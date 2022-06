Minecraft The Wild Update también disponible para la versión Java

Minecraft 1.19 es la nueva actualización del popular videojuego que llega a todas las ediciones, también la Java, por supuesto. Y la nueva actualización The Wild Update también estará para los que tenga esta edición Java para Linux. De esta forma tendrán una naturaleza salvaje mucho más enriquecida que antes, con muchas novedades para que los biomas de este videojuego sean mucho mejores. Además, los propietarios de este videojuego ahora también obtienen Bedrock junto en la misma compra, ya que se han fusionado.

Por tanto, si tienes Minecraft instalado en tu distro GNU/Linux y quieres esta actualización, ya sabes lo que debes hacer. Actualiza el mundo salvaje de tus mundos y disfruta de la plenitud que te aportan estas novedades. No obstante, la versión Bedrock no estará disponible para los usuarios de Linux, solo para las otras plataformas, ya que el estudio sueco Mojang, ahora propiedad de Microsoft, no parece estar demasiado interesado en Minecraft para Linux, que sigue actualizando la versión Java, pero sin novedades como para otras plataformas como Windows. En este caso, serán dos ediciones separadas, aunque las obtengas las dos juntas solo podrás disfrutar de una de ellas.

De todos modos, The Wild Update, la actualización más salvaje de Minecraft, también es un buen paso adelante. Y si te decides a comprobarlo por ti mismo verás que tiene ajustes interesantes y algunas cosas novedosas entre las que destacan:

Bioma de pantano de manglares

Árboles de manglares

Bloques de manglares

Bloques de barro

Ladrillos de barro

Arcilla

Ranas y renacuajos

Bioma de oscuridad profunda

Ciudades antiguas

Efecto mafia de oscuridad

Sculk

Venas de Sculk

Sculck Shrieker

Agregados los bloques Sculk Catalyst, Warden mob, Allay mob, Boat with Chest, etc.

También hay nueva música

Audio 3D

Y mucho más…

Así es esta nueva actualización de Minecraft que te ofrece Mojang…