En esta serie de artículos estamos rastreando los orígenes de Unix, el sistema operativo en el que se inspiraron Linux y otros sistemas operativos de código abierto. Pero, como es imposible separarar Unix de la entidad que cobijó a sus creadores, tenemos que comenzar con la historia de los laboratorios Bell, uno de los centros de innovación más productivos del siglo XX.



En este momento es bueno hacer una aclaración, probablemente la AT&T (entidad madre de los laboratorios Bell) no haya sido una empresa ejemplar en su trato con los competidores y clientes. Tampoco en los laboratorios Bell las cosas eran perfectas; había gente que simpatizaba con quién no debería simpatizarse, envidias, luchas de ego y todas las canalladas que suelen pasar cuando los seres humanos trabajan juntos.

Sin embargo, se las arreglaron para crear uno de los ambientes de trabajo más productivos desde la época de los gremios del Renacimiento, sentaron las bases de los modernos laboratorios de investigación y desarrollo corporativos y, aunque más no fuera para no desafiar las iras de los reguladores, compartieron sus descubrimientos con el mundo académico y muchas veces en forma gratuita.

La AT&T era una compañía de servicios teléfónicos. Que su laboratorio de investigación le diera a un pequeño grupo de su personal la libertad para dedicarse a la investigación básica no les hacía olvidar el objetivo principal. Constituirse en la compañía que comunicara a todo Estados Unidos.

Pero, para lograr eso tenían que resolver un problema, Cómo hacer que la voz humana atravesara grandes distancias sin perder la calidad. Por supuesto también tenían que ocuparse de otras cosas como que los cables resistieran las consecuencias de estar al aire libre, pero, como eso no nos deja más cerca de Unix vamos a pasarlo por alto.

El entonces presidente de la empresa, Theodore Vail, ordenó en 1906 a sus subordinados que encontraran la forma de tender una conexión telefónica entre Nueva York y San Francisco. La misma debería estar operativa para 1914, año en que se celebraría la Exposición Internacional Panamá Pacífico.

El problema principal era la falta de un amplificador o repetidor viable. En palabras de un ejecutivo de la empresa:

¿Sabíamos cómo desarrollar tal repetidor? No. ¿Por qué no? La ciencia aún no nos había mostrado el camino. ¿Teníamos alguna razón para pensar que lo haría? Sí. ¿Con el tiempo? Posiblemente.