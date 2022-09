En este post continuamos enumerando más distribuciones Linux de Latinoamerica haciendo un breve repaso de sus características. Te dejamos la tarea de descargarlas y probarlas.

Cómo dije en el artículo anterior, si formas parte o conoces alguna distribución Linux ubicada en el continente que no figure en esta breve lista, el formulario de contacto está a tu disposición para que nos hables de ella.

Más distribuciones Linux de Latinoamerica

Huayra GNU/Linux

Una distribución desarrollada por el Estado argentino dirigida al sector educativo y que cuenta con programas que pueden utilizarse tanto en el ámbito escolar como en otras actividades. Más allá del aspecto técnico también se tienen en cuenta cuestiones pedagógicas ya que en su desarrollo intervienen pedagogos, comunicadores, sociólogos, historiadores, maestros y alumnos de todos los niveles.

Loc-OS Linux

Esta variante de Linux se refiere a ella misma como «El resucitador de PC’S». Está basada en Debian 11 con el escritorio LXDE y no usa systemd. Lo de resucitador de PC’S viene porque está enfocada en equipos antiguos o de bajos recursos. No parece que ande escasa de software ya que además de los tradicionales paquetes DEB cuenta con un sistema de paquetes propio llamado LPKG

MILAGROS GNU/Linux

Esta es una versión no oficial de MX-Linux que a su vez está basada en Debian 11. Es ideal para equipos de gama media y alta y viene con los escritorios Fluxbox y XFCE.

Por su mezcla de estabilidad y prestaciones es ideal para los usuarios que recién se inican en el mundo Linux.

Nitrux

En esta lista predominan las distribuciones basadas en Debian y esta versión de Linux llegada de México no es la excepción. Su escritorio es una personalización de KDE Plasma. Con respecto a la instalación de programas Nitrux utiliza AppImage lo que permite tener versiones más actuales sin que se produzcan conflictos por las dependencias.

Además de los programas que uno espera encontrar en una distribución basada en KDE, Nitrux incluye una suite de aplicaciones propias con interfaz convergentes llamadas Maui Apps, estas incluyen su propio administrador de archivos y un emulador de terminal.

Nova

Un desarrollo cubano motorizado por una universidad de ese país para reducir la dependencia de software extranjero. Es la que más versiones tiene de nuestra lista ya que a la versión tradicional de escritorio y a la ligera hay que agregarle una versión para servidores y otra para teléfonos móviles. La versión de servidor también tiene adaptaciones para usos específicos.

Mientras que la versión normal de escritorio viene con GNOME, la ligera cuenta con un desarrollo propio.

Un consejo para los muchachos de Nova. Canaima también incluye en su web su propósito de lograr la soberanía informática, pero tienen un espacio para nombrar a la distribución madre. Tuve que ir a Distrowatch para saber que Nova está basada en Ubuntu.

Parabola GNU/Linux-libre

Bajamos en el mapa y cruzamos la cordillera para conocer una distribución chilena basada en Arch Linux. busca facilitar el uso de la distribución sin renunciar a las características que hacen distintiva a la distribución madre.

Al igual que GobMis (comentada en el artículo anterior), Parabola GNU/Linux-libre adhiere a las Directrices de Distribución de Sistemas Libres de GNU (FSDG). La diferencia es que GobMis iba dirigida a la administración pública y Parabola al usuario en general.

Las directrices FSDG establecen que hasta el último componente del sistema cumpla con los 4 principios del software libre. Para lograrlo los desarrolladores de Parabola construyen cada paquete desde el código fuente eliminando cualquier parte que Richard Stallman, cuál suegra pasando el dedo por encima de los armarios de su nuera, desaprobaría.

Regata OS

Volvemos a Brasil para conocer una distribución basada en openSUSE y que opta por el escritorio KDE. Está enfocada en el uso para la productividad y para los juegos. Logra esto último incorporando soporte para procesadores gráficos avanzados y acceso a los juegos de varios proveedores en línea incluyendo una capa de compatibilidad para correr varios títulos solo disponibles para Windows.

Tambien trae preinstaladas aplicaciones para intercambiar fácilmente documentos en la nube y con otros dispositivos en la misma red.

Reitero la invitación. No hay una teoría conspirativa para excluir ninguna distribución ni me olvidé de ninguna. Puse todas las que conocía. El formulario de comentarios está ahí abajo para que sumen distribuciones de América latina que yo no haya mencionado.