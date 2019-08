LyT19: ¡vuelve Linux & Tapas en este 2019!

LyT (Linux & Tapas) es un evento que no te puedes perder. Ya lo hemos venido anunciando otros años atrás, pero ahora regresa una nueva edición LyT19. Otra oportunidad para disfrutar de Linux y la gastronomía española si te perdiste las ediciones anteriores. Para más información puedes visitar el sitio oficial de LyT y desde LxA te animamos a asistir, seguro que no te arrepientes de hacerlo…

Ya lo tienen todo preparado para LyT19. Debes saber que será en León, como siempre. Y que tendrá lugar el sábado 19 de octubre del 2019. Al ser un día no laboral para la mayoría de personas, no tienes ningún tipo de motivo para no acudir. Además, si te apetece participar y contarle algo interesante a los que acudan, puedes hacerlo. El plazo del Call for Papers! está abierto hasta el día 22 de septiembre.

Tras ese día se dejarán de admitir las propuestas. Así que si tienes en mente una buena charla, puedes mandar las sugerencias al correo electrónico linuxytapas[at]gmail,com. Y por supuesto recuerda que la charla debe estar relacionada con el software libre, código abierto o Linux. En cuanto a la duración, deberá ser de entre 30 y 45 min. De entre todas las charlas recibidas que se ajusten a eso, se hará un filtro y se irá publicando las que se cierren…

Desde LxA no tenemos mucho más que comentar, solo animarte a que vayas, ya sea como ponente o como oyente. Además de los conocimientos técnicos disfrutarás de bebida y tapas por el casco histórico de León, en el Barrio Húmedo. ¿Se puede pedir más? Pues ya sabes, LyT19!!!

El programa que te espera es:

12:30 – 13:00: quedada en la Plaza de la Catedral de León

13:00 – 16:30: tapeo por el casco histórico

17:00 – 20:00: ponencias en la Fundación Sierra Pambley

21:00: Cena

24:00: Fiesta de despedida

Para inscribirte hazlo desde aquí