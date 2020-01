Mejores distribuciones para sustituir a tu Microsoft Windows 7

Ahora que Microsoft Windows 7 deja de tener soporte técnico, es probable que muchos usuarios decidan dar el paso definitivo y pasarse al mundo GNU/Linux. Los usuarios que no lo hagan, tienen tres opciones. Una es pagar una licencia para adquirir una versión más moderna, siempre que el hardware de su equipo sea compatible. La otra es tener una copia pirata de Windows 8 o Windows 10 (con sus riesgos implícitos). Y por último, optar por una alternativa como una distro.

La opción de seguir con Microsoft Windows 7 no es una opción. Muchos se quedaron con Windows XP, con el riesgo que implica esto para la seguridad de un sistema obsoleto que ha dejado de recibir actualizaciones de seguridad. Algunos inconscientes es probable que repitan su osadía y se vuelvan a quedar con Windows 7. Pero si quieres evitar riesgos, y no gastarte dinero en licencias, lo mejor es que te pases a Linux…

Recuerda que para instalar software nativo de Windows en Linux puedes usar proyectos como Wine , Play On Linux, CrossOver, etc.

Y para que no te resulte un entorno demasiado demasiado hostil, aquí tienes un buen listado de distribuciones GNU/Linux que te harán sentir “como en casa” ahora que has decidido decir adiós a Windows 7. Para ello, una de las cuestiones más importantes en las que te debes fijar es en su entorno de escritorio y la facilidad de uso. Pero si no quieres quebrarte la cabeza mirando, aquí te muestro los mejores sustitutos.

Las mejores distros GNU/Linux para sustituir a Windows 7

Linux Mint

Linux Mint es una de las distribuciones más sencillas de manejar. Está mantenida por la comunidad y basada en paquetería DEB. Incluye el gestor de paquetes de bajo nivel dpkg y a alto nivel APT.

El objetivo por el que se inició este proyecto es proveer de una distribución estable, con un entorno moderno, elegante y fácil de usar, pero sin perder el poder que ofrecen otras distros. Además, si provienes de otro sistema operativo como Microsoft Windows, tendrás algunas facilidades extra, como la de funcionar con multitud de formatos multimedia y hardware al incluir software propietario entre sus repos.

Como puedes apreciar, su entorno de escritorio se parece bastante al de Microsoft, por lo que puede ser una magnífica alternativa para Windows 7. Y eso es gracias a los entornos gráficos MATE, Cinnamon y XFCE que incluye entre sus posibilidades.

Este proyecto iniciado por Clément Lefèbvre, tiene una gran cantidad de herramientas gráficas exclusivas que te encantarán, ya que automatizan y facilitan multitud de operaciones. Las conocidas como MintSoftware o Mint Tools se componen de:

MintUpdate: para actualizar fácilmente el sistema.

MintInstall: para descargar paquetes e instalarlos fácilmente desde los repositorios.

MintDesktop: una app para configurar las preferencias de tu escritorio y adaptarlo a tus gustos fácilmente.

MintConfig: es un completo centro de control para configurar las preferencias y ajustes del sistema.

MintAssistant: un asistente que te guiará para personalizar la base de Mint sin conocimientos informáticos.

MintUpload: un sencillo y simple cliente FTP para integrarse en el gestor de archivos.

MintMenu: un menú que permite personalizar texto, icono, colores, etc.

MintBackup: para realizar copias de seguridad o backups del sistema y poderlos restaurar en caso de que algo falle.

MintNanny: un software de control parental interesante si tienes niñ@s en casa.

Otras…

Además de todo eso, su instalación es sencilla gracias a su asistente, por lo que no tendrás demasiado problema con ello…

Descargar Linux Mint

ZorinOS

En LxA ya hemos hablado en multitud de ocasiones de ZorinOS. Esta distro está orientada principalmente para principiantes que llegan desde el sistema operativo Microsoft Windows. Por tanto, es una de las mejores para deshacerte de Windows 7 sin demasiadas dificultades.

Se ha trabajado intensamente sobre GNOME para modificarlo y ofrecer algo diferente a lo que ofrece este proyecto por defecto. Como puedes ver, su entorno se parece bastante al de Windows, por lo que no te resultará complicado moverte por él. Compite con Linux Mint, ChaletOS (actualmente abandonada) y Q40S en este sentido.

Además, los desarrolladores de ZorinOS han pensado en ofrecerte la mejor experiencia desde el mismo momento que la instalas, aportando también un entorno amigable con el software nativo de Windows. Esto lo consigue gracias al proyecto WINE. También te aporta una buena cantidad de herramientas para realizar configuraciones de forma muy simple.

Está basada en Ubuntu, por tanto, es compatible con paquetes DEB mediante gestores como dpkg, APT, y también con otros paquetes universales, por supuesto…

Otra de las cosas que debes saber es que se ofrece en 4 ediciones diferentes:

Ultimate : es una versión que aporta todo lo disponible en las otras ediciones, es decir, tendrá todo el pack de software disponible al completo.

: es una versión que aporta todo lo disponible en las otras ediciones, es decir, tendrá todo el pack de software disponible al completo. Lite : pensada para PCs con pocos recursos, por tanto es liviana, demandando pocos recursos de hardware. Para ello hace uso del entorno de escritorio Xfce.

