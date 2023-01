El pasado 20 de diciembre, Clement Lefebvre hizo oficial el lanzamiento de Linux Mint 21.1. Arriesgaron un poco, no mucho, pero introdujeron cambios estéticos, y ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos y a veces, cuando nos mueven las cosas de sitio, no le damos la bienvenida a las modificaciones. Eso es algo que parece que no ha pasado con los últimos movimientos de Linux Mint, tal y como asegura el mismo Clem en su nota mensual de diciembre.

En ella no hay espacio para mucho. Se acaba de lanzar una nueva versión del sistema operativo, la versión estable tiene dos semanas de vida y no se han podido sacar muchas conclusiones. Pero el hecho es que las nuevas funciones y mejoras han gustado, entre las que tenemos que el escritorio ya no muestra iconos por defecto o que el widget para ocultar el escritorio haya pasado de al lado del botón del menú de inicio al borde inferior derecho.

LMDE 5 se pone al día con Linux Mint 21.1

Linux Mint 21.1 se lanzó para su descarga el 20 de diciembre y como actualización un día después. Fue un gran éxito. El hecho de que se acercara la Navidad influyó. El nuevo diseño dio a la versión más visibilidad de lo habitual. Recibimos comentarios muy positivos sobre algunas de las nuevas funciones y las mejoras introducidas en esta versión. Nos alegró mucho ver vuestras reacciones.

En el boletín de diciembre ha cabido una mención a LMDE 5, pero pare decir que se ha puesto al día con las novedades que le han llegado desde Linux Mint 21.1. Clem termina el post deseándonos a todos un feliz 2023, y aunque él no lo diga, se esperan dos versiones de su sistema operativo, una por el verano y otra por el otro verano, pero este ya en el hemisferio sur.