sin que tengas que importar la imagen en cada uno de ellos.

La biblioteca de dispositivos tiene unas 500 imágenes de gran calidad y desde varios ángulos y dispositivos. Por eso no necesitarás buscar en Google para tus composiciones. Además, se puede aumentar si lo deseas. Por supuesto todo está bien organizado, con un buscador y filtros para mostrar solo lo que quieras en cada momento.

Por último, debes saber que es compatible con archivos de Figma y tambiénd e Photoshop, por si quieres usar este tipo de ficheros en tus composiciones. Y por supuesto, acepta imágenes de tipo JPEG y PNG.