: pensada para PCs con pocos recursos, por tanto es liviana, demandando pocos recursos de hardware. Para ello hace uso del entorno de escritorio Xfce. Core : es la versión básica, que posee el entorno de escritorio GNOME junto con aplicaciones básicas.

: es la versión básica, que posee el entorno de escritorio GNOME junto con aplicaciones básicas. Education: es una edición especialmente pensada para entornos educativos.

Descargar ZorinOS

KDE Neon

KDE es un gran proyecto con desarrolladores extraordinarios detrás, y prueba de ello es esta distro KDE Neon. Una distribución basada en Ubuntu y con la última versión del entorno de escritorio KDE Plasma. Eso significa potencia, flexibilidad y ligereza, ya que últimamente han trabajado muy duro para hacer que ya no sea tan pesado.

Para gestionar los paquetes puedes usar los mismos gestores que con Ubuntu, pero además de eso, se te aporta una herramienta gráfica PackageKit basada en GUI. Aunque, si no tienes algo de experiencia en informática, puede resultarte incómodo los errores que pueda haber al usar siempre las últimas versiones del proyecto KDE. Por eso, si provienes de Windows 7 y no tienes demasiados conocimientos, o quieres algo robusto y más estable, mejor que optes por otra de las aquí presentes. Aunque, si me permites la broma, si vienes del mundo Microsoft Windows estarás más que acostumbrado a los errores…

Por cierto, puedes pensar que se trata de un Kubuntu, pero tiene algunas diferencias con ella. Aunque está basado en Ubuntu y con KDE Plasma, KDE Neon usa la versión LTS de Ubuntu como base y las últimas versiones de apps KDE. Y por cierto, si quieres equipos con este sistema ya pre-instalado, debes recordar este nombre: Slimbook.

Descargar KDE Neon

Kubuntu

Similar al anterior, pero en este caso se usan paquetes estables en todos los niveles, también en cuanto a los del proyecto KDE. Por tanto, es una buena opción estable a la anterior, con la que no te toparás con esos molestos errores en caso de haberlos. Kubuntu es un Ubuntu con el potente entorno KDE Plasma y sus extras.

El aspecto físico de esta distro se parece mucho a Windows 7, por lo que puede resultar un buen sustituto. Además, al contar con la base que aporta Canonical, esta distro tendrá un soporte inmejorable en todos los sentidos, tanto de software, hardware, ayuda por parte de la comunidad si tienes problemas, etc. Todo esto la posiciona como una de las favoritas.

Si has considerado Ubuntu como una alternativa para comenzar en el mundo Linux y quieres un entorno similar, entonces Kubuntu podría ser incluso mejor opción que Ubuntu. El motivo es que GNOME podría resultarte algo confuso al principio.

Descargar Kubuntu

RoboLinux

RoboLinux va un paso más allá de todas las anteriores. No solo ofrece un entorno parecido al de Microsoft Windows, o un sistema más acogedor como ZorinOS para los que vienen de este mundillo, sino también pretende que pretende que puedas ejecutar software de Windows casi como en un entorno nativo.

Esta distro se basa en Debian, y a esa gran base le ha añadido algunos extras que te permiten ejecutar software nativo de Windows sin usar Wine. Lo consigue gracias a un sistema llamado Stealth VM, es decir, una máquina virtual Windows que se ejecutará en segundo plano y de forma prácticamente transparente para el usuario.

Si te gusta Stealth VM, debes saber que puedes descargarlo e instalarlo en otras distros como Ubuntu, ZorinOS, openSUE, etc.

Stealth VM permitirá que puedas correr tus programas y juegos favoritos de Windows, pero sin correr demasiados riesgos de seguridad. El motivo es que han incluido numerosas medidas y mejoras de seguridad para que las aplicaciones Windows corran en la máquina sin generar problemas al sistema Linux. De forma totalmente separada y aislada del resto, pero con una integración asombrosa.

Descargar RoboLinux

Linspire

Por último, y aunque sea una distribución GNU/Linux controvertida, está Linspire. Anteriormente fue conocida como LindowsOS, y pretendía ser lo más parecida a Windows posible, incluyendo su famoso sistema CNR (Click-n-Run) para instalar software con solo un clic de ratón. Esto, que ahora se puede hacer en muchas otras distros, en aquella época era toda una novedad, y no era frecuente en otras.

Era propiedad de Linspire Inc., más tarde comprada por Xandros y después por PC/OpenSystems LLC. También existe una versión gratis denominada Freespire. Aunque últimamente, ésta ultima parece algo abandonada… La que sí se ha actualizado más recientemente es Linspire, que ahora está en su versión 8.5 basada en Ubuntu 18.04-3 LTS.

Y sí, he dicho gratuita, puesto que las licencias de Linspire hay que pagarlas. No es una descarga gratuita como la mayoría de casos, sino que tendrás que pagar una cantidad considerable de dinero por ella, aunque no tan elevado como las licencias de Windows. Para la versión en caja son 30,99$ y para la versión de descarga digital son 19,99$, aunque tienes opción de comprar 2 o hasta 5 licencias en pack.

Descargar Linspire

Ahora ya no tienes excusa para no pasarte al lado GNU/Linux con estas 6 alternativas…