Los temas de junio. Mi balance del 2021 parte 7

La entrada correspondiente a junio de mi balance personal del año 2021 nos trae el tradicional enojo de Linus Torvalds con desarrolladores del núcleo (Aunque esta vez no fue por el código), informaciones bastante negativas sobre las grandes tecnológicas y la desaparición de un proyecto que no vamos a extrañar.



La primera noticia que llama la atención de los temas de junio es la desaparición definitiva de Glimpse, un proyecto que nunca debió haber existido. Glimpse era un fork de El Gimp creado con el único propósito de eliminar el nombre Gimp que, para las almas sensibles con las que nos toca vivir, puede resultar ofensivo y restar usuarios.

Supuestamente, los motivos fueron que a los empleadores del desarrollador principal pensaban que dedicarse a Glimpse afectara su trabajo (De ser cierto, sería la segunda gran contribución indirecta de Oracle al mundo del software libre desde que cabrearon a los desarrolladores de OpenOffice) Tampoco fueron capaces de conseguir colaboradores para tareas no relacionadas con el código.

En algún momento del año pasado escribí que la demostración de poder de las grandes tecnológicas contra Donald Trump no iba a quedar impune. Puede que gobiernen los demócratas, pero, los políticos no soportan ningún poder que amenace al suyo. Y, tomaron nota.

De ahí que en el 2021 se activaran las demandas antimonopolio.

Una de ellas fue la que presentó el fiscal general del distrito de Columbia. Nada menos que el distrito donde se encuentra la capital de Estados Unidos.

En la acusación se señaló que Amazon sacrifica ganancias y manipula algoritmos para conseguir dominar todos los mercados en los que participa. Otras prácticas cuestionables son la de obligar a los vendedores a vender con un precio igual o menor al de otros portales y cobrar tarifas abusivas.

El fiscal pidió al tribunal que se tomen medidas efectivas para prohibir estas prácticas.

La división de infraestructura en la nube de Oracle es una de las más exitosas de la empresa. Sin embargo, en junio se conocieron filtraciones periodísticas que mencionan que el ambiente de trabajo no es el mejor.

Todos los cañones apuntan al líder de la división, Clay Magouyrk, un ex ejecutivo de Amazon.

Magouyrk, según se cuenta en las demandas en contra de la empresa, insulta a la gente personal y profesionalmente delante de sus colegas e incluso logra que hombres adultos lloren.

Los informes periodísticos hablan incluso de promesas incumplidas a los clientes.

Otra investigación periodística. En este caso del New York Times, nos cuenta de la entusiasta colaboración de Apple para censurar aquellos contenidos que el gobierno chino no quiere que vean sus ciudadanos.

Lo primero fue la eliminación de una aplicación dedicada a denunciar la corrupción dentro del Partido Comunista Chino. La aplicación desapareció de la tienda de Apple y se programó un software que identificara a las aplicaciones que hicieran referencia a su creador.

De la mano de Tim Cook, su actual presidente, Apple pudo ingresar al protegido mercado chino y, de las ventas en ese país proviene gran parte de su valor. Pero, eso no fue gratis.

Como contraprestación, Apple tuvo que instalar dos centros de datos para almacenar los archivos que los usuarios chinos guardan en iCloud. La administración de esos datos está en manos de Guizhou-Cloud Big Data, una empresa propiedad del gobierno de la provincia de Guizhou, La administradora tiene acceso a todos los datos almacenados a los usuarios y puede compartirlos con las autoridades.

El mundo Linux no fue ajeno a las polémicas por el Covid. A cierto usuario se le ocurrió plantear sus dudas sobre la seguridad de las vacunas basadas en la modificación del ARNm.

Linus Torvalds decidió tomar el toro por las astas e impedir que el tema fuera más allá:

Guarda tus comentarios anti-vacunas insanos y técnicamente incorrectos para ti.

No sabes de qué estás hablando, no sabes qué es el ARNm y estás esparciendo mentiras idiotas. Tal vez lo hagas sin saberlo, por mala educación. Tal vez lo hagas porque has hablado con «expertos» o has visto videos de youtube de charlatanes que no saben de qué están hablando. Pero maldita sea, independientemente de dónde hayas obtenido tu información errónea, no voy a permitir que tus tonterías pasen sin oposición en cualquier lista de discusión del kernel de Linux.