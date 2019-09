Uno de los motivos para usar prácticamente cualquier distribución Linux es que son sistemas operativos muy ágiles. macOS funciona bien, pero si el Mac es relativamente moderno. Windows… bueno, para mí siempre ha sido pesado. Siempre que he usado Linux ha ido mejor en este sentido que macOS y Windows, y eso recordando que Ubuntu no me gustó mucho en las primeras versiones tras su paso a Unity. Y es que, aunque hay sistemas/distribuciones menos ágiles, siempre podemos encontrar alguno que le vaya como un guante a nuestro equipo, como es en caso del LXLE 18.04.3 disponible desde ayer.

El equipo LXLE anunció ayer la que es una versión de mantenimiento del sistema operativo que desarrolla. Ha estado preparándose durante varias semanas y está basada en Ubuntu 18.04.3. Entre las novedades que incluye, tenemos una nueva opción “Abrir como root”, algo así como la opción disponible en Windows sin la cual no podemos hacer funcionar (o no correctamente) algunas opciones o programas.

Novedades destacadas de LXLE 18.04.3

Mejorada la velocidad de los menús de aplicaciones.

Lista de superposición de atajos de teclado.

Información sobre herramientas de lupa de pantalla.

Sección de juegos reorganizados.

Pantalla de bloqueo actualizada que ahora incluye citas fortuitas al azar.

Han sustituido varias aplicaciones por otras: Pinta en lugar de GIMP. Lxtask en lugar de Htop. Sakura es el nuevo terminal por defecto. Bookworm en lugar de FBreader. Abiword, Gnumeric y Spice-Up sustituyen a los equivalentes de LibreOffice. Pitivi en lugar de OpenShot.

Se han eliminado los paquetes del ecualizador de PulseAudio, Centro de software de Lubuntu y Java OpenJDK.

Se han incluido más de 100 fondos de pantalla.

Mejoras en Seamonkey, Gparted, Gestor de drivers, Simple Image Reducer, Keyboard Input Method, PPA Library Additions y el menú contextual de Xarchiver.

LXLE son las siglas de Lubuntu Extra Life Extension y su nombre nos da pistas sobre por qué deberíamos usar esta distribución. No es la mejor para equipos con buenos componentes (recursos), pero sí es una opción a tener en cuenta si tenemos un PC algo más modesto. Si tenéis uno de estos equipos, podéis descargar LXLE 18.04.3 en versiones de 32bit y 64bit desde este enlace.