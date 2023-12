Lubuntu publicó durante este fin de semana un artículo en el que podemos ver algunos de sus planes de futuro. Es muy interesante para los que prefieren esta edición de Ubuntu, ya que nos hablan un poco del presente, del futuro inmediato y el futuro algo más lejano. Entre las novedades hay mención, como no podría ser de otra manera, para Wayland, el protocolo gráfico hacia donde se dirigen la mayoría de proyectos. El salto no se dará en Lubuntu 24.04, pero sí seis meses después.

La próxima es una versión LTS, y eso significa, además de que estará soportada durante más tiempo, que tiene que ser estable. Ubuntu y todos sus sabores oficiales añadirán software seguro, en el sentido de que estará muy probado, y 24.10 será la primera parada en el viaje hacia la siguiente LTS; un buen momento para empezar a introducir cambios drásticos. Lubuntu 24.10 se pasará a Wayland por defecto y subirá a Qt6, y aunque se espera que la experiencia sea usable, no lo será tanto como en abril de 2026.

Lubuntu 24.04 ofrece por fin opción de probar o instalar

24.04 seguirá usando Calamares como instalador. El motivo guarda relación con que el instalador de Ubuntu está para KDE y GTK. «Mucho texto» para explicar lo que para mí es una buena decisión para el usuario final. Lo nuevo en Noble Numbat es que ofrecerán tres tipos de instalaciones:

Instalación mínima : básicamente el sistema operativo «pelado» y sin snapd.

: básicamente el sistema operativo «pelado» y sin snapd. Instalación normal : aplicaciones de siempre, lo que ya conocemos.

: aplicaciones de siempre, lo que ya conocemos. Instalación completa: la instalación normal y además software como Element o Krita.

La versión Live ofrecerá la posibilidad de probar o instalar el sistema operativo. La diferencia con respecto a una sesión sin este paso es que ya entraremos al sistema operativo en nuestro idioma y podemos conectarnos a la red WiFi, y también que el instalador estará medio configurado cuando lo iniciemos. Aunque lo cierto es que no funciona muy bien ahora mismo, pero estamos en diciembre y Noble Numbat llega en abril.

Entre otras novedades, pronto habrá un gestor de dispositivos Bluetooth con interfaz de usuario, una nueva aplicación para editar al configuración del SDDM, la posibilidad de gestionar Redshift dese el menú, nuevos temas y gestión de la energía.

¿Versión sin snapd?

No paro de darle vueltas a la instalación mínima de Lubuntu 24.04. Una versión «barebone» es el sistema operativo con lo mínimo posible (ni siquiera tiene navegador web), sí, pero que no incluyan algo que Canonical quiere meter en todos los escenarios posibles… sólo me resulta extraño. Además, eso de añadir el texto «without snapd» como diciendo «eh, mirad, que tenemos algo sin eso que tanto criticáis», llama la atención.

No sólo parece claro que de elegir un tipo de paquetes de nueva generación nos quedamos con los flatpak; es que hay casos en los que la gente abandona Ubuntu sólo porque no hay opción sin snaps.

Bueno, dejemos de especular. Pero sí, habrá será posible instalar Lubuntu sin snaps.

