Más competidores para mantener vivo Linux en el sector de los móviles

Ya hemos hablado en LxA de diversos proyectos de móviles con Linux. Cada vez se agregan más nuevos proyectos para ampliar las posibilidades con este tipo de dispositivos. Todos conocemos proyectos como OpenMoko, Greenphone, LiMo, proyectos como Moblin, MeeGo, Mer, Firefox OS, Tizen, Sailfish, Ubuntu Touch, LineageOS, Replicant, PrivateOS, algunos de ellos ya abandonados y de los que hemos hablado largo y tendido en este blog. También hemos conocido otros interesantes proyectos de hardware par este tipo de dispositivos móviles, etc. Pues bien, se siguen incrementando las posibilidades en este sector.

Hace poco conocimos la famosa ZeroPhone creada por el proyecto Hackaday para DiY y basado en la famosa placa Raspberry Pi Zero como base para este teléfono móvil modular que te puedes montar tu mismo. Se trata de un hardware de código abierto con el que practicar y entretenerte por un módico precio de 50$. También hablamos de Librem 5, un smartphone con una pantalla de 5″ y con un hardware restante bastante decente que ha creado Purism. Librem 5 está orientado a la seguridad y la privacidad como filosofía principal, y basado en Linux ya que se basa en el fantástico proyecto Plasma Mobile, el sistema operativo para dispositivos móviles de KDE. Todo esto da esperanzas y podría mantener vivos a otros proyectos como Sailfish, el famoso sistema operativo para dispositivos móviles basado en Linux de la finlandesa Jolla, WebOS/LuneOS, que tan bien ha acogido LG, o Tizen por Samsung, etc. Quitando los proyectos desaparecidos citados en el primer párrafo, tengo que decir que ahora hemos visto nacer otros nuevos igualmente interesantes como PostmakertOS, Halium, etc., incluso otras variantes de Android que ya conoceréis también.

PostmarketOS está en una fase inicial de desarrollo y creado con compatibilidad para todos los dispositivos Android. Actualmente tiene una funcionalidad muy básica y solo funciona en Nexus y otros modelos. Por otro lado tenemos también al nuevo proyecto Halium, con un enfoque diferente. También se encuentra en una fase muy inicial, pero es otra distribución sino un framework para móviles diseñado par reducir la duplicación de código y fragmentación con los diferentes sistemas operativos móviles basados en Linux, por tanto una magnífica idea y que puede nutrir al resto de sistemas.