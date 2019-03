Mari0, un clon de Mario armado con la esencia de Portal

Que levante la mano el que no conozca a Mario. El fontanero de Nintendo se hizo famoso en los años 80 y lo hizo en un juego que hoy en día, comparado con lo que hay, parece ridículo. Se trataba de un juego de plataformas en 2D a 8bits en el que Mario tenía que rescatar a una princesa que… nunca estaba en el castillo que debería. El que quizá no conozcáis es Portal, un título mucho más moderno y ya con mejores gráficos. Pero en este post no os vamos a hablar ni de uno ni del otro, si no de

¿Qué por qué menciono dos juegos si no voy a hablar de ellos? Pues porque Mari0 es prácticamente un calco de Mario al que le han añadido el componente más importante de Portal. No hace falta ser un genio para imaginar que lo más relevante de un juego con el nombre del segundo tiene que ver con portales. Y eso es lo que han añadido a Mario para crear Mari0. Como veréis en el vídeo (no me critiquéis mucho) al principio es un poco confuso, y más si empiezas a jugar sin siquiera conocer los controles.

Controles de teclado de Mari0

Lo mejor, como en cualquier juego, es usar un mando. Se supone que con el analógico derecho se controla el punto de mira de la pistola, lo que es mucho más simple que en el teclado. Con el teclado controlaremos a Mario de la siguiente manera:

Arriba : W

: W Abajo : S

: S Izquierda : A

: A Derecha : D

: D Disparo/Correr : Shift izquierdo.

: Shift izquierdo. Salto : Barra espaciadora.

: Barra espaciadora. Apuntar la pistola de Portal : Mover el ratón.

: Mover el ratón. Disparo de la entrada al portal : Clic izquierdo.

: Clic izquierdo. Disparo de la salida del Portal: Clic derecho.

Yo lo he probado para compartirlo con vosotros sin ser un especialista en Mario ni mucho menos. Se pueden hacer cosas más espectaculares, como podéis ver por ejemplo en este otro vídeo. Como mínimo, creo que merece la pena probarlo, y para ello basta que instalemos su paquete snap con el siguiente comando:

sudo snap install mari0

¿Qué te parece Mari0?