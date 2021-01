Manjaro 20.2.1 llega con Pamac 10 y estas otras novedades

Como usuario de Manjaro, concretamente en su versión para USB (y ARM), hacía días que esperaba esta noticia. El 30 de diciembre lanzaron una actualización estable, lo que significa que actualizaron muchos paquetes para los usuarios existentes, por lo que era cuestión de días que nos hablaran de un nuevo lanzamiento. Ese momento ya ha llegado, y desde hace unos instantes ya podemos descargar Manjaro 20.2.1, la primera actualización de punto de Nibia.

Ahora mismo, el lanzamiento es oficial, pero sólo a medias. Es oficial porque la cuenta de Twitter del proyecto ya lo ha publicado, pero no lo es al 100% porque aún no han añadido la información ni a su foro ni aparece en la página oficial. Por ese motivo, la lista de novedades aún no está publicada, pero sí sabemos que incluye lo que se muestra en la imagen de cabecera.

Manjaro 20.2.1 usa Linux 5.9

Mientras escribo este artículo no paro de mirar el foro y la web oficial por si las actualizan y puedo añadir más información. Por el momento, sí sabemos que usa Linux 5.9, aunque ya está disponible Linux 5.10.2 desde la aplicación diseñada para gestionar el núcleo. También han actualizado Pamac a la v10, con unos cambios que no han gustado a todos por igual pero con los que el proyecto a intentado ordenarlo todo un poco más.

Por otra parte, las versiones oficiales del proyecto han llegado (o continúan) con entornos gráficos Xfce 4.14, GNOME 3.38.2 y Plasma 5.20.2, aunque creo que este último se actualizará pronto a una versión más reciente. Manjaro 20.2.1 también llega con muchos otros paquetes actualizados, como Firefox 84 o LibreOffice 7.0.4, siempre y cuando usemos la versión del canal «Fresh».

Manjaro 20.2.1 ya está disponible desde los siguientes enlaces: Xfce, GNOME y KDE. Pronto publicarán información más detallada en su muro de noticias y en su foro.