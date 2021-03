Microsoft Edge para Linux ya permite sincronización entre navegadores

Microsoft Edge para Linux puede terminar convirtiéndose en mi navegador por defecto. Todavía en fase de desarrollo, bien podría ser una versión estable. Es cierto que aún no tiene todas las características de sus hermanos para Windows y Mac, pero ya incorporó la para mi más importante. La sincronización entre navegadores usando la cuenta de Microsoft



Microsoft Edge para Linux ¿Quién necesita otro navegador?

Con la Fundación Mozilla cada vez más enfocada hacia el activismo político que en hacer buenos productos de software, y Google restringiendo las prestaciones de Chromium, aquellos usuarios que queremos algo más de un navegador que navegar por Internet los usuarios tenemos que buscar otras opciones; básicamente se reduce a Brave, Edge,Opera y Vivaldi.

No puedo opinar sobre Opera y Vivaldi porque no los he usado en profundidad. Brave es muy bueno, pero, todavía no conseguí hacer funcionar su sistema de sincronización entre navegadores que consiste en escanear un código QR o copiar una serie de palabras clave.

Dado que con Edge Microsoft está siguiendo la misma estrategia de Google, que el navegador sea la puerta de entrada a sus aplicaciones en la nube, y que yo amo las aplicaciones en la nube de Microsoft. Es natural que siga con interés la evolución del proyecto.

Las novedades de Microsoft Edge

Microsoft publica todas las semanas una versión de Edge en su canal Dev dirigida a los desarrolladores. Cada versión trae nuevas características, correcciones y, por qué no decirlo, algunos problemas nuevos que ocupan el lugar delos resueltos. Esta nueva versión que lleva el número 91.0.831.0, nos interesa a los linuxeros porque incorpora el soporte para el inicio de sesión de la cuenta de Microsoft en Linux facilitando la sincronización y el uso de temas de color simples.

Tengo que aclarar que por defecto, el inicio de sesión con la cuenta de Microsoft está desactivado por defecto. Para activarlo hay que escribir edge://flags en la ventana del navegador. En la ventana de búsqueda escribe MSA Sign In, y habilita la función.

Es posible que recibas el mensaje de que la sincronización no está disponbible para Linux. Ignora el aviso, cierra el navegador y vuelve a abrirlo. Ahora, haz lo siguiente:

Selecciona la imagen del perfil en la barra de tareas del navegador. Selecciona Iniciar sesión en el cuadro de diálogo del perfil. Inicia sesión introduciendo los datos de tu cuenta de Microsoft. Selecciona Sincronizar cuando se te pregunte si deseas sincronizar tu cuenta. Esto sincroniza tus favoritos, contraseñas y otros datos de navegación en todos los dispositivos que utilices con esta cuenta.

Por el momento solo trabaja con las cuentas personales de Microsoft. Sin embargo, las cuentas de Azure Active Directory aún no son compatibles.

La otra nueva característica añadida está disponible para todas las plataformas, Edge Dev añadirá una selección de 14 temas de color simples, que puedes encontrar en la sección de Apariencia de la configuración de Edge. A diferencia de los temas completos, éstos sólo añadirán un toque de color a las barras de pestañas y direcciones, dejando la página de nuevas pestañas intacta. También se combinan con el tema oscuro o claro que elijas, y los dos ajustes no se afectan mutuamente.

Los temas de color se guardan por perfil de usuario, y los temas completos siguen siendo compatibles.Además, Microsoft lanzó algunos temas relacionados con Xbox en la tienda de complementos de Edge a principios de este año.

Otras características

Una nueva opción en el menú del botón derecho permite abrir la página actual en el lector inmersivo. La opción solo estará disponible en páginas compatibles.

Posibilidad de usar el tema del sistema en Linux.

Modo seguro para la apertura de PDF.

Se incorporó una nueva directiva de gestión para controlar si el contenido de las nuevas pestañas está habilitado, concretamente el contenido de Microsoft News.

Si deseas probar Microsoft Edge, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto en fase de desarrollo, puedes descargarte las versiones en formato DEB y RPM aquí.