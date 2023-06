He de confesar que, habiéndolo jugado ya con emuladores como DuckStation, este tipo de noticias me sorprenden un poco. Pero es muy diferente jugar a un título «buscándose la vida», que cada uno entienda lo que prefiera, a hacerlo con una copia oficial. Eso es lo que se podrá hacer pronto en Linux con Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1: va a llegar a Steam, y se supone que se podrá jugar en los ordenadores que ejecuten un sistema operativo basado en el kernel de Linus Torvalds.

Si tengo que seguir con la honestidad, no conozco todos los detalles como el gamer más fan de Metal Gear, pero mentiría si dijera que no he jugado al primero en la PS1 y a alguno que otro en la PSP, eso como poco. Tampoco sabía si este tipo de lanzamientos se ofrecen tal cual o alguna versión remasterizada, pero llegarán a Steam, y todo apunta a que se podrá jugar en la Steam Deck, algo impensable hace años. Ya sabéis: lo que se puede en un Linux, casi seguro que se puede en todos los demás.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 llegará a Steam el 24 de octubre

Se trata de una colección que incluye:

Metal Gear Solid (incluso misiones de VR y especiales).

MGS 2: Sons of Liberty.

MGS 3: Snake Eater.

Como extras, Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear en su versión NES/FC y Snake’s Revenge.

Los MGS 2 y MGS 3 sí están en su versión HD, por lo que al menos dos del paquete están a una mayor calidad de la que tenían cuando fueron lanzados originalmente.

El vídeo promocional, que puede dejar más claro qué incluye, es el siguiente:

Tal y como afirman en GamingOnLinux, y también en el vídeo de donde he sacado la captura de pantalla, Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 llegará a Steam el 24 de octubre.