Mesa 23.3 llega con soporte oficial para RPi 5, soporte experimental para NVK y mas

Mesa es una biblioteca gráfica de código abierto, desarrollada que proporciona una implementación genérica de OpenGL

La nueva versión de Mesa 23.3 ya fue liberada y esta es la primera versión de la rama Mesa 23.3 la cual está catalogada como experimental y posterior a la estabilización de la rama se estará dando a conocer el lanzamiento de la versión estable.

Este nuevo lanzamiento de Mesa 23.3 incluye el nuevo controlador vulkan NVK para hardware Nvidia el cual llega en estado experimental, asi como también el nuevo código para la compatibilidad con GFX11.5 para el controlador RadeonSI Gallium3D, soporte para Raspberry Pi 5, entre otras cosas más.

Principales novedades de Mesa 23.3.0

En esta nueva versión que se presenta de los controladores Mesa 23.3 se destaca la integración del soporte experimental para el controlador NVK, el cual está destinado para tarjetas de video NVIDIA, que implementa la API Vulkan 1.1 y admite GPU NVIDIA basadas en la microarquitectura Turing (TITAN RTX, GeForce RTX 2060/2070/2080, GeForce GTX 1660, Quadro RTX 3000-8000, Quadro T1000/T2000).

Otro de los cambios que se destaca de Mesa 23.3 es el nuevo código de compatibilidad con GFX11.5 para el controlador RadeonSI Gallium3D. La compatibilidad con GFX11 está habilitada en la biblioteca de gráficos 3D actual de Linux Mesa para acelerar OpenGL, Vulkan y otras API de gráficos cuando se utilizan GPU RDNA 3. Con GFX11.5, la habilitación en Mesa incluye 13,907 líneas de código nuevo,el cual dentro de Mesa es bastante pequeño y principalmente es para agregar GFX11.5 (RDNA 3.5) utilizadas en las APU AMD Ryzen 800 para continuar con las rutas de código del controlador GFX11.0 / Navi 3x existentes.

Además de ello, Mesa 23.3 incluyen soporte oficial para la Raspberry Pi 5, para el subsistema Broadcom VideoCore 7.1 a través de los controladores OpenGL V3D y el controlador Vulkan V3DV

También podremos encontrar que se incluye la compatibilidad con OpenGL ES 3.1 para el controlador Asahi para GPU Apple AGX (Apple M1 y M2) junto con las extensiones GL_ARB_compute_shader, GL_ARB_shader_atomic_counters, GL_ARB_shader_image_load_store, GL_ARB_shader_image_size, GL_ARB_shader_storage_buffer_object, GL_ARB_sample_shading, GL_O ES_sample_variables, GL_OES_shader_multisample_interpolation y GL_OES_gpu_shader5.

Mesa 23.3 también cuenta con la compatibilidad con la extensión VK_EXT_pipeline_robustness Vulkan para el controlador Intel ANV Vulkan, compatibilidad con la extensión VK_KHR_maintenance5 Vulkan para el controlador Radeon RADV Vulkan y compatibilidad con VK_KHR_cooperative_matrix.

Por la parte de los juegos que recibieron mejoras en Mesa 23.3 se destacan los siguientes titulos: The New Order, Deep Rock Galactic, Wargame: Red Dragon, Counter-Strike: Global Offensive, Doom Eternal, Starfield, Star Wars: The Old Republic, Resident Evil 6, The Spirit and the Mouse, Penumbra: Overture, Borderlands 3, Quake II RTX, Hellblade, Rage 2, World War Z, Death Stranding, Deathloop y Baldur’s Gate 3.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Se ha adoptado un nuevo compilador backend, utilizado en el controlador NVK, escrito en lenguaje Rust.

Extensión de Vulkan para hardware RADV/GFX11+.

El controlador d3d12, que proporciona una capa para organizar el trabajo OpenGL sobre DirectX 12, es compatible con OpenGL 4.6.

Se habilitó la extensión EGL EGL_ANDROID_blob_cache para que funcione cuando el almacenamiento en caché del disco está deshabilitado.

Finalmente si estás interesado en conocer más al respecto sobre esta nueva versión de los controladores Mesa, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar los drivers de video Mesa en Linux?

Los paquetes de Mesa se encuentran en todas las distribuciones de Linux, por lo que su instalación puede realizarse ya sea descargando y compilando el código fuente (toda la información al respecto aquí) o de una forma relativamente sencilla, la cual depende de la disponibilidad dentro de los canales oficiales de tu distribución o de terceros.

Para los que son usuarios de Ubuntu, Linux Mint y derivados pueden añadir el siguiente repositorio en donde los controladores son actualizados de manera rápida.

sudo add-apt-repository ppa:kisak/kisak-mesa -y

Ahora vamos a actualizar nuestro listado de paquetes y repositorios con:

sudo apt update

Y finalmente podemos instalar los drivers con:

sudo apt upgrade

Para el caso de los que son usuarios de Arch Linux y derivados estos los instalamos con el siguiente comando:

sudo pacman -S mesa mesa-demos mesa-libgl lib32-mesa lib32-mesa-libgl

Para quienes sean usuarios de Fedora 32 pueden utilizar este repositorio, por lo que deben de habilitar corp con:

sudo dnf copr enable grigorig/mesa-stable sudo dnf update

Finalmente, para los que son usuarios de openSUSE, pueden instalar o actualizar tecleando:

sudo zypper in mesa