Canonical lanza una nueva versión de su sistema operativo cada seis meses. Puede ser mucho tiempo, y en ocasiones se está usando una versión del escritorio algo antigua. Por ese motivo, KDE tiene su repositorio Backports, desde el que se pueden instalar las últimas versiones de Plasma, KDE Gear y Frameworks casi tan pronto en cuanto salen. Ahora, basándose en KDE, Lubuntu ha anunciado su propio repositorio Backports.

Por definición, un repositorio Backports es aquel que tiene software nuevo que «traen hacia atrás», es decir, que ponen a disposición de versiones anteriores. Por ejemplo, si LXQt 1.1 incluye una función nueva y la añaden también a 0.17.0, eso es hacer el backport. Lo que tienen los desarrolladores de Lubuntu en mente no es traer funciones, sino todo el software. Así, los usuarios de Lubuntu 22.04 podrán instalar LXQt 1.1, y no quedarse en el actual 0.17.0.

El repositorio Backports de Lubuntu está en fase beta

Tal y como leemos en la nota de lanzamiento:

Nuestro PPA de Backports está modelado según el de Kubuntu. Existe para proporcionar la última pila de escritorio LXQt sobre una base estable de Ubuntu. (El concepto también podría considerarse similar al de KDE Neon). A medida que pasa el tiempo, nuestro enfoque de desarrollo seguirá siendo en las nuevas versiones, y planeamos aterrizar y probar los cambios allí antes de empujarlos a Backports. Dicho esto, este es un punto intermedio perfecto entre la estabilidad y las nuevas características que los usuarios de todos los niveles de experiencia podrán disfrutar.

Sobre todo los usuarios de las versiones LTS, hay que tener en cuenta que al usar lo que ofrece este nuevo repositorio se está usando lo último, por lo que se espera que sea menos estable que lo que están usando. Aunque 0.17.0 tiene ya su tiempo, es más estable que el actual LXQt 1.1.

Para añadir el repositorio basta con abrir un terminal y escribir:

sudo add-apt-repository ppa:lubuntu-dev/backports-staging

Una vez añadido, las actualizaciones aparecerán como el resto. En teoría, se puede añadir en cualquier distribución basada en Ubuntu.

También se menciona que el repositorio está en fase beta, y que la versión estable se lanzará el 19 de julio. Si no se necesita un equipo 100% estable, y sí lo último, yo siempre he añadido el de KDE y nunca he tenido problemas, por lo que merece la pena.