Un viernes intenso este Black Friday, la fiesta no ha terminado. Este fin de semana continúa la resaca de las ofertas. Aprovecha todas las novedades y ofertas que quedan de este remanente para comprar eso que se te olvidó el viernes, o que no pudiste comprar.

Esta resaca no es como las demás, solo te arrepentirás de no haberla vivido intensamente, los dolores de cabeza y de bolsillo vendrán después, cuando las ofertas ya no estén disponibles. Recuerda que estas ante una maravillosa oportunidad para comprar todos los productos que necesitas, además de adelantar la compra de los regalos para esta Navidad.

Ofertas recomendadas del fin de semana

Aquí tienes las mejores ofertas para este fin de semana, para ir calentando motores para el Cyber Monday…

ASUS VG27BQ TUF Gaming : comenzamos el fin de semana de resacón del Black Friday con un monitor un 17% de descuento para que ahorres más de 70€ en tu compra. Se trata de este modelo especialmente diseñado para gaming. Con 27″ FullHD (1920×1080 px), 1ms, 165Hz, tecnología GameFast Input, ELMBS, 300 cd/m2, y conexión HDMI o DisplayPort. Además, es compatible tanto con la tecnología AMD FreeSync, como con NVIDIA G-Sync. Un monitor ideal para disfrutar de tus videojuegos favoritos con Steam y tu distro GNU/Linux favorita. ¿Quién dice que en Linux no se puede jugar?

ASUS TUF Gaming A15 FA506II-BQ029: si quieres un portátil gaming, con esta oferta del Black Friday podrás tenerlo por un 20% menos. Este portátil tiene una pantalla de 15.6″ FullHD para ver tus juegos con una gran calidad de imagen. Además, dispone de un potente hardware, con un procesador AMD Ryzen 7 4800H, 16GB de RAM DDR4, 1TB de SSD, tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti de 4GB GDDR6, teclado RGB QWERTY en español y, lo mejor de todo, no pagas licencia Microsoft Windows, ya que viene sin sistema operativo para que elijas cuál deseas instalar. Por cierto, también cuenta con certificado militar MIL-STD-810G para la máxima resistencia y robustez… Por supuesto, estoy seguro de que instalarás una distro Linux ;)

Samsung Galaxy Watch : y si te digo que puedes comprar este reloj inteligente ahorrando 145€, ¿te lo crees? Pues en el Black Friday es posible, gracias a un descuentazo del 44%. Este reloj inteligente de Samsung tiene un diseño elegante, imita a un reloj convencional, pero no deben engañarte sus apariencias. Hay mucha tecnología en este dispositivo ponible, como su pantalla de 1.3″, procesador potente basado en ARM, memoria interna de 4GB, GPS/Glonass para localización, altavoz y micrófono integrados para poder mantener conversaciones en modo manos libres, y reistencia al agua. Un buen regalo para estas fechas.

iRobot Braava Jet M6134 : consíguelo por un 11% menos. Es un robot de la conocida marca iRobot, como los Roomba, con función friegasuelos y pulverizador a presión, además de capacidad para pasar la mopa en seco. Con sistema de navegación y mapeo avanzado. Incluso si está en una área muy grande, puede volver a la base de carga él solo, recargar su batería y volver él solo a su trabajo reanudando donde lo dejó. Todo programable desde su app para móviles. La novedad de este robot frente a otros es ese chorro pulverizado a presión, que es capaz de despegar la suciedad más adherida y quitar esas manchas persistentes.

DJI Mavic Mini Combo: y por último, únete al descuento del 15% para este done y ahorra 75€. Este dron es ultraligero, con una batería de litio capaz de llegar a los 30 min de vuelo, con una distancia de transmisión de hasta 2 km, Gimbal 3 ejes para una estabilidad mayor del dispositivo de imágen, cámara de 12MP para fotos y vídeo HD, y Fly App compatible con Android e iOS. Se incluye en el pack el drone DJI, 3 baterías de vuelo, control remoto, 3 hélices de repuesto, protector de cámara, 2 cables microUSB, cable de carga del mando tipo USB-C y stick de repuesto